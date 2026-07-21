Aylín Mujica reaparece en redes tras funeral de su hijo Mauro Menéndez: “Sobran las Palabras”

Aylín Mujica funeral hijo Mauro Menéndez (Maahez) y genera polémica por su semblante. Te contamos todos los detalles

Fallece hijo de Aylín Mujica.

Actriz reaparece tras el funeral.

Redes sociales debaten su semblante. Aylín Mujica funeral hijo. La trágica y repentina muerte de Mauro Menéndez, el hijo mayor de la actriz Aylín Mujica, ha conmocionado profundamente al mundo del espectáculo. El joven DJ y productor musical, conocido artísticamente en la escena electrónica como Maahez, falleció a los 30 años de edad en la isla de Barbados. Tras confirmarse la lamentable pérdida que dejó a la actriz completamente devastada, Aylín Mujica volvió a aparecer públicamente a través de sus redes sociales, compartiendo imágenes íntimas y desgarradoras de los momentos posteriores al último adiós de su hijo. ¿Cómo fueron los últimos momentos de Mauro Menéndez?

De acuerdo con las declaraciones brindadas por Francisco Mujica, padre de la actriz, el joven DJ había viajado a Barbados con su pareja y amigos. Desafortunadamente, un cuadro de catarro proveniente de Los Ángeles se complicó rápidamente en una neumonía severa. Al llegar a la isla caribeña, el joven fue hospitalizado de emergencia; sin embargo, su cuerpo no resistió y sufrió dos infartos fulminantes. A pesar de los intentos médicos por reanimarlo, Mauro Menéndez perdió la vida la noche del jueves 16 de julio. La noticia obligó a Aylín Mujica a interrumpir de forma inmediata sus compromisos laborales en Colombia, donde grababa la nueva temporada de Top Chef VIP, para viajar de urgencia a realizar los trámites correspondientes y despedir a su primogénito.

Las imágenes de la polémica tras el funeral La noche del lunes 20 de julio, Aylín Mujica utilizó sus historias de Instagram para mostrar el cobijo de su círculo más cercano en estos difíciles momentos. En las fotografías difundidas, la actriz aparece vestida de luto con una gorra oscura, gafas de sol y playera negra, sosteniéndose en los afectos de seres queridos. Entre las postales compartidas, se le observa abrazada del reconocido doctor Elio Galán, rodeada de arreglos florales blancos y acompañada de un grupo de amigas íntimas que no la han dejado sola. Una de las imágenes llamó la atención por incluir el mensaje de uno de sus allegados: “Sobran las palabras Aylín Mujica, te amo hermana…”, evidenciando el ambiente de contención mutua.

La critican por sonreír: Aylín Mujica funeral hijo No obstante, la reaparición no estuvo exenta de debate en las plataformas digitales. Algunos internautas criticaron a la intérprete argumentando que en ciertas tomas lucía un semblante supuestamente «tranquilo» o «sonriente». Ante estos señalamientos, cientos de seguidores y figuras del medio salieron en su defensa de inmediato, recordando al público que cada persona asimila la pérdida de forma distinta y que no existe una manera correcta de vivir el duelo ante una tragedia de tal magnitud.