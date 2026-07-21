Revelan cómo murió el hijo de Aylín Mujica y exponen audio desgarrador de su madrastra
Publicado el21/07/2026 a las 14:27
- Sufrió tres infartos en Barbados.
- Padecía una fuerte neumonía silenciosa.
- Madrastra comparte desgarrador mensaje final.
Cómo murió hijo Aylín Mujica. El mundo del espectáculo se encuentra en total consternación tras confirmarse el trágico fallecimiento de Mauro Menéndez, el hijo mayor de la reconocida actriz y conductora Aylín Mujica.
El joven de 31 años, quien consolidó una respetable carrera en la escena musical como productor y DJ bajo el nombre artístico de «MAAHEZ«, perdió la vida el pasado jueves 16 de julio durante un viaje a la isla caribeña de Barbados.
A medida que pasan las horas, nuevos e impactantes detalles salen a la luz sobre las verdaderas causas de su deceso y las dolorosas reacciones de su entorno familiar.
Una neumonía silenciosa y tres infartos fulminantes
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Aunque las primeras versiones apuntaban a que el joven DJ había sufrido dos paros cardíacos, recientes revelaciones del periodista Javier Ceriani aseguran que Mauro habría padecido un total de tres infartos.
Según los informes presentados, el primogénito de la actriz llegó a Barbados procedente de Los Ángeles con síntomas que inicialmente confundió con un resfriado común.
Sin saber la gravedad de su condición, el joven continuó con sus actividades programadas en la isla, a donde viajó en compañía de amigos y su pareja para presenciar un encuentro deportivo.
De acuerdo con el relato del comunicador argentino, el primer infarto sorprendió a Mauro en la playa mientras jugaba fútbol.
Los detalles de la tragedia: Cómo murió hijo Aylín Mujica
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En un intento por documentar el momento de convivencia con sus amigos, el productor dejó su teléfono celular registrando video a pocos metros de distancia.
Fue al agacharse para revisar la pantalla del celular y evaluar la grabación cuando sufrió el primer colapso de forma repentina.
Aunque fue asistido y trasladado de urgencia a un hospital local, su cuerpo, ya debilitado por una neumonía severa no tratada, no resistió la combinación del esfuerzo físico y la falta de oxígeno, sufriendo dos infartos más dentro del nosocomio.
El desgarrador mensaje de la madrastra y la premonición de Mauro: Cómo murió hijo Aylín Mujica
La tragedia ha golpeado profundamente a la familia, y las redes sociales se han convertido en el escenario del luto. Yory Gómez, madrastra de Mauro y actual pareja de su padre Osamu Menéndez, conmovió a los internautas al compartir un desgarrador audio de despedida.
En el material, Gómez expresó sentirse completamente destrozada por la pérdida. Con la voz entrecortada, la actriz pidió disculpas a sus seguidores y allegados por no tener las fuerzas para responder llamadas ni mensajes, asegurando que el dolor es tan inmenso que no sabe cuándo podrá retomar su vida con normalidad.
Además del estremecedor audio, Yory Gómez publicó capturas de la última conversación de texto que sostuvo con el joven DJ horas antes de la tragedia.
En el chat viralizado, que muchos interpretan como una inquietante corazonada o premonición, Mauro le escribió una frase que ha dejado helados a sus seguidores: «Para mí que el destino ya está escrito».
Aylín Mujica enfrenta su peor pesadilla
Por su parte, Francisco Mujica, padre de Aylín, rompió el silencio para confirmar que su hija se encuentra devastada pero mostrando una entereza admirable ante la situación.
El abuelo del joven reveló que la conductora tuvo que suspender temporalmente las grabaciones del reality show Top Chef VIP en Colombia para viajar de emergencia a Barbados, realizar la identificación del cuerpo e iniciar los difíciles trámites legales para trasladar los restos de su hijo a Miami, donde se le dará el último adiós.
Usuarios de internet recordaron que en una antigua entrevista, la actriz confesó padecer de tanatofobia (un miedo patológico e intenso a la muerte), señalando que su mayor temor era tener que dejar de ver a sus seres queridos, una dolorosa ironía ahora que enfrenta la pérdida más grande para una madre.