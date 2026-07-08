Las deportaciones de salvadoreños aumentan más de 90 % en el arranque de 2026

Deportaciones aumentan 90 %

EE.UU. lidera retornos

México reduce deportaciones

Las deportaciones de ciudadanos salvadoreños registraron un fuerte incremento durante los primeros tres meses de 2026, impulsadas principalmente por el aumento de los retornos desde Estados Unidos.

De acuerdo con cifras oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), entre enero y marzo fueron deportados 5.351 salvadoreños, lo que representa un aumento del 90,2 % respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 2.813 personas retornadas.

Los datos muestran que el crecimiento estuvo marcado casi por completo por el incremento de las deportaciones desde territorio estadounidense.

Estados Unidos concentró casi todo el aumento de las deportaciones

Las estadísticas oficiales indican que durante el primer trimestre de 2026 regresaron a El Salvador personas procedentes de Estados Unidos, México y otros países.

En total se registraron 5.351 retornos entre enero y marzo.

La cifra supera en 2.538 casos la reportada durante el mismo periodo del año anterior.

Estados Unidos fue el principal origen de las deportaciones.

Los registros muestran que los retornos desde ese país pasaron de 2.547 personas en el primer trimestre de 2025 a 5.033 durante el mismo periodo de 2026.

Esto representa un incremento de 2.486 deportaciones.

En términos porcentuales, el aumento alcanzó el 97,6 %, prácticamente el doble de los casos registrados un año antes.

Con estos números, Estados Unidos concentró la inmensa mayoría de los salvadoreños retornados durante los primeros tres meses del año.

Las cifras reflejan un cambio significativo en el comportamiento de las deportaciones respecto al inicio de 2025.