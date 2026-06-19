Clima extremo avanza en EEUU: tormentas amenazan con vientos peligrosos e inundaciones

Clima extremo amenaza a EEUU

Vientos intensos en aumento

Crece riesgo de inundaciones

Un nuevo episodio de clima severo continúa impactando distintas regiones de Estados Unidos tras una serie de tormentas intensas.

Durante las últimas horas se reportaron numerosos daños provocados por ráfagas de viento en varios estados.

Las afectaciones se extendieron desde el sur hasta el noreste del país, con múltiples reportes en distintas zonas.

El sistema de tormentas avanzó rápidamente, generando preocupación por su alcance y persistencia.

Persisten riesgos en el sur y Medio Oeste

Las condiciones meteorológicas seguirán activas en varias regiones durante los próximos días.

Se prevé que algunas tormentas continúen afectando áreas del sur, especialmente en zonas cercanas al Golfo.

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También se esperan fuertes ráfagas de viento en sectores del Medio Oeste, donde el clima seguirá inestable.

Estas condiciones podrían generar nuevos reportes de daños en comunidades vulnerables.