Clarissa Molina alza la voz: denuncia videos falsos creados con IA para dañar su imagen

Clarissa Molina denuncia videos

IA crea campaña falsa

Polémica en redes sociales

La conductora dominicana Clarissa Molina denunció públicamente una campaña de desprestigio en la que se utilizan herramientas de inteligencia artificial para falsificar su imagen.

Durante una transmisión televisiva, la presentadora reaccionó a la circulación de un video en redes sociales donde aparentemente emite opiniones políticas.

Visiblemente afectada, Molina aclaró que el material es completamente falso y que nunca ha realizado esos comentarios que hoy generan polémica.

“Me están vinculando con alguien que realmente no está pasando absolutamente nada”, expresó, al tiempo que rechazó cualquier contenido manipulado.

Uso de inteligencia artificial preocupa a la conductora

La también exreina de belleza advirtió sobre el nivel de sofisticación de estos contenidos, capaces de replicar con precisión tanto su voz como su apariencia.

“Lo peor de todo es que es inteligencia artificial, está hablando con mi propio tono de voz”, afirmó durante su intervención.

TE PUEDE INTERESAR: Kenia Os y Peso Pluma: rumores de traición sacuden su inesperada ruptura amorosa

El caso ha encendido el debate sobre el uso indebido de estas tecnologías y su impacto en la reputación de figuras públicas.

Molina lamentó que herramientas avanzadas puedan ser utilizadas para fabricar narrativas falsas que afectan su imagen profesional.