Revelan cómo murió el hijo de Aylín Mujica y exponen audio desgarrador de su madrastra

Sufrió tres infartos en Barbados.

Padecía una fuerte neumonía silenciosa.

Madrastra comparte desgarrador mensaje final.

Cómo murió hijo Aylín Mujica. El mundo del espectáculo se encuentra en total consternación tras confirmarse el trágico fallecimiento de Mauro Menéndez, el hijo mayor de la reconocida actriz y conductora Aylín Mujica.

El joven de 31 años, quien consolidó una respetable carrera en la escena musical como productor y DJ bajo el nombre artístico de «MAAHEZ«, perdió la vida el pasado jueves 16 de julio durante un viaje a la isla caribeña de Barbados.

A medida que pasan las horas, nuevos e impactantes detalles salen a la luz sobre las verdaderas causas de su deceso y las dolorosas reacciones de su entorno familiar.

Una neumonía silenciosa y tres infartos fulminantes

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Aunque las primeras versiones apuntaban a que el joven DJ había sufrido dos paros cardíacos, recientes revelaciones del periodista Javier Ceriani aseguran que Mauro habría padecido un total de tres infartos.

Según los informes presentados, el primogénito de la actriz llegó a Barbados procedente de Los Ángeles con síntomas que inicialmente confundió con un resfriado común.

Sin saber la gravedad de su condición, el joven continuó con sus actividades programadas en la isla, a donde viajó en compañía de amigos y su pareja para presenciar un encuentro deportivo.

De acuerdo con el relato del comunicador argentino, el primer infarto sorprendió a Mauro en la playa mientras jugaba fútbol.