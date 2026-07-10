Chiky Bombom arremete contra Manelyk y desata nueva polémica en televisión

Chiky Bombom arremete contra Manelyk

Polémica sigue creciendo

Controversia en los realities shows

Las recientes declaraciones de Manelyk González sobre los realities continúan generando reacciones, y ahora fue Chiky Bombom quien respondió de forma contundente durante una transmisión de Telemundo, cuestionando tanto sus comentarios como su actitud frente al público.

La controversia comenzó después de que la influencer mexicana asegurara en un pódcast que los ganadores de este tipo de programas suelen recibir el apoyo del público por su historia de vida y por su situación económica.

Sus palabras provocaron una ola de críticas en redes sociales y rápidamente fueron retomadas por distintos programas de entretenimiento, donde varios conductores analizaron el alcance de sus declaraciones.

Entre todas las opiniones, la de Chiky Bombom fue una de las más directas, al considerar que los comentarios de Manelyk descalificaban la decisión de millones de televidentes que participan con sus votos.

Las declaraciones de Manelyk encendieron el debate

Durante su participación en El Complot Podcast, Manelyk reflexionó sobre la manera en que, a su juicio, el público elige a los vencedores de los realities.

En ese espacio afirmó: «Va a ganar porque es el pobrecito, el pobre… En mi temporada el ganador fue como obviamente vas a ganar porque eres el pobre, porque eres el que lo necesita, porque eres el del pueblo y por dónde vienes».

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También señaló que, desde su perspectiva, una persona con una imagen de éxito económico tendría menos posibilidades de obtener el respaldo del público.

Esas declaraciones fueron ampliamente compartidas en redes sociales, donde usuarios debatieron si sus comentarios minimizaban el esfuerzo de quienes participan en este tipo de competencias.