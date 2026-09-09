Aylín Mujica rompe el silencio sobre Ninel Conde y aclara polémica por comentario de “panteonera”

Aylín asegura que confía en Ninel

Ninel niega comentario contra su hijo

Ambas aseguran que siguen siendo amigas

Aylín Mujica Ninel Conde. Aylín Mujica salió públicamente a defender a Ninel Conde después de la fuerte controversia provocada por un video de Top Chef VIP, en el que la palabra “panteonera” parecía escucharse justo después de que la actriz cubana dedicara su platillo a su fallecido hijo Mauro.

Lejos de confirmar un enfrentamiento, Aylín aseguró que el fragmento fue sacado de contexto y dejó claro que confía en su compañera. Ambas reaparecieron juntas en las grabaciones del reality y mostraron que su relación continúa pese a las especulaciones.

¿Qué dijo Aylín Mujica sobre Ninel Conde?

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La controversia comenzó cuando circuló un fragmento del programa en el que Aylín decía: “Mauro, va por ti. Te estoy escuchando desde el cielo, amor”, mientras preparaba uno de sus platillos en la competencia culinaria.

Posteriormente, la edición mostraba a Ninel Conde y Mauricio Garza descansando en un sillón y se escuchaba a Ninel pronunciar “panteonera”. La cercanía entre ambas escenas provocó que algunos espectadores interpretaran la expresión como una respuesta a las palabras de Aylín.

Sin embargo, Aylín rechazó esa interpretación cuando apareció junto a Ninel. “Yo también te amo. Lo sé, ya estoy aquí para decirlo, no puedo desconfiar de esta mujer. Sacaron de contexto lo que dijo. Así que nada que ver”, expresó.