Colombia sella su clasificación a los dieciseisavos del Mundial
Publicado el23/06/2026 a las 20:02
Colombia volvió a imponer condiciones y dio un paso firme en el Mundial 2026.
Con un triunfo trabajado por 1-0 ante la República Democrática del Congo, la selección cafetera aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del torneo, en un partido donde el dominio fue claro, aunque la definición llegó recién en el tramo final.
El equipo de Néstor Lorenzo confirma su solidez en el grupo y avanza a la siguiente fase con dos victorias consecutivas y sin depender de la última jornada.
Daniel Muñoz aparece otra vez y resuelve el partido
El único gol del encuentro llegó en el segundo tiempo.
Daniel Muñoz volvió a ser decisivo en el área rival y marcó el tanto que terminó definiendo el partido tras una jugada colectiva bien construida por Colombia. El lateral apareció en el momento justo para romper el cero y encaminar la clasificación.
Un gol que vale oro en una fase de grupos muy disputada.
Luis Díaz lidera el asedio colombiano
Colombia fue ampliamente superior en el desarrollo del juego.
Con Luis Díaz como principal generador de peligro, el equipo cafetero acumuló llegadas constantes, remates desde media distancia y una presión alta que mantuvo a la RD del Congo replegada durante largos tramos del encuentro.
El marcador corto no reflejó la diferencia en el juego.
Mpasi sostuvo a la RD del Congo el mayor tiempo posible
El arquero africano fue figura.
Lionel Mpasi tuvo una actuación destacada con múltiples intervenciones que evitaron una goleada temprana. Sus atajadas mantuvieron con vida a su equipo hasta el gol de Muñoz, que terminó por inclinar la balanza.
Sin él, el resultado pudo ser mucho más amplio.
Clasificación asegurada para Colombia
Con este triunfo, Colombia suma los puntos necesarios para garantizar su presencia en los dieciseisavos del Mundial 2026 antes de la última jornada.
El equipo cafetero firma una fase de grupos sólida, con buen rendimiento colectivo, control de juego y eficacia en momentos clave.
Un triunfo ajustado, pero suficiente. Colombia avanza con paso firme a la siguiente fase del Mundial.
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