Chequia deja escapar la victoria y empata con Sudáfrica
Publicado el18/06/2026 a las 09:08
Chequia tenía el partido bajo control, pero terminó sufriendo más de la cuenta y dejó escapar la victoria tras empatar 1-1 frente a Sudáfrica en el Mercedes-Benz Stadium, en un cierre dramático del encuentro.
El resultado deja sensaciones encontradas para ambos equipos: Chequia no supo cerrar el juego, mientras que Sudáfrica rescató un punto en su único disparo a portería.
Chequia golpeó temprano pero no liquidó
El conjunto europeo comenzó mejor y encontró ventaja muy rápido en el partido.
A los seis minutos, Michal Sadílek aprovechó una jugada por banda para definir cruzado y poner el 1-0, reflejando el dominio inicial de Chequia.
Durante buena parte del primer tiempo, el equipo mantuvo el control y generó varias aproximaciones, pero sin lograr ampliar la diferencia.
Sudáfrica creció sin generar peligro claro
Con el paso de los minutos, el equipo africano empezó a tener más posesión.
Sin embargo, le faltó precisión en el último tercio y no logró remates efectivos al arco durante gran parte del encuentro.
Chequia, por su parte, bajó la intensidad y dejó abierto un partido que parecía controlado.
El empate llegó en la única oportunidad clara
Cuando el partido entraba en su tramo final, apareció la jugada clave.
A los 79 minutos, la árbitra sancionó penal por mano de Pavel Sulc dentro del área, una acción que cambió el rumbo del encuentro.
Teboho Mokoena tomó la responsabilidad desde los once pasos y definió con precisión, engañando al arquero Matej Kovar para el 1-1.
Final abierto y tensión hasta el último segundo
Tras el empate, el partido se volvió completamente abierto.
Chequia buscó la victoria con centros y jugadas directas, mientras Sudáfrica aprovechó los espacios para generar peligro en el contraataque.
En los minutos finales, el arquero Kovar tuvo intervenciones clave ante remates de Makgopa y Mofokeng, evitando la derrota.
El encuentro se extendió hasta el minuto 97, con ambos equipos dejando todo en el cierre.
Chequia deberá corregir su falta de contundencia si quiere avanzar en el torneo, mientras que Sudáfrica se lleva un resultado que puede ser clave tras reaccionar en el momento justo.
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