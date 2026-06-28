Colombia empata con Portugal y deja sensaciones encontradas

Colombia fue superior, insistió y generó las mejores ocasiones, pero terminó empatando 0-0 ante Portugal en un duelo que dejó más frustración que celebración para el equipo cafetero.

El empate mantiene a Colombia en la pelea del grupo, pero deja dudas por la falta de contundencia en el área rival.

Dominio sin premio

Desde el arranque, Colombia asumió el protagonismo.

Presionó alto, recuperó rápido la pelota y se instaló en campo rival con un juego más vertical y dinámico que el de Portugal.

Las ocasiones no tardaron en aparecer, especialmente con Jhon Córdoba y Luis Díaz, que inquietaron constantemente a la defensa lusa.

Sin embargo, el gol nunca llegó.

Diogo Costa sostiene a Portugal