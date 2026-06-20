Clarissa Molina alza la voz: denuncia videos falsos creados con IA para dañar su imagen
Publicado el20/06/2026 a las 11:38
- Clarissa Molina denuncia videos
- IA crea campaña falsa
- Polémica en redes sociales
La conductora dominicana Clarissa Molina denunció públicamente una campaña de desprestigio en la que se utilizan herramientas de inteligencia artificial para falsificar su imagen.
Durante una transmisión televisiva, la presentadora reaccionó a la circulación de un video en redes sociales donde aparentemente emite opiniones políticas.
Visiblemente afectada, Molina aclaró que el material es completamente falso y que nunca ha realizado esos comentarios que hoy generan polémica.
“Me están vinculando con alguien que realmente no está pasando absolutamente nada”, expresó, al tiempo que rechazó cualquier contenido manipulado.
Uso de inteligencia artificial preocupa a la conductora
La también exreina de belleza advirtió sobre el nivel de sofisticación de estos contenidos, capaces de replicar con precisión tanto su voz como su apariencia.
“Lo peor de todo es que es inteligencia artificial, está hablando con mi propio tono de voz”, afirmó durante su intervención.
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El caso ha encendido el debate sobre el uso indebido de estas tecnologías y su impacto en la reputación de figuras públicas.
Molina lamentó que herramientas avanzadas puedan ser utilizadas para fabricar narrativas falsas que afectan su imagen profesional.
Contenido falso generó polémica en redes
El video manipulado incluye declaraciones que, según la conductora, nunca realizó, relacionadas con temas delicados y comentarios sobre comunidades.
En particular, el contenido sugiere opiniones negativas hacia México, lo que provocó reacciones entre usuarios y amplificó la controversia.
“Yo le pido a usted que si me ve hablando de un tema delicado de política en internet, es totalmente mentira”, advirtió.
La conductora insistió en que su postura ha sido distorsionada y pidió a su audiencia no difundir información no verificada.
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Acciones legales y llamado a la audiencia
Ante la gravedad de la situación, Molina confirmó que ya inició acciones legales para enfrentar la difusión de este tipo de contenidos falsificados.
“Yo no sé hasta dónde va a llegar para perjudicar a uno que solamente está trabajando día a día”, señaló con preocupación.
La conductora busca frenar la propagación del material y sentar un precedente frente al uso indebido de la inteligencia artificial.
Mientras tanto, reiteró su llamado al público para verificar la información y evitar compartir contenidos que puedan causar daño.