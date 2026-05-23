¿De cantante a actor? Christian Nodal sorprende al revelar su sueño fuera de la música: “Me gustaría mucho actuar”

¿Nodal se convertirá en actor?

Reflexiona sobre fama

Revela inesperado sueño

Christian Nodal atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera dentro del regional mexicano, pero su mirada ya apunta hacia otros horizontes.

El cantante sonorense habló recientemente sobre sus planes a futuro y dejó entrever que su historia profesional podría no limitarse a los escenarios.

En una charla con el podcaster Javier Paniagua, el intérprete abrió la puerta a nuevas posibilidades una vez que cumpla con sus compromisos musicales.

Lejos de descartar cambios, dejó claro que su visión está enfocada en avanzar paso a paso.

El deseo de explorar la actuación

Durante la conversación, Nodal explicó que primero quiere concentrarse en el lanzamiento y la organización de su próximo álbum.

“Yo voy viendo todo como por pasos, ¿no? Tengo que tener bien organizado todo lo de mi álbum. Una vez esté el álbum fuera y demás, creo que ya tengo la posibilidad de ver cuáles panoramas hay”, expresó.

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Fue entonces cuando sorprendió al admitir que le atrae el mundo del cine y la actuación.

“Me gustaría mucho actuar, me gustaría mucho dirigir una película… o por lo menos escribir una película”, confesó.