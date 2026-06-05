Sheinbaum agradece apoyo de AMLO en medio de tensión con EE.UU.

Sheinbaum agradece respaldo de AMLO

Acusan injerencia de EE.UU.

Reaparece López Obrador públicamente

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció públicamente el apoyo expresado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien denunció lo que calificó como una actitud injerencista de funcionarios estadounidenses y respaldó a la mandataria en medio de una supuesta ofensiva política contra México.

Sheinbaum reconoce el apoyo de López Obrador

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Segun EFE, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció este jueves el respaldo que le manifestó Andrés Manuel López Obrador mediante una carta difundida el día anterior.

Durante su conferencia de prensa diaria en Ciudad de México, la mandataria destacó la relación política que mantiene con su antecesor.

“Le agradezco enormemente de verdad el apoyo y lo que dice de mí”, expresó Sheinbaum.

La presidenta recordó además la trayectoria política compartida con López Obrador.

“Yo luché con López Obrador años. En campaña dije que siga la transformación”, señaló.

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Las declaraciones se produjeron después de que el exmandatario publicara una extensa carta en la que manifestó su apoyo “sin condiciones” a la actual presidenta.

En ese documento, López Obrador acusó a integrantes de la Casa Blanca de impulsar una “embestida” contra México.

Según el expresidente, el objetivo sería fortalecer a la oposición mexicana de derechas y propiciar el regreso de un gobierno que calificó como “entreguista, corrupto, mafioso y cruel”.

La carta representa una de las pocas intervenciones públicas de López Obrador desde que concluyó su mandato en octubre de 2024.