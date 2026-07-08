Las deportaciones de salvadoreños aumentan más de 90 % en el arranque de 2026
Publicado el08/07/2026 a las 08:53
- Deportaciones aumentan 90 %
- EE.UU. lidera retornos
- México reduce deportaciones
Las deportaciones de ciudadanos salvadoreños registraron un fuerte incremento durante los primeros tres meses de 2026, impulsadas principalmente por el aumento de los retornos desde Estados Unidos.
De acuerdo con cifras oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), entre enero y marzo fueron deportados 5.351 salvadoreños, lo que representa un aumento del 90,2 % respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 2.813 personas retornadas.
Los datos muestran que el crecimiento estuvo marcado casi por completo por el incremento de las deportaciones desde territorio estadounidense.
Estados Unidos concentró casi todo el aumento de las deportaciones
Las estadísticas oficiales indican que durante el primer trimestre de 2026 regresaron a El Salvador personas procedentes de Estados Unidos, México y otros países.
En total se registraron 5.351 retornos entre enero y marzo.
La cifra supera en 2.538 casos la reportada durante el mismo periodo del año anterior.
Estados Unidos fue el principal origen de las deportaciones.
Los registros muestran que los retornos desde ese país pasaron de 2.547 personas en el primer trimestre de 2025 a 5.033 durante el mismo periodo de 2026.
Esto representa un incremento de 2.486 deportaciones.
En términos porcentuales, el aumento alcanzó el 97,6 %, prácticamente el doble de los casos registrados un año antes.
Con estos números, Estados Unidos concentró la inmensa mayoría de los salvadoreños retornados durante los primeros tres meses del año.
Las cifras reflejan un cambio significativo en el comportamiento de las deportaciones respecto al inicio de 2025.
México redujo ligeramente los retornos mientras otros países aumentaron
Aunque Estados Unidos registró un fuerte incremento, el comportamiento fue distinto en otros países.
En el caso de México, los datos oficiales muestran una disminución en el número de salvadoreños deportados.
Durante el primer trimestre de 2025 fueron retornadas 253 personas desde territorio mexicano.
En el mismo periodo de 2026 la cifra bajó a 226 casos.
Esto representa una reducción de 27 deportaciones.
En términos porcentuales, la disminución equivale al 10,7 %.
Por otra parte, los retornos procedentes de otros países mostraron un incremento considerable.
Los registros pasaron de 13 personas durante el primer trimestre de 2025 a 92 en el mismo periodo de este año.
Aunque el volumen continúa siendo reducido en comparación con Estados Unidos, el crecimiento porcentual fue del 607,7 %.
Las estadísticas oficiales no detallan cuáles son esos otros países desde donde fueron efectuados los retornos.
El Salvador ya había cerrado 2025 con más deportaciones
Los datos de la DGME también permiten observar la tendencia registrada durante todo el año anterior.
En 2025 fueron deportados un total de 16.051 ciudadanos salvadoreños.
La cifra representó un incremento del 7,1 % frente a 2024.
Durante ese año previo se habían contabilizado 14.986 personas retornadas.
Con el fuerte aumento registrado únicamente durante el primer trimestre de 2026, las cifras muestran un crecimiento mucho más acelerado que el observado en el balance anual anterior.
Las estadísticas reflejan que el incremento se concentra principalmente en los retornos provenientes de Estados Unidos.
Hasta el momento, los datos consultados corresponden únicamente al periodo comprendido entre enero y marzo de 2026.
No se han divulgado aún las cifras oficiales correspondientes a los meses posteriores.
El comportamiento de las deportaciones durante el resto del año permitirá conocer si esta tendencia continúa o si el ritmo de retornos disminuye en los siguientes trimestres.
Por ahora, los registros oficiales muestran que el inicio de 2026 estuvo marcado por un aumento significativo en el número de salvadoreños deportados, especialmente desde Estados Unidos, consolidando el mayor incremento interanual observado en los datos del primer trimestre.
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FUENTE: EFE