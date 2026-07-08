Operativos de ICE en Chicago intensifican el miedo en el Barrio de Las Empacadoras

Chicago : Operativos elevan el temor.

ICE aumenta vigilancia.

Comunidad busca protección.

Los recientes operativos de ICE en Chicago mantienen en alerta a la comunidad inmigrante del Barrio de Las Empacadoras, donde vecinos y organizaciones denuncian un aumento en la presencia de agentes federales.

El temor ha llevado a muchos residentes, tanto indocumentados como con procesos migratorios en curso, a modificar sus rutinas por miedo a ser detenidos mientras realizan actividades cotidianas.

Grupos comunitarios aseguran que la vigilancia también se ha extendido a otros puntos de la ciudad, lo que incrementa la preocupación entre quienes dependen de desplazarse diariamente para trabajar o acudir a citas.

La situación ha provocado un clima de incertidumbre en una de las zonas con mayor presencia de población latina en Chicago.

Crece la preocupación por los operativos de ICE en barrios con alta población latina

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De acuerdo con reportes de organizaciones comunitarias, durante los últimos días aumentaron los avisos relacionados con la presencia de agentes federales en distintos sectores de Chicago.

El Barrio de Las Empacadoras figura entre los lugares donde se han documentado diversos operativos y actividades de vigilancia migratoria.

Según información difundida por N+ Univision, las líneas de emergencia administradas por grupos de respuesta rápida han recibido un mayor número de reportes vinculados con acciones de ICE.

«Los grupos de respuesta rápida de activistas comunitarios reportan que en sus líneas de emergencia familiar han aumentado los avisos relacionados con la presencia de agentes federales y operativos de inmigración que han terminado en detenciones», informó N+ Univision durante su cobertura.

Uno de los casos que más llamó la atención fue la detención de un ciudadano venezolano en el Barrio de Las Empacadoras.

Videos difundidos por distintas personas muestran a varios agentes federales participando en el arresto, lo que generó inquietud entre vecinos de la zona.

Diversos residentes señalaron que estos hechos incrementaron el miedo de salir de casa para cumplir con actividades tan básicas como trabajar, comprar alimentos o trasladarse por el vecindario.