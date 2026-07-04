¡Colombia a octavos! Vence a Ghana y se cita con Suiza

Colombia cumplió con el objetivo y se metió en los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana en Kansas City, en un partido que dominó de principio a fin pero que mantuvo la tensión hasta el cierre.

El equipo cafetero avanza con solidez, pero deja la sensación de que pudo liquidar antes un partido que terminó siendo más cerrado de lo esperado.

Un gol tempranero que marcó el rumbo

El partido se definió pronto.

Jhon Arias apareció dentro del área para empujar el balón tras una jugada colectiva y poner el 1-0 que terminó siendo definitivo.

Colombia tomó el control desde ese momento.

Dominio claro, pero sin contundencia

La superioridad fue evidente.