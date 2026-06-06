Cómo Lionel Messi se convirtió en multimillonario

Lionel Messi no solo marcó una era en el fútbol, también logró algo que muy pocos atletas alcanzan: convertirse en multimillonario en activo.

Según Forbes, el argentino ya supera los 1.100 millones de dólares de patrimonio neto.

Messi es uno de los pocos deportistas en la historia que alcanza esa cifra mientras sigue compitiendo al más alto nivel.

De Rosario al estrellato mundial

El camino comenzó lejos de los millones.

Nacido en Rosario, Messi fue diagnosticado con deficiencia de hormona de crecimiento cuando era niño.

Su llegada al FC Barcelona a los 13 años fue clave, ya que el club asumió su tratamiento médico y potenció su talento.

Debutó con el primer equipo en 2004 y rápidamente se convirtió en una figura global. A lo largo de su carrera sumó ocho Balones de Oro, diez títulos de LaLiga, dos de Ligue 1 y cuatro Champions League.

El punto más alto llegó en 2022, cuando lideró a Argentina para conquistar el Mundial, consolidando su legado deportivo.