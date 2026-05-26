Checo Pérez podría salir de Cadillac
Publicado el26/05/2026 a las 13:24
Sergio “Checo” Pérez volvió a la Fórmula 1 en 2026 con Cadillac, pero su continuidad en la escudería ya empieza a generar dudas.
Tras su abandono en el Gran Premio de Canadá por una falla mecánica, han surgido reportes que apuntan a un posible interés de otros equipos en el piloto mexicano.
Aunque su etapa con el equipo estadounidense apenas comienza, su rendimiento ha llamado la atención dentro del paddock.
Checo es clave en el desarrollo de Cadillac, pero su nivel podría abrirle puertas en equipos más competitivos.
Un abandono que no borra su impacto en Cadillac
En Canadá, Pérez tuvo que abandonar la carrera debido a una falla en la suspensión derecha, marcando su primer retiro de la temporada 2026 y el primero con Cadillac.
A pesar del resultado, el mexicano ha sido fundamental para el equipo desde su llegada.
Cadillac, que debuta este año en la F1, ha mostrado mejoras progresivas y Checo ha sido pieza central tanto en el desarrollo del monoplaza como en su rendimiento en pista.
Otros equipos ya muestran interés en Checo
El buen desempeño del piloto no ha pasado desapercibido.
Reportes señalan que varias escuderías siguen de cerca su situación, no solo por su experiencia, sino también por su capacidad para desarrollar autos y su peso comercial dentro del deporte.
Además de su talento al volante, Checo aporta patrocinadores importantes, lo que lo convierte en un perfil atractivo para equipos que buscan crecimiento deportivo y financiero.
Cadillac podría tener problemas para retenerlo
La realidad es que Cadillac aún está lejos de competir por puntos de manera constante.
En ese contexto, si llega una oferta de un equipo mejor posicionado, retener a Pérez podría volverse complicado.
El proyecto del equipo estadounidense está en construcción, y aunque hay señales de progreso, el proceso puede tomar tiempo.
Ese factor podría influir en la decisión del piloto si busca resultados inmediatos.
Checo tiene contrato… pero no todo está asegurado
Pérez firmó con Cadillac por dos años, con opción a un tercero. En teoría, su vínculo cubre 2026 y 2027, con posibilidad de extenderse hasta 2028.
Sin embargo, en la Fórmula 1 los contratos no siempre garantizan permanencia, especialmente cuando aparecen oportunidades más competitivas.
Un futuro abierto en plena temporada
Por ahora, todo se mantiene en el terreno de los rumores.
Checo sigue enfocado en su temporada con Cadillac, pero su nombre empieza a moverse nuevamente en el mercado.
Con su experiencia, su capacidad de adaptación y el contexto actual de la parrilla, su futuro podría tomar un rumbo inesperado en los próximos meses.
Habrá que seguir de cerca las próximas carreras y movimientos del mercado, donde el nombre de Checo Pérez podría convertirse en uno de los más buscados.