Familia de Charlie Kirk enfrenta por primera vez al acusado en un tribunal bajo máxima tensión
Publicado el07/07/2026 a las 07:38
- Familia enfrenta al acusado.
- Fiscalía presenta nuevas pruebas.
- Juez evalúa enviar juicio.
La investigación por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk entró en una fase crucial este lunes con el inicio de la audiencia preliminar contra Tyler Robinson, el joven de 23 años acusado del crimen.
El encuentro en un tribunal de Provo, Utah, estuvo marcado por momentos de alta tensión, la presentación de pruebas audiovisuales sensibles y el primer cara a cara entre los familiares de la víctima y el acusado desde que ocurrió el homicidio.
La audiencia por el caso Charlie Kirk entra en una etapa clave
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La sesión judicial busca determinar si la Fiscalía ha reunido suficientes pruebas para que Robinson enfrente un juicio por homicidio agravado.
De confirmarse esa posibilidad, el acusado podría enfrentar la pena de muerte bajo la legislación vigente en Utah.
La audiencia comenzó bajo fuertes medidas de seguridad debido al alto perfil del caso y al interés que ha despertado en todo Estados Unidos.
Desde antes del ingreso del público y de los medios de comunicación, Tyler Robinson permanecía sentado en la sala esposado de manos y pies, vestido con un traje gris, camisa rosa y corbata negra.
Fiscalía presenta videos y pruebas del asesinato de Charlie Kirk
Uno de los momentos más delicados ocurrió durante la presentación de grabaciones relacionadas con el asesinato de Charlie Kirk.
Según trascendió durante la audiencia, las imágenes que muestran el momento exacto del disparo únicamente fueron vistas por el juez Tony Graf y los abogados de ambas partes.
Los familiares de Charlie Kirk, incluida su viud
a Erika Kirk y los padres del activista, abandonaron voluntariamente la sala antes de la reproducción del material, luego de ser advertidos sobre su contenido gráfico.
Posteriormente regresaron para seguir el resto del proceso judicial.
Durante la reproducción del audio de los videos, diversos reportes indicaron que el juez Tony Graf mostró una evidente reacción al escuchar el disparo fatal.
En contraste, Tyler Robinson permaneció sin mostrar expresiones visibles mientras se desarrollaba esa parte de la audiencia.
La Fiscalía también presentó como testigo al agente David Hull, integrante de la Oficina Estatal de Investigación de Utah.
Hull explicó diversos elementos de la investigación y presentó varios videos que, según la acusación, vinculan directamente al acusado con el crimen.
Entre las evidencias figura además una presunta confesión escrita que Robinson habría enviado a Lance Twiggs, identificado como su expareja, poco después del asesinato.
Testigos describen la escena y la defensa intenta desacreditar pruebas
Otro de los testimonios relevantes fue el de Christopher Bagley, actualmente policía del Departamento de Spanish Fork.
Bagley declaró que el 10 de septiembre de 2025 se encontraba trabajando en la Utah Valley University cuando escuchó un disparo de rifle proveniente del área cercana al Losee Center.
El oficial explicó que llegó a esa conclusión por la ubicación de una funda de arma encontrada en el lugar y por la línea de visión existente entre la azotea del edificio y el sitio donde Charlie Kirk pronunciaba su discurso.
Durante la inspección, Bagley aseguró haber encontrado un destornillador negro con rojo y marcas que, según describió, parecían corresponder al uso de una «almohadilla de francotirador».
También informó sobre huellas en el césped y otras marcas observadas en el borde del techo.
Sin embargo, durante el contrainterrogatorio la defensa buscó cuestionar la solidez de esa versión.
La abogada Kathy Nester preguntó si el informe inicial elaborado por Bagley especificaba la dirección desde donde provenía el disparo.
El oficial respondió que no.
También reconoció que desconoce qué ocurrió posteriormente con la funda del arma localizada en la escena.
La defensa fue más allá y objetó parte del material audiovisual presentado por la Fiscalía
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En particular, cuestionó un video de vigilancia editado que incluía ampliaciones y círculos rojos para señalar determinados movimientos.
El juez Tony Graf aceptó esa objeción al considerar que dicha versión del video no había sido debidamente autenticada.
La Fiscalía informó que posteriormente presentará la versión original sin modificaciones.
Donald Trump Jr. acompaña a la familia mientras continúa el proceso
La audiencia también reunió a varias figuras públicas vinculadas al movimiento conservador.
Donald Trump Jr. asistió acompañado por su esposa Bettina y permaneció junto a la familia de Charlie Kirk durante gran parte de la jornada.
También estuvieron presentes los comentaristas conservadores Jack Posobiec y Brandon Tatum, quienes ocuparon las primeras filas junto a los allegados de la víctima.
En contraste, los padres de Tyler Robinson permanecieron sentados en una fila posterior junto a otros familiares del acusado.
La audiencia preliminar continuará durante los próximos días mientras la Fiscalía sigue presentando pruebas ante el juez.
Entre las evidencias previstas figuran testimonios adicionales, grabaciones de vigilancia, informes periciales y el reporte de autopsia que concluyó que Charlie Kirk murió por una herida de bala en el cuello y clasificó el caso como homicidio.
El agente David Hull volverá a declarar en la siguiente jornada, mientras el tribunal continúa evaluando si existen fundamentos suficientes para enviar el caso a juicio y abrir una nueva etapa en uno de los procesos penales más seguidos del país.
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FUENTE: Infobae / The New York Times