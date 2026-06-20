Cese al fuego de última hora: Israel y Hezbolá frenan escalada que amenazaba acuerdo clave entre EE.UU. e Irán

Israel y Hezbolá frenan escalada

Tregua tras combates

Impacto en negociaciones

Israel y Hezbolá acordaron un nuevo cese al fuego tras una escalada de violencia que encendió las alarmas en Medio Oriente y puso en riesgo avances diplomáticos recientes.

La tregua se alcanzó después de intensos combates en el sur de Líbano, considerados de los más graves desde principios de junio, cuando se había anunciado un alto al fuego previo.

El acuerdo fue impulsado por mediadores internacionales, incluyendo a Qatar, Estados Unidos e Irán, quienes intervinieron ante el riesgo de una expansión del conflicto.

Aunque Israel no confirmó oficialmente el pacto de inmediato, diversas fuentes coinciden en que ambas partes aceptaron frenar los enfrentamientos para evitar mayores consecuencias regionales.

Ataques, víctimas y desplazamientos marcan la crisis

La nueva crisis comenzó tras un ataque contra un tanque israelí en territorio libanés, que dejó cuatro soldados muertos, entre ellos un alto mando militar.

Israel atribuyó la ofensiva a Hezbolá y respondió con bombardeos en distintas zonas del sur y el este de Líbano, incluyendo áreas estratégicas como Nabatieh y el valle de la Bekaa.

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Desde el lado libanés, autoridades reportaron al menos 21 muertos y decenas de heridos, además de miles de personas desplazadas por la intensidad de los ataques.

Hezbolá aseguró que sus acciones fueron en respuesta a movimientos israelíes que consideraron una violación del cese al fuego anterior y un intento de avanzar posiciones.