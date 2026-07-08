«Amor, me van a llevar preso»: la videollamada que captó una detención migratoria

Una videollamada entre un matrimonio terminó convirtiéndose en el registro del momento en que un padre venezolano fue detenido por autoridades migratorias durante una parada de tráfico en San Antonio, Texas.

Alejandro Almeida, quien mantiene un proceso migratorio activo en Estados Unidos, viajaba hacia Midland por motivos laborales cuando fue interceptado por un agente estatal. El caso fue dado a conocer por Univision.

La detención quedó grabada

Según el reporte de Univision, Almeida decidió llamar a su esposa por videollamada al percibir que la situación podía complicarse durante la revisión de tránsito.

«Estoy preocupado, estoy muy preocupado», se escucha decir en el video.

De acuerdo con el relato de la familia, la conversación con la agente comenzó de forma cordial y abordó temas relacionados con su trabajo, su familia y su situación migratoria.

Sin embargo, todo cambió cuando la oficial informó que enviaría una fotografía de su licencia a las autoridades migratorias.

«Amor, me van a llevar preso»