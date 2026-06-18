Chequia deja escapar la victoria y empata con Sudáfrica

Chequia tenía el partido bajo control, pero terminó sufriendo más de la cuenta y dejó escapar la victoria tras empatar 1-1 frente a Sudáfrica en el Mercedes-Benz Stadium, en un cierre dramático del encuentro.

El resultado deja sensaciones encontradas para ambos equipos: Chequia no supo cerrar el juego, mientras que Sudáfrica rescató un punto en su único disparo a portería.

Chequia golpeó temprano pero no liquidó

El conjunto europeo comenzó mejor y encontró ventaja muy rápido en el partido.

A los seis minutos, Michal Sadílek aprovechó una jugada por banda para definir cruzado y poner el 1-0, reflejando el dominio inicial de Chequia.

Durante buena parte del primer tiempo, el equipo mantuvo el control y generó varias aproximaciones, pero sin lograr ampliar la diferencia.

Sudáfrica creció sin generar peligro claro

Con el paso de los minutos, el equipo africano empezó a tener más posesión.