Clima extremo avanza en EEUU: tormentas amenazan con vientos peligrosos e inundaciones
Publicado el19/06/2026 a las 12:37
- Clima extremo amenaza a EEUU
- Vientos intensos en aumento
- Crece riesgo de inundaciones
Un nuevo episodio de clima severo continúa impactando distintas regiones de Estados Unidos tras una serie de tormentas intensas.
Durante las últimas horas se reportaron numerosos daños provocados por ráfagas de viento en varios estados.
Las afectaciones se extendieron desde el sur hasta el noreste del país, con múltiples reportes en distintas zonas.
El sistema de tormentas avanzó rápidamente, generando preocupación por su alcance y persistencia.
Persisten riesgos en el sur y Medio Oeste
Las condiciones meteorológicas seguirán activas en varias regiones durante los próximos días.
Se prevé que algunas tormentas continúen afectando áreas del sur, especialmente en zonas cercanas al Golfo.
TE PUEDE INTERESAR: Tormenta tropical Cristina amenaza Centroamérica: lluvias intensas y riesgo de inundaciones elevan la alerta
También se esperan fuertes ráfagas de viento en sectores del Medio Oeste, donde el clima seguirá inestable.
Estas condiciones podrían generar nuevos reportes de daños en comunidades vulnerables.
Fin de semana traerá nuevo brote severo
El pronóstico indica que un nuevo sistema se intensificará a medida que avance hacia las Grandes Llanuras.
El choque entre aire cálido y húmedo con masas de aire frío favorecerá el desarrollo de tormentas eléctricas.
Las principales amenazas serán vientos intensos y caída de granizo, aunque no se descartan otros fenómenos.
El sistema podría desplazarse hacia el valle de Ohio, ampliando la zona bajo riesgo.
Lluvias elevan peligro de inundaciones repentinas
El acumulado de lluvias en días recientes aumenta el riesgo en varias regiones.
Las nuevas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas, especialmente en zonas ya afectadas.
Este escenario es preocupante en áreas donde el suelo se encuentra saturado por tormentas anteriores.
Las autoridades mantienen vigilancia ante posibles emergencias durante el fin de semana, detalló ‘AccuWeather‘.