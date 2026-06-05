Sheinbaum agradece apoyo de AMLO en medio de tensión con EE.UU.
Publicado el04/06/2026 a las 16:04
- Sheinbaum agradece respaldo de AMLO
- Acusan injerencia de EE.UU.
- Reaparece López Obrador públicamente
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció públicamente el apoyo expresado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien denunció lo que calificó como una actitud injerencista de funcionarios estadounidenses y respaldó a la mandataria en medio de una supuesta ofensiva política contra México.
Sheinbaum reconoce el apoyo de López Obrador
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Segun EFE, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció este jueves el respaldo que le manifestó Andrés Manuel López Obrador mediante una carta difundida el día anterior.
Durante su conferencia de prensa diaria en Ciudad de México, la mandataria destacó la relación política que mantiene con su antecesor.
“Le agradezco enormemente de verdad el apoyo y lo que dice de mí”, expresó Sheinbaum.
La presidenta recordó además la trayectoria política compartida con López Obrador.
“Yo luché con López Obrador años. En campaña dije que siga la transformación”, señaló.
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Las declaraciones se produjeron después de que el exmandatario publicara una extensa carta en la que manifestó su apoyo “sin condiciones” a la actual presidenta.
En ese documento, López Obrador acusó a integrantes de la Casa Blanca de impulsar una “embestida” contra México.
Según el expresidente, el objetivo sería fortalecer a la oposición mexicana de derechas y propiciar el regreso de un gobierno que calificó como “entreguista, corrupto, mafioso y cruel”.
La carta representa una de las pocas intervenciones públicas de López Obrador desde que concluyó su mandato en octubre de 2024.
La presidenta denuncia una ofensiva política
Sheinbaum consideró que el mensaje de López Obrador está relacionado con una situación que describió como una ofensiva contra México.
La mandataria aseguró que el país enfrenta una campaña muy fuerte.
A su juicio, esa campaña estaría vinculada con sectores de la Administración estadounidense.
“Viene, desde mi punto de vista, de los sectores más de derecha y de ultraderecha en Estados Unidos, vinculados con una parte del Gobierno”, afirmó.
La presidenta sostuvo que esos sectores buscan utilizar a México como parte de su discurso político rumbo a las elecciones estadounidenses de noviembre.
Además, señaló que existe un interés por construir alianzas con sectores de ultraderecha en México de cara a las elecciones previstas para 2027.
Sheinbaum insistió en que el contexto actual obliga a tomar posiciones claras frente a los acontecimientos políticos que se desarrollan entre ambos países.
En ese sentido, afirmó que México atraviesa un periodo de definiciones.
La mandataria también aprovechó para reivindicar la figura política de López Obrador.
Su intervención se produjo en medio de un creciente debate sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
La reaparición de AMLO ocurre en medio de nuevas tensiones
Por el bien de todos, que regrese el otro Trump.https://t.co/BHQVEInscT pic.twitter.com/U2T2se3X7G
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 4, 2026
La presidenta reiteró que México tiene derecho a cuestionar determinadas acciones provenientes de Washington.
Según explicó, esas dudas están relacionadas con antecedentes de intervenciones justificadas bajo el argumento del combate al narcotráfico.
“Tenemos derecho a dudar”, sostuvo.
La carta de López Obrador marca además una nueva aparición pública del exmandatario.
Desde que abandonó la presidencia, el mensaje difundido esta semana constituye la cuarta publicación realizada por el político en la red social X.
Las anteriores estuvieron relacionadas con expresiones de apoyo a Venezuela y Cuba, además de la promoción de su libro titulado Grandeza.
La reaparición del exgobernante coincide con información publicada por Los Angeles Times.
De acuerdo con ese reporte, Washington habría retirado la visa a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas.
El medio señaló que la medida estaría relacionada con una supuesta investigación en curso en Estados Unidos.
La coincidencia entre ambos acontecimientos ha contribuido a intensificar el debate político sobre la relación entre México y Estados Unidos y sobre las acusaciones de injerencia planteadas por López Obrador y respaldadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.