Ángela Aguilar revela por qué pospuso su boda religiosa con Christian Nodal

La boda religiosa sigue pendiente

Zacatecas enfrenta problemas de seguridad

La cúpula continúa en rehabilitación

Boda de Ángela Aguilar. La boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal tendrá que esperar. La cantante confirmó que la ceremonia religiosa que ambos planean realizar en Zacatecas continúa en pie, pero explicó que las condiciones de seguridad en el estado hacen inviable organizar por ahora un evento de gran magnitud.

Durante una entrevista con Álex Rodríguez para Siéntese Quien Pueda, grabada antes de los Premios Juventud 2026 en Marbella, España, Ángela dejó claro que no han cancelado sus planes. “Tiene que pasar. El tema es que quiero que esté bien”, declaró.

Boda de Ángela Aguilar: recuerda el susto vivido en Zacatecas

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La cantante reconoció que la decisión está directamente relacionada con el episodio de violencia que ella y Nodal vivieron meses atrás en Zacatecas. De acuerdo con ¡HOLA!, la pareja quedó atrapada en un fuego cruzado en febrero cuando salía de El Soyate, rancho de la familia Aguilar.

“También siento que pues vivimos un susto por allá en Zacatecas. Ahorita las cosas están… pues se tienen que mejorar”, explicó Ángela durante la entrevista.

La intérprete también subrayó su vínculo con el estado, pero aseguró que actualmente no considera prudente movilizar invitados, proveedores y personal para una boda.

“Adoro mi estado, yo soy representante cultural de ahí, pero sé que no es el momento adecuado para traer tanta logística, tantas personas a un lugar”, señaló.