Censo detecta 24,000 votos de no ciudadanos en 2020 y Trump afirma: “¡GANÉ!”

El análisis del Census Bureau identificó miles de registros vinculados con personas que no eran ciudadanas cuando votaron, pero aún quedan más de 32 millones por revisar y el estudio no revela a qué candidato apoyaron.

El U.S. Census Bureau identificó con “alta confianza” más de 24,000 registros de personas que votaron en las elecciones de 2020 y que no eran ciudadanos estadounidenses en ese momento, según un análisis inicial publicado en agosto.

El presidente Donald Trump reaccionó al hallazgo asegurando: “¡GANÉ LAS ELECCIONES!”, aunque el documento no llega a esa conclusión.

Por qué es importante: El hallazgo aporta nuevos datos al debate sobre el voto de no ciudadanos, pero no establece por quién votaron esas personas ni determina que esos sufragios cambiaran el resultado presidencial.

Más de 32 millones de registros todavía no han sido analizados

Casi 160 millones de personas votaron en las elecciones generales del 3 de noviembre de 2020.

El análisis pudo determinar con alta confianza que más de 128 millones de registros correspondían a ciudadanos.

Otros 24,000 fueron vinculados con registros administrativos que indicaban que esas personas eran no ciudadanas al momento de votar. Sin embargo, el trabajo está lejos de terminar.

El dato: Más de 32 millones de registros electorales todavía deben ser analizados por el Census Bureau.

Trump sostuvo que la cifra de no ciudadanos que votaron “se disparará” conforme avance la revisión.

Esa es una predicción del presidente: el Census Bureau no hace esa proyección en su informe.