¿De cantante a actor? Christian Nodal sorprende al revelar su sueño fuera de la música: “Me gustaría mucho actuar”
Publicado el23/05/2026 a las 11:08
- ¿Nodal se convertirá en actor?
- Reflexiona sobre fama
- Revela inesperado sueño
Christian Nodal atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera dentro del regional mexicano, pero su mirada ya apunta hacia otros horizontes.
El cantante sonorense habló recientemente sobre sus planes a futuro y dejó entrever que su historia profesional podría no limitarse a los escenarios.
En una charla con el podcaster Javier Paniagua, el intérprete abrió la puerta a nuevas posibilidades una vez que cumpla con sus compromisos musicales.
Lejos de descartar cambios, dejó claro que su visión está enfocada en avanzar paso a paso.
El deseo de explorar la actuación
Durante la conversación, Nodal explicó que primero quiere concentrarse en el lanzamiento y la organización de su próximo álbum.
“Yo voy viendo todo como por pasos, ¿no? Tengo que tener bien organizado todo lo de mi álbum. Una vez esté el álbum fuera y demás, creo que ya tengo la posibilidad de ver cuáles panoramas hay”, expresó.
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Fue entonces cuando sorprendió al admitir que le atrae el mundo del cine y la actuación.
“Me gustaría mucho actuar, me gustaría mucho dirigir una película… o por lo menos escribir una película”, confesó.
Un vínculo previo con las telenovelas
Aunque nunca ha actuado frente a cámaras en melodramas, su voz ya ha estado ligada a producciones televisivas.
En 2021 debutó en este terreno junto a Belinda, quien entonces era su pareja, interpretando el tema principal de la telenovela “Si nos dejan”.
Más adelante, canciones como “Qué tal” y “La Corazonada” también formaron parte de proyectos televisivos.
Estas experiencias musicales dentro del formato dramático podrían ser un primer acercamiento a la pantalla chica.
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“No creo que sea un buen ejemplo de nada”
Más allá de sus aspiraciones artísticas, Nodal reflexionó sobre su imagen pública y el peso de la fama.
Reconoció que los últimos años han sido complejos y que ha aprendido a vivir sin buscar explicaciones constantes.
“Han sido años muy difíciles, son situaciones muy complicadas y… la vida me ha enseñado a vivirla, no a buscar explicaciones ni entenderla ni mucho menos”, señaló.
Con firmeza añadió: “Es mucho más fácil destruir que crear algo… Yo no represento nada más que eso, música. No creo que sea un buen ejemplo de nada”, dejando claro que su prioridad sigue siendo el respeto por su trabajo artístico.
@javierpaniaguaoficial
Ya no sueño con fama, duetos ni escenarios gigantes… | Christian Nodal r#regionalmexicanoiindustriamusicalmmusicbusinessforajido #angelaaguilar