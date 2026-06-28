Colombia empata con Portugal y deja sensaciones encontradas
Publicado el27/06/2026 a las 17:10
Colombia fue superior, insistió y generó las mejores ocasiones, pero terminó empatando 0-0 ante Portugal en un duelo que dejó más frustración que celebración para el equipo cafetero.
El empate mantiene a Colombia en la pelea del grupo, pero deja dudas por la falta de contundencia en el área rival.
Dominio sin premio
Desde el arranque, Colombia asumió el protagonismo.
Presionó alto, recuperó rápido la pelota y se instaló en campo rival con un juego más vertical y dinámico que el de Portugal.
Las ocasiones no tardaron en aparecer, especialmente con Jhon Córdoba y Luis Díaz, que inquietaron constantemente a la defensa lusa.
Sin embargo, el gol nunca llegó.
Diogo Costa sostiene a Portugal
Portugal sobrevivió gracias a su arquero.
Diogo Costa fue la gran figura del partido, con intervenciones decisivas que evitaron la caída de su arco en múltiples ocasiones.
Sus atajadas mantuvieron con vida a un equipo que fue ampliamente superado en largos tramos del encuentro.
Portugal, desconectado y sin reacción
El conjunto dirigido por Roberto Martínez tuvo serias dificultades.
Le costó generar juego, no logró conectar con sus delanteros y apenas inquietó a la defensa colombiana.
Incluso Cristiano Ronaldo quedó aislado durante buena parte del partido.
El VAR le niega la victoria a Colombia
El momento más polémico llegó sobre el final.
Colombia encontró el gol tras una jugada a balón parado, pero la celebración duró poco: el VAR anuló la acción por una posición adelantada milimétrica.
La decisión dejó sin premio a un equipo que había hecho méritos suficientes para ganar.
Sensaciones positivas, resultado insuficiente
El pitazo final dejó un sabor agridulce.
Colombia mostró una versión sólida, competitiva y dominante, pero volvió a evidenciar su principal problema: la falta de eficacia.
El rendimiento invita a ilusionarse.
El resultado, en cambio, obliga a seguir ajustando.
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