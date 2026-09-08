Ángela Aguilar revela por qué pospuso su boda religiosa con Christian Nodal
Publicado el08/09/2026 a las 13:50
- La boda religiosa sigue pendiente
- Zacatecas enfrenta problemas de seguridad
- La cúpula continúa en rehabilitación
Boda de Ángela Aguilar. La boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal tendrá que esperar. La cantante confirmó que la ceremonia religiosa que ambos planean realizar en Zacatecas continúa en pie, pero explicó que las condiciones de seguridad en el estado hacen inviable organizar por ahora un evento de gran magnitud.
Durante una entrevista con Álex Rodríguez para Siéntese Quien Pueda, grabada antes de los Premios Juventud 2026 en Marbella, España, Ángela dejó claro que no han cancelado sus planes. “Tiene que pasar. El tema es que quiero que esté bien”, declaró.
Boda de Ángela Aguilar: recuerda el susto vivido en Zacatecas
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La cantante reconoció que la decisión está directamente relacionada con el episodio de violencia que ella y Nodal vivieron meses atrás en Zacatecas. De acuerdo con ¡HOLA!, la pareja quedó atrapada en un fuego cruzado en febrero cuando salía de El Soyate, rancho de la familia Aguilar.
“También siento que pues vivimos un susto por allá en Zacatecas. Ahorita las cosas están… pues se tienen que mejorar”, explicó Ángela durante la entrevista.
La intérprete también subrayó su vínculo con el estado, pero aseguró que actualmente no considera prudente movilizar invitados, proveedores y personal para una boda.
“Adoro mi estado, yo soy representante cultural de ahí, pero sé que no es el momento adecuado para traer tanta logística, tantas personas a un lugar”, señaló.
Boda de Ángela Aguilar: La cúpula también retrasa los planes
Angela Aguilar y Christian Nodal llegan a la alfombra roja de Premios Juventud coordinados de blanco. 👀 ¿Qué opinas de sus outfits?
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La seguridad no es el único factor. La boda está prevista en el Templo de la Hacienda de Tayahua, en Villanueva, Zacatecas, cuya cúpula ha sido sometida a un proceso de rehabilitación.
Por esa razón, Ángela explicó que esperarán tanto a que mejoren las condiciones en el estado como a que finalicen los trabajos en el sitio.
“Cuando la cúpula esté lista y cuando el agua esté un poco más tranquila, ya sabes que va a ser lo primero que voy a decir”, expresó.
Hasta el momento, Ángela Aguilar y Christian Nodal no han anunciado una nueva fecha para la ceremonia religiosa.
Nodal también había hablado del aplazamiento
Christian Nodal ya había reconocido en abril que ambos decidieron posponer el enlace. En una entrevista con Moisés Salcé para Versión Original, explicó que inicialmente contemplaban casarse en mayo de 2026.
“Nosotros habíamos hablado mucho de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por pues la situación como está México”, dijo entonces.
El cantante también recordó el episodio ocurrido en Zacatecas y reiteró que desean realizar la ceremonia en ese estado cuando existan mejores condiciones.
“Realmente hasta que la situación mejore en México, vamos a hacerlo”, afirmó.
Ángela niega intereses económicos en su relación
En la misma conversación, Ángela defendió la autenticidad de su matrimonio con Nodal y rechazó las versiones que atribuyen su relación a intereses económicos.
“Ni él ni yo nos estamos beneficiando de esto. Es más, al revés, nos estamos perjudicando, pero siento que el amor vale todo”, expresó.
La cantante, de 22 años, aseguró además que su relación con Nodal, de 27, ha sido un proceso de aprendizaje para ambos. “Somos un equipo”, dijo al hablar de cómo enfrentan juntos la exposición pública.
La pareja contrajo matrimonio civil en julio de 2024. Ahora, su boda religiosa permanece pendiente hasta que la seguridad en Zacatecas y las condiciones del lugar elegido permitan finalmente llevarla a cabo.