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Colombia empata con Portugal y deja sensaciones encontradas
Colombia fue superior pero empató con Portugal tras un gol anulado por VAR, dejando dudas en el Mundial 2026.
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Colombia empata con Portugal y deja sensaciones encontradas

Publicado el27/06/2026 a las 17:10

Colombia fue superior, insistió y generó las mejores ocasiones, pero terminó empatando 0-0 ante Portugal en un duelo que dejó más frustración que celebración para el equipo cafetero.

El empate mantiene a Colombia en la pelea del grupo, pero deja dudas por la falta de contundencia en el área rival.

Dominio sin premio

FOTO: EFE. Colombia empata con Portugal y deja sensaciones encontradas

Desde el arranque, Colombia asumió el protagonismo.

Presionó alto, recuperó rápido la pelota y se instaló en campo rival con un juego más vertical y dinámico que el de Portugal.

Las ocasiones no tardaron en aparecer, especialmente con Jhon Córdoba y Luis Díaz, que inquietaron constantemente a la defensa lusa.

Sin embargo, el gol nunca llegó.

Diogo Costa sostiene a Portugal

FOTO: EFE. Colombia empata con Portugal y deja sensaciones encontradas

Portugal sobrevivió gracias a su arquero.

Diogo Costa fue la gran figura del partido, con intervenciones decisivas que evitaron la caída de su arco en múltiples ocasiones.

Sus atajadas mantuvieron con vida a un equipo que fue ampliamente superado en largos tramos del encuentro.

Portugal, desconectado y sin reacción

FOTO: EFE

El conjunto dirigido por Roberto Martínez tuvo serias dificultades.

Le costó generar juego, no logró conectar con sus delanteros y apenas inquietó a la defensa colombiana.

Incluso Cristiano Ronaldo quedó aislado durante buena parte del partido.

El VAR le niega la victoria a Colombia

Mundial - Colombia - Portugal
FOTO: EFE

El momento más polémico llegó sobre el final.

Colombia encontró el gol tras una jugada a balón parado, pero la celebración duró poco: el VAR anuló la acción por una posición adelantada milimétrica.

La decisión dejó sin premio a un equipo que había hecho méritos suficientes para ganar.

Sensaciones positivas, resultado insuficiente

FOTO: EFE

El pitazo final dejó un sabor agridulce.

Colombia mostró una versión sólida, competitiva y dominante, pero volvió a evidenciar su principal problema: la falta de eficacia.

El rendimiento invita a ilusionarse.

El resultado, en cambio, obliga a seguir ajustando.

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