Chiky Bombom arremete contra Manelyk y desata nueva polémica en televisión
Publicado el10/07/2026 a las 12:01
- Chiky Bombom arremete contra Manelyk
- Polémica sigue creciendo
- Controversia en los realities shows
Las recientes declaraciones de Manelyk González sobre los realities continúan generando reacciones, y ahora fue Chiky Bombom quien respondió de forma contundente durante una transmisión de Telemundo, cuestionando tanto sus comentarios como su actitud frente al público.
La controversia comenzó después de que la influencer mexicana asegurara en un pódcast que los ganadores de este tipo de programas suelen recibir el apoyo del público por su historia de vida y por su situación económica.
Sus palabras provocaron una ola de críticas en redes sociales y rápidamente fueron retomadas por distintos programas de entretenimiento, donde varios conductores analizaron el alcance de sus declaraciones.
Entre todas las opiniones, la de Chiky Bombom fue una de las más directas, al considerar que los comentarios de Manelyk descalificaban la decisión de millones de televidentes que participan con sus votos.
Las declaraciones de Manelyk encendieron el debate
Durante su participación en El Complot Podcast, Manelyk reflexionó sobre la manera en que, a su juicio, el público elige a los vencedores de los realities.
En ese espacio afirmó: «Va a ganar porque es el pobrecito, el pobre… En mi temporada el ganador fue como obviamente vas a ganar porque eres el pobre, porque eres el que lo necesita, porque eres el del pueblo y por dónde vienes».
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También señaló que, desde su perspectiva, una persona con una imagen de éxito económico tendría menos posibilidades de obtener el respaldo del público.
Esas declaraciones fueron ampliamente compartidas en redes sociales, donde usuarios debatieron si sus comentarios minimizaban el esfuerzo de quienes participan en este tipo de competencias.
Chiky Bombom cuestionó su postura en vivo
Durante un segmento de Hoy Día y En Casa con Telemundo, Chiky Bombom respondió sin rodeos a las palabras de la exintegrante de La Casa de los Famosos.
La conductora comenzó recordando que el pasado personal de Manelyk también estuvo marcado por dificultades antes de alcanzar la fama.
«Manelyk, a ti no se te nota que tú hayas sido rica de cuna, en algún momento tú fuiste pobrecita y por qué tú no ganaste un reality… ¿Tú sabes por qué? Por esa forma de ser», expresó.
Posteriormente añadió que, aunque pueda sentir aprecio por ella, debía expresar una opinión que, según dijo, pocas personas se atrevían a manifestar públicamente.
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La acusó de actuar con hipocresía
Uno de los momentos más comentados de la intervención ocurrió cuando Chiky Bombom calificó directamente a la influencer de «hipócrita».
«Tú eres bien hipócrita porque bastante que te lucraste con Caramelo al ladito de él, sabiendo tú quién era Caramelo lo utilizaste para ganarte un público…», afirmó frente a las cámaras.
La presentadora también sugirió que las recientes declaraciones podrían responder al deseo de volver a captar atención mediática tras un periodo con menor exposición.
«Yo entiendo que estás un poco apagadita, que ya los realities se han acabado y que tú quieres sonar, pero tienes que tener mucho cuidado porque tú estás hablando de un público que te ha dado de comer por años», manifestó.
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Defendió el papel del público en los realities
Para Chiky Bombom, el éxito en los programas de competencia no depende únicamente de la historia personal de cada concursante.
La conductora sostuvo que los espectadores observan el comportamiento de los participantes y toman sus decisiones con base en lo que ven durante la competencia.
«El público es lo único que tú no puedes engañar, el público se da cuenta de todo aunque no sean productores, al público no se engaña, ellos saben quién tú eres», afirmó al cerrar su intervención.
Hasta el momento, Manelyk González no ha respondido públicamente a las críticas emitidas por Chiky Bombom, mientras el intercambio continúa generando conversación en redes sociales y entre seguidores de los realities, quienes mantienen dividido el debate sobre qué factores influyen realmente en la elección de un ganador.