Checo Pérez destaca el progreso de Cadillac en F1
Publicado el28/05/2026 a las 12:00
Sergio “Checo” Pérez valoró positivamente el rendimiento de Cadillac en su temporada debut en la Fórmula 1.
A pesar de los resultados irregulares, el piloto mexicano aseguró que la escudería ha competido por encima de lo que esperaba al inicio del año.
El balance llega tras un complicado Gran Premio de Canadá, donde el mexicano no pudo terminar la carrera, pero dejó sensaciones alentadoras sobre el ritmo del equipo.
Cadillac sigue lejos de los puntos, pero su evolución empieza a ser visible y Checo se consolida como pieza clave del proyecto.
Checo resalta un rendimiento mejor de lo esperado
El piloto mexicano fue claro al evaluar el inicio de temporada: considera que el equipo ha superado sus propias expectativas carrera tras carrera.
Además, destacó su nivel personal, asegurando que su regreso a la Fórmula 1 le ha permitido reafirmarse como uno de los pilotos competitivos de la parrilla.
Esa confianza también refleja el rol central que tiene dentro de la escudería estadounidense.
Un fin de semana irregular en Canadá
El paso por Montreal dejó sensaciones mixtas. Pérez abandonó la carrera por una falla en la suspensión derecha, pero antes del problema mecánico, el equipo logró competir directamente con Haas en pista.
En la carrera sprint, el mexicano había terminado en el puesto 11, aunque una penalización de 10 segundos lo relegó hasta la posición 14, afectando su resultado final.
La estrategia de neumáticos complicó el resultado
Uno de los momentos clave del fin de semana fue la elección de neumáticos. Cadillac optó por intermedios anticipando lluvia, pero las condiciones no evolucionaron como esperaban.
El propio Checo reconoció que la decisión era arriesgada y que el desgaste rápido de los neumáticos terminó condicionando la carrera. Tras pocas vueltas, tuvieron que cambiar estrategia, perdiendo terreno frente a sus rivales.
Fallas mecánicas y margen de mejora
El abandono por la suspensión encendió alertas dentro del equipo.
Pérez señaló que este tipo de fallas deben analizarse a fondo para evitar que se repitan en futuras carreras.
También fue autocrítico con el rendimiento global, al admitir que todavía hay aspectos operativos que no están al nivel necesario para maximizar el potencial del monoplaza.
Cadillac muestra señales de crecimiento
Desde el equipo, el director Graeme Lowdon coincidió en que el progreso es real, aunque aún insuficiente.
Subrayó que el equipo sigue en fase de aprendizaje, enfrentando situaciones que otras escuderías ya dominan desde hace años.
Aun así, el hecho de competir más de cerca con equipos establecidos indica que Cadillac empieza a encontrar su ritmo dentro de la categoría.
El Gran Premio de Mónaco será la próxima prueba para medir si Cadillac puede consolidar su progreso y corregir los errores que han limitado sus resultados.
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