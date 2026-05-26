Checo Pérez podría salir de Cadillac

Sergio “Checo” Pérez volvió a la Fórmula 1 en 2026 con Cadillac, pero su continuidad en la escudería ya empieza a generar dudas.

Tras su abandono en el Gran Premio de Canadá por una falla mecánica, han surgido reportes que apuntan a un posible interés de otros equipos en el piloto mexicano.

Aunque su etapa con el equipo estadounidense apenas comienza, su rendimiento ha llamado la atención dentro del paddock.

Checo es clave en el desarrollo de Cadillac, pero su nivel podría abrirle puertas en equipos más competitivos.

Un abandono que no borra su impacto en Cadillac

En Canadá, Pérez tuvo que abandonar la carrera debido a una falla en la suspensión derecha, marcando su primer retiro de la temporada 2026 y el primero con Cadillac.

A pesar del resultado, el mexicano ha sido fundamental para el equipo desde su llegada.

Cadillac, que debuta este año en la F1, ha mostrado mejoras progresivas y Checo ha sido pieza central tanto en el desarrollo del monoplaza como en su rendimiento en pista.

Otros equipos ya muestran interés en Checo