¡Colombia a octavos! Vence a Ghana y se cita con Suiza
Publicado el03/07/2026 a las 18:55
Colombia cumplió con el objetivo y se metió en los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana en Kansas City, en un partido que dominó de principio a fin pero que mantuvo la tensión hasta el cierre.
El equipo cafetero avanza con solidez, pero deja la sensación de que pudo liquidar antes un partido que terminó siendo más cerrado de lo esperado.
Un gol tempranero que marcó el rumbo
El partido se definió pronto.
Jhon Arias apareció dentro del área para empujar el balón tras una jugada colectiva y poner el 1-0 que terminó siendo definitivo.
Colombia tomó el control desde ese momento.
Dominio claro, pero sin contundencia
La superioridad fue evidente.
El equipo sudamericano monopolizó la posesión y generó múltiples llegadas, especialmente en el primer tiempo, ante una Ghana que apenas logró inquietar.
Pero faltó eficacia.
Ghana no reaccionó en ataque
El rival ofreció muy poco.
Pese a algunos intentos aislados en el complemento, el conjunto africano no logró rematar al arco y careció de ideas para romper el bloque colombiano.
El partido se inclinó siempre del mismo lado.
Un cierre con más tensión de la esperada
El segundo tiempo cambió el ritmo.
Las pausas constantes, faltas y cambios cortaron el juego, mientras Colombia desperdiciaba oportunidades para ampliar la ventaja.
El marcador corto mantuvo la incertidumbre.
Colombia asegura el pase y mira adelante
El resultado fue suficiente.
Colombia selló su clasificación a octavos con un rendimiento sólido, en el que mostró orden, control y mayor ambición ofensiva que su rival.
Ahora el desafío será mayor.
Suiza, el próximo reto
El siguiente rival ya está definido.
Colombia enfrentará a Suiza en los octavos de final, en un cruce que pondrá a prueba el verdadero nivel del equipo cafetero en el torneo.
El margen de error será menor.
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