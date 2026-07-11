Congresista exige a Trump frenar traslado de 108 niños migrantes
Publicado el10/07/2026 a las 18:40
- 108 niños en traslado
- Incluye bebé estadounidense
- Críticas a política migratoria
La congresista demócrata Adelita S. Grijalva pidió detener el traslado de 108 niños inmigrantes detenidos en Arizona hacia centros en Texas y Luisiana.
La medida reaviva el debate sobre el trato a menores migrantes en EE.UU., especialmente por el impacto en sus derechos legales y condiciones humanitarias.
Traslado que genera alarma
La decisión ha encendido críticas.
El Departamento de Seguridad Nacional planea mover a los menores a instalaciones ubicadas a cientos de millas, lejos de sus abogados y redes de apoyo.
El impacto es directo.
Un bebé entre los afectados
El caso más sensible destaca.
Entre los menores se encuentra un bebé de apenas cinco meses, nacido en Estados Unidos, detenido junto a su progenitor.
La preocupación crece.
Señalamientos de violaciones legales
La congresista fue contundente.
Advirtió que estos traslados podrían vulnerar el derecho al debido proceso y acelerar deportaciones sin garantías suficientes.
El cuestionamiento es fuerte.
“Agrava el sufrimiento”, advierten
El tono es crítico.
Grijalva señaló que mover a los niños solo incrementa el trauma que muchos ya enfrentaron antes de llegar al país.
La dimensión humana pesa.
Aumento en detenciones y expulsiones
El contexto agrava la situación.
Un análisis reciente indica que los menores migrantes están siendo detenidos y expulsados a un ritmo mucho mayor que en el primer mandato de Trump.
Las cifras preocupan.
Más de 10,000 órdenes mensuales
Los números reflejan presión.
Se han emitido más de 10,000 órdenes de expulsión al mes contra menores, casi cuatro veces más que en años anteriores.
La tendencia es clara.
Críticas por falta de transparencia
También hay dudas sobre el proceso.
La legisladora denunció opacidad en las decisiones del gobierno, lo que genera sospechas sobre posibles abusos o irregularidades.
La exigencia es inmediata.
Llamado directo al DHS
La petición es puntual.
Grijalva instó al Departamento de Seguridad Nacional a frenar de inmediato los traslados y garantizar protección a los menores.
El tema sigue abierto.