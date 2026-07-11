Congresista exige a Trump frenar traslado de 108 niños migrantes

Congresista exige detener traslado de 108 niños migrantes detenidos en Arizona; alerta por derechos y condiciones legales.

108 niños en traslado

Incluye bebé estadounidense

Críticas a política migratoria La congresista demócrata Adelita S. Grijalva pidió detener el traslado de 108 niños inmigrantes detenidos en Arizona hacia centros en Texas y Luisiana. La medida reaviva el debate sobre el trato a menores migrantes en EE.UU., especialmente por el impacto en sus derechos legales y condiciones humanitarias. Traslado que genera alarma La decisión ha encendido críticas. El Departamento de Seguridad Nacional planea mover a los menores a instalaciones ubicadas a cientos de millas, lejos de sus abogados y redes de apoyo. El impacto es directo. Un bebé entre los afectados

El caso más sensible destaca. Entre los menores se encuentra un bebé de apenas cinco meses, nacido en Estados Unidos, detenido junto a su progenitor. La preocupación crece. Señalamientos de violaciones legales La congresista fue contundente. Advirtió que estos traslados podrían vulnerar el derecho al debido proceso y acelerar deportaciones sin garantías suficientes. El cuestionamiento es fuerte. “Agrava el sufrimiento”, advierten

El tono es crítico. Grijalva señaló que mover a los niños solo incrementa el trauma que muchos ya enfrentaron antes de llegar al país. La dimensión humana pesa. Aumento en detenciones y expulsiones El contexto agrava la situación. Un análisis reciente indica que los menores migrantes están siendo detenidos y expulsados a un ritmo mucho mayor que en el primer mandato de Trump. Las cifras preocupan. Más de 10,000 órdenes mensuales Los números reflejan presión.