Familia de Charlie Kirk enfrenta por primera vez al acusado en un tribunal bajo máxima tensión

Charlie Kirk vuelve al centro del caso tras una audiencia cargada de tensión, videos clave y el primer cara a cara con el acusado.

Familia enfrenta al acusado.

Fiscalía presenta nuevas pruebas.

Juez evalúa enviar juicio. La investigación por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk entró en una fase crucial este lunes con el inicio de la audiencia preliminar contra Tyler Robinson, el joven de 23 años acusado del crimen. El encuentro en un tribunal de Provo, Utah, estuvo marcado por momentos de alta tensión, la presentación de pruebas audiovisuales sensibles y el primer cara a cara entre los familiares de la víctima y el acusado desde que ocurrió el homicidio. La audiencia por el caso Charlie Kirk entra en una etapa clave Ver este video en su propia página → La sesión judicial busca determinar si la Fiscalía ha reunido suficientes pruebas para que Robinson enfrente un juicio por homicidio agravado. De confirmarse esa posibilidad, el acusado podría enfrentar la pena de muerte bajo la legislación vigente en Utah. La audiencia comenzó bajo fuertes medidas de seguridad debido al alto perfil del caso y al interés que ha despertado en todo Estados Unidos. Desde antes del ingreso del público y de los medios de comunicación, Tyler Robinson permanecía sentado en la sala esposado de manos y pies, vestido con un traje gris, camisa rosa y corbata negra.

Fiscalía presenta videos y pruebas del asesinato de Charlie Kirk Uno de los momentos más delicados ocurrió durante la presentación de grabaciones relacionadas con el asesinato de Charlie Kirk. Según trascendió durante la audiencia, las imágenes que muestran el momento exacto del disparo únicamente fueron vistas por el juez Tony Graf y los abogados de ambas partes. Los familiares de Charlie Kirk, incluida su viud a Erika Kirk y los padres del activista, abandonaron voluntariamente la sala antes de la reproducción del material, luego de ser advertidos sobre su contenido gráfico. Posteriormente regresaron para seguir el resto del proceso judicial. Durante la reproducción del audio de los videos, diversos reportes indicaron que el juez Tony Graf mostró una evidente reacción al escuchar el disparo fatal. En contraste, Tyler Robinson permaneció sin mostrar expresiones visibles mientras se desarrollaba esa parte de la audiencia. La Fiscalía también presentó como testigo al agente David Hull, integrante de la Oficina Estatal de Investigación de Utah. Hull explicó diversos elementos de la investigación y presentó varios videos que, según la acusación, vinculan directamente al acusado con el crimen. Entre las evidencias figura además una presunta confesión escrita que Robinson habría enviado a Lance Twiggs, identificado como su expareja, poco después del asesinato.

Testigos describen la escena y la defensa intenta desacreditar pruebas Otro de los testimonios relevantes fue el de Christopher Bagley, actualmente policía del Departamento de Spanish Fork. Bagley declaró que el 10 de septiembre de 2025 se encontraba trabajando en la Utah Valley University cuando escuchó un disparo de rifle proveniente del área cercana al Losee Center. El oficial explicó que llegó a esa conclusión por la ubicación de una funda de arma encontrada en el lugar y por la línea de visión existente entre la azotea del edificio y el sitio donde Charlie Kirk pronunciaba su discurso. Durante la inspección, Bagley aseguró haber encontrado un destornillador negro con rojo y marcas que, según describió, parecían corresponder al uso de una «almohadilla de francotirador». También informó sobre huellas en el césped y otras marcas observadas en el borde del techo. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio la defensa buscó cuestionar la solidez de esa versión. La abogada Kathy Nester preguntó si el informe inicial elaborado por Bagley especificaba la dirección desde donde provenía el disparo. El oficial respondió que no. También reconoció que desconoce qué ocurrió posteriormente con la funda del arma localizada en la escena.