Operativos de ICE en Chicago intensifican el miedo en el Barrio de Las Empacadoras
Publicado el08/07/2026 a las 08:28
- Chicago : Operativos elevan el temor.
- ICE aumenta vigilancia.
- Comunidad busca protección.
Los recientes operativos de ICE en Chicago mantienen en alerta a la comunidad inmigrante del Barrio de Las Empacadoras, donde vecinos y organizaciones denuncian un aumento en la presencia de agentes federales.
El temor ha llevado a muchos residentes, tanto indocumentados como con procesos migratorios en curso, a modificar sus rutinas por miedo a ser detenidos mientras realizan actividades cotidianas.
Grupos comunitarios aseguran que la vigilancia también se ha extendido a otros puntos de la ciudad, lo que incrementa la preocupación entre quienes dependen de desplazarse diariamente para trabajar o acudir a citas.
La situación ha provocado un clima de incertidumbre en una de las zonas con mayor presencia de población latina en Chicago.
Crece la preocupación por los operativos de ICE en barrios con alta población latina
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De acuerdo con reportes de organizaciones comunitarias, durante los últimos días aumentaron los avisos relacionados con la presencia de agentes federales en distintos sectores de Chicago.
El Barrio de Las Empacadoras figura entre los lugares donde se han documentado diversos operativos y actividades de vigilancia migratoria.
Según información difundida por N+ Univision, las líneas de emergencia administradas por grupos de respuesta rápida han recibido un mayor número de reportes vinculados con acciones de ICE.
«Los grupos de respuesta rápida de activistas comunitarios reportan que en sus líneas de emergencia familiar han aumentado los avisos relacionados con la presencia de agentes federales y operativos de inmigración que han terminado en detenciones», informó N+ Univision durante su cobertura.
Uno de los casos que más llamó la atención fue la detención de un ciudadano venezolano en el Barrio de Las Empacadoras.
Videos difundidos por distintas personas muestran a varios agentes federales participando en el arresto, lo que generó inquietud entre vecinos de la zona.
Diversos residentes señalaron que estos hechos incrementaron el miedo de salir de casa para cumplir con actividades tan básicas como trabajar, comprar alimentos o trasladarse por el vecindario.
El miedo alcanza a inmigrantes con procesos migratorios vigentes
La preocupación no se limita únicamente a quienes carecen de documentos migratorios.
Habitantes con permisos de trabajo, solicitudes de asilo u otros procedimientos legales también expresan temor ante la posibilidad de verse involucrados en un operativo.
Algunos vecinos consideran que existe incertidumbre sobre qué puede ocurrir durante una intervención migratoria, incluso cuando las personas cuentan con documentación relacionada con sus casos.
Por ese motivo, muchas familias han optado por reducir sus desplazamientos y evitar salir cuando no resulta estrictamente necesario.
El ausentismo laboral también comienza a reflejarse en algunos sectores de la comunidad, según organizaciones que brindan apoyo a inmigrantes.
La disminución en la movilidad afecta igualmente las visitas a comercios, supermercados y otros establecimientos de uso cotidiano.
Activistas sostienen que este ambiente de temor modifica la vida diaria de numerosas familias que residen en el vecindario desde hace años.
Reportan presencia de agentes cerca de gasolineras y tribunales
ICE doing their job in Chicago — another illegal removed.
Keep it up, agents. America deserves secure borders and rule of law. https://t.co/yJPTef8Cgz
— Liam (@LiamEvergreen) July 8, 2026
Los grupos comunitarios también informaron que los reportes sobre presuntas acciones de ICE ya no se concentran únicamente en barrios residenciales.
Según la cobertura periodística, algunos avisos mencionan la presencia de agentes cerca de estaciones de gasolina.
También se reportaron observaciones en los alrededores de cortes judiciales, donde habitualmente acuden personas con asuntos legales o migratorios.
Estas versiones han incrementado las llamadas realizadas a organizaciones que monitorean la actividad migratoria en Chicago.
Las redes de respuesta rápida continúan recopilando información enviada por vecinos y voluntarios para alertar a la comunidad sobre posibles operativos.
Los activistas insisten en que toda información debe verificarse antes de difundirse para evitar generar pánico innecesario.
Al mismo tiempo, recomiendan utilizar únicamente canales confiables para reportar la presencia de autoridades migratorias.
Organizaciones recuerdan a la comunidad conocer sus derechos
Frente al incremento de la preocupación, diversas organizaciones continúan promoviendo campañas informativas dirigidas a inmigrantes.
Los grupos comunitarios recomiendan que las personas conozcan sus derechos durante cualquier interacción con agentes migratorios.
Asimismo, invitan a las familias a identificar previamente contactos de emergencia y redes de apoyo en caso de enfrentar una situación relacionada con ICE.
La orientación legal y el acompañamiento comunitario siguen siendo algunas de las principales herramientas impulsadas por estos colectivos.
Mientras tanto, el Barrio de Las Empacadoras permanece atento a la evolución de los operativos reportados en distintos sectores de Chicago.
La incertidumbre continúa marcando el ambiente entre muchas familias inmigrantes que viven en esta histórica comunidad latina.
Las organizaciones reiteran que mantener información verificada y acudir a fuentes oficiales puede ayudar a enfrentar este tipo de situaciones con mayor preparación.
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FUENTE: Libero