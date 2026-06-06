Cómo Lionel Messi se convirtió en multimillonario
Publicado el06/06/2026 a las 05:33
Lionel Messi no solo marcó una era en el fútbol, también logró algo que muy pocos atletas alcanzan: convertirse en multimillonario en activo.
Según Forbes, el argentino ya supera los 1.100 millones de dólares de patrimonio neto.
Messi es uno de los pocos deportistas en la historia que alcanza esa cifra mientras sigue compitiendo al más alto nivel.
De Rosario al estrellato mundial
El camino comenzó lejos de los millones.
Nacido en Rosario, Messi fue diagnosticado con deficiencia de hormona de crecimiento cuando era niño.
Su llegada al FC Barcelona a los 13 años fue clave, ya que el club asumió su tratamiento médico y potenció su talento.
Debutó con el primer equipo en 2004 y rápidamente se convirtió en una figura global. A lo largo de su carrera sumó ocho Balones de Oro, diez títulos de LaLiga, dos de Ligue 1 y cuatro Champions League.
El punto más alto llegó en 2022, cuando lideró a Argentina para conquistar el Mundial, consolidando su legado deportivo.
Un imperio construido dentro y fuera de la cancha
Las cifras explican su salto económico.
Messi ganó aproximadamente 70 millones de dólares en la cancha y otros 70 millones fuera de ella en el último año. A lo largo de su carrera, acumuló cerca de 1.200 millones en salarios antes de impuestos.
Su contrato más lucrativo fue con el Barcelona entre 2017 y 2021, donde llegó a percibir alrededor de 177 millones de dólares en una sola temporada.
Fuera del campo, construyó una red de patrocinadores con marcas como Adidas, con la que firmó un contrato vitalicio, además de otros acuerdos comerciales que fortalecieron su valor global.
Inter Miami y las inversiones clave
Su llegada a Estados Unidos fue estratégica.
Messi rechazó una oferta millonaria de Arabia Saudita para fichar por el Inter Miami en 2023.
Más allá del salario, su contrato incluye beneficios como acuerdos comerciales y una futura opción de adquirir acciones del club.
El impacto fue inmediato: el valor del equipo pasó de 600 millones a 1.350 millones de dólares en tres años.
Además, diversificó su patrimonio con inversiones en hoteles, restaurantes y clubes de fútbol, incluyendo el Deportivo LSM en Uruguay y la UE Cornellà en España.
Con contrato vigente y rumbo a su sexta Copa del Mundo, Messi sigue activo y ampliando su legado dentro y fuera del fútbol.
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