«Amor, me van a llevar preso»: la videollamada que captó una detención migratoria
Publicado el08/07/2026 a las 08:55
Una videollamada entre un matrimonio terminó convirtiéndose en el registro del momento en que un padre venezolano fue detenido por autoridades migratorias durante una parada de tráfico en San Antonio, Texas.
Alejandro Almeida, quien mantiene un proceso migratorio activo en Estados Unidos, viajaba hacia Midland por motivos laborales cuando fue interceptado por un agente estatal. El caso fue dado a conocer por Univision.
La detención quedó grabada
Según el reporte de Univision, Almeida decidió llamar a su esposa por videollamada al percibir que la situación podía complicarse durante la revisión de tránsito.
«Estoy preocupado, estoy muy preocupado», se escucha decir en el video.
De acuerdo con el relato de la familia, la conversación con la agente comenzó de forma cordial y abordó temas relacionados con su trabajo, su familia y su situación migratoria.
Sin embargo, todo cambió cuando la oficial informó que enviaría una fotografía de su licencia a las autoridades migratorias.
«Amor, me van a llevar preso»
Instantes después, Alejandro le dijo a su esposa:
«Amor, me van a llevar preso».
Según la familia, al preguntar el motivo de la detención, no recibió una explicación concreta.
«Desearía tener una respuesta para ti», respondió una agente, de acuerdo con las imágenes difundidas por Univision.
Mientras esperaba ser trasladado, el padre de familia aprovechó la llamada para dejar instrucciones a su esposa.
«Amor, hoy te van a transferir lo de la semana… Me cuidan al niño», expresó entre lágrimas.
Solo dos personas quedaron detenidas
La familia indicó que en el vehículo viajaban varias personas con diferentes procesos migratorios, incluidos algunos solicitantes de asilo.
No obstante, únicamente Alejandro Almeida y otro hombre identificado como Ricardo Varela quedaron bajo custodia de las autoridades migratorias.
Una familia marcada por detenciones migratorias
El caso ocurre pocos meses después de que la cuñada de Alejandro, Betania, y sus dos hijos de 9 y 11 años fueran detenidos cuando se dirigían a una parada de autobús escolar.
Tras permanecer varias semanas bajo custodia, fueron liberados el pasado 14 de mayo.
Hasta el momento, los familiares de Alejandro aseguran desconocer cuánto tiempo permanecerá detenido y cuál será el siguiente paso dentro de su proceso migratorio.
Fuente: Univision.