Aylín Mujica rompe el silencio sobre Ninel Conde y aclara polémica por comentario de “panteonera”
Publicado el09/09/2026 a las 09:34
- Aylín asegura que confía en Ninel
- Ninel niega comentario contra su hijo
- Ambas aseguran que siguen siendo amigas
Aylín Mujica Ninel Conde. Aylín Mujica salió públicamente a defender a Ninel Conde después de la fuerte controversia provocada por un video de Top Chef VIP, en el que la palabra “panteonera” parecía escucharse justo después de que la actriz cubana dedicara su platillo a su fallecido hijo Mauro.
Lejos de confirmar un enfrentamiento, Aylín aseguró que el fragmento fue sacado de contexto y dejó claro que confía en su compañera. Ambas reaparecieron juntas en las grabaciones del reality y mostraron que su relación continúa pese a las especulaciones.
¿Qué dijo Aylín Mujica sobre Ninel Conde?
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La controversia comenzó cuando circuló un fragmento del programa en el que Aylín decía: “Mauro, va por ti. Te estoy escuchando desde el cielo, amor”, mientras preparaba uno de sus platillos en la competencia culinaria.
Posteriormente, la edición mostraba a Ninel Conde y Mauricio Garza descansando en un sillón y se escuchaba a Ninel pronunciar “panteonera”. La cercanía entre ambas escenas provocó que algunos espectadores interpretaran la expresión como una respuesta a las palabras de Aylín.
Sin embargo, Aylín rechazó esa interpretación cuando apareció junto a Ninel. “Yo también te amo. Lo sé, ya estoy aquí para decirlo, no puedo desconfiar de esta mujer. Sacaron de contexto lo que dijo. Así que nada que ver”, expresó.
Ninel Conde explica de dónde salió “panteonera”
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Antes de la declaración de Aylín, Ninel ya había respondido a las críticas a través de sus historias de Instagram. La cantante aseguró que jamás utilizó aquella palabra para referirse a la muerte de Mauro ni a la situación que atraviesa su compañera.
“Quiero dejar claro que jamás fue dirigido a Aylín y mucho menos a su hijo o a la terrible pérdida que está viviendo”, manifestó Ninel al explicar su versión sobre el polémico fragmento difundido por el programa.
Según Conde, la palabra pertenecía a otra conversación que había sostenido con Mauricio Garza. Explicó que estaban hablando de la expresión mexicana “araña panteonera” y que ella simplemente completó una frase, por lo que considera que la edición modificó completamente el contexto.
Aylín Mujica revela cómo la apoyó Ninel tras la muerte de Mauro
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El encuentro entre ambas también dejó una declaración particularmente significativa. Aylín contó que Ninel estuvo cerca de ella desde que regresó a trabajar después de la muerte de su hijo, ocurrida semanas antes de esta controversia.
“Siempre ha estado, desde el primer día que regresé cuando me pasó la desgracia, siempre ha estado”, afirmó Mujica al referirse al respaldo que asegura haber recibido de su compañera.
Ninel, por su parte, abrazó a Aylín y reiteró frente a ella que nunca habría hecho un comentario semejante dirigido a su dolor. “Yo te amo, sabes que te quiero, nunca sería capaz de haberte comentado algo así dirigiéndome a ti”, expresó.
De esta manera, Aylín Mujica y Ninel Conde ofrecieron una versión conjunta de lo sucedido y descartaron públicamente que exista una enemistad entre ellas. Ambas atribuyeron la controversia al contexto en el que fueron presentadas las imágenes del reality.