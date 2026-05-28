Checo Pérez destaca el progreso de Cadillac en F1

Sergio “Checo” Pérez valoró positivamente el rendimiento de Cadillac en su temporada debut en la Fórmula 1.

A pesar de los resultados irregulares, el piloto mexicano aseguró que la escudería ha competido por encima de lo que esperaba al inicio del año.

El balance llega tras un complicado Gran Premio de Canadá, donde el mexicano no pudo terminar la carrera, pero dejó sensaciones alentadoras sobre el ritmo del equipo.

Cadillac sigue lejos de los puntos, pero su evolución empieza a ser visible y Checo se consolida como pieza clave del proyecto.

Checo resalta un rendimiento mejor de lo esperado

El piloto mexicano fue claro al evaluar el inicio de temporada: considera que el equipo ha superado sus propias expectativas carrera tras carrera.

Además, destacó su nivel personal, asegurando que su regreso a la Fórmula 1 le ha permitido reafirmarse como uno de los pilotos competitivos de la parrilla.

Esa confianza también refleja el rol central que tiene dentro de la escudería estadounidense.

Un fin de semana irregular en Canadá