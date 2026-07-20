‘El Mayo’ Zambada es condenado en EE.UU. a cadena perpetua por narcotráfico

‘El Mayo’ Zambada recibe cadena perpetua.

Juez ordena decomiso millonario histórico.

Capo pide cese de violencia.

El Mayo Zambada condena. El narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua tras ser hallado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo por la Justicia estadounidense.

El juez a cargo del caso, Brian Cogan, confirmó la sentencia del cofundador y uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, meses después de su declaración de culpabilidad.

Antes de conocer el fallo, El Mayo, de 76 años, leyó una carta en la que se disculpó con todas las personas y familias que habían sido víctimas de sus actos.

Además hizo una petición que sorprendió a muchos: pidió que cesara la violencia en México e instó a los más jóvenes a elegir otro camino y «evitar cometer los mismos errores».

Las declaraciones de El Mayo sorprenden: Condena El Mayo Zambada

#ÚltimaHora Cadena perpetua para Ismael «El Mayo» Zambada Luego de que sea encerrado en una celda de una prisión federal de máxima seguridad y con un sistema médico adecuado y a la altura de las necesidades de salud y físicas de «El Mayo», este delincuente comenzará a dar… — Proceso (@proceso) July 20, 2026

«Nadie gana en este tipo de guerra», aseguró Zambada en español durante la audiencia de sentencia en la corte federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

«No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad», agregó.

La sentencia no impone ninguna multa sobre el mexicano, pero sí ordena el decomiso de 15.000 millones de dólares, tal y como había solicitado la Fiscalía.

Hace unas semanas, la defensa de El Mayo envió una carta al juez Cogan aceptando la condena y reconociendo que con los delitos que se le imputaban pasaría igualmente sus últimos días en prisión, con o sin cadena perpetua.