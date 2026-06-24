Colombia sella su clasificación a los dieciseisavos del Mundial

Colombia volvió a imponer condiciones y dio un paso firme en el Mundial 2026.

Con un triunfo trabajado por 1-0 ante la República Democrática del Congo, la selección cafetera aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del torneo, en un partido donde el dominio fue claro, aunque la definición llegó recién en el tramo final.

El equipo de Néstor Lorenzo confirma su solidez en el grupo y avanza a la siguiente fase con dos victorias consecutivas y sin depender de la última jornada.

Daniel Muñoz aparece otra vez y resuelve el partido

El único gol del encuentro llegó en el segundo tiempo.

Daniel Muñoz volvió a ser decisivo en el área rival y marcó el tanto que terminó definiendo el partido tras una jugada colectiva bien construida por Colombia. El lateral apareció en el momento justo para romper el cero y encaminar la clasificación.

Un gol que vale oro en una fase de grupos muy disputada.

Luis Díaz lidera el asedio colombiano