Censo detecta 24,000 votos de no ciudadanos en 2020 y Trump afirma: “¡GANÉ!”
Publicado el19/08/2026 a las 07:29
El análisis del Census Bureau identificó miles de registros vinculados con personas que no eran ciudadanas cuando votaron, pero aún quedan más de 32 millones por revisar y el estudio no revela a qué candidato apoyaron.
El U.S. Census Bureau identificó con “alta confianza” más de 24,000 registros de personas que votaron en las elecciones de 2020 y que no eran ciudadanos estadounidenses en ese momento, según un análisis inicial publicado en agosto.
El presidente Donald Trump reaccionó al hallazgo asegurando: “¡GANÉ LAS ELECCIONES!”, aunque el documento no llega a esa conclusión.
Por qué es importante: El hallazgo aporta nuevos datos al debate sobre el voto de no ciudadanos, pero no establece por quién votaron esas personas ni determina que esos sufragios cambiaran el resultado presidencial.
Más de 32 millones de registros todavía no han sido analizados
Casi 160 millones de personas votaron en las elecciones generales del 3 de noviembre de 2020.
El análisis pudo determinar con alta confianza que más de 128 millones de registros correspondían a ciudadanos.
Otros 24,000 fueron vinculados con registros administrativos que indicaban que esas personas eran no ciudadanas al momento de votar. Sin embargo, el trabajo está lejos de terminar.
- El dato: Más de 32 millones de registros electorales todavía deben ser analizados por el Census Bureau.
Trump sostuvo que la cifra de no ciudadanos que votaron “se disparará” conforme avance la revisión.
Esa es una predicción del presidente: el Census Bureau no hace esa proyección en su informe.
El informe no dice por quién votaron esas personas
El límite del análisis es importante. El documento identifica registros de votación y los compara con información administrativa sobre ciudadanía, pero no señala qué candidato recibió esos votos.
Por lo tanto, los 24,000 casos identificados no permiten concluir que Trump habría ganado las elecciones de 2020.
- La diferencia: Trump interpreta el hallazgo como evidencia de que ganó; el análisis del Census Bureau no determina al ganador ni atribuye esos votos a un partido o candidato.
El estudio utilizó un archivo comercial de DataClear con registros electorales y lo cruzó con información federal procedente de agencias como USCIS, ICE, el Departamento de Estado y la Administración del Seguro Social.
El sistema también buscó evidencia de ciudadanía para evitar contar como no ciudadanos a inmigrantes que se habían naturalizado antes de votar.
Florida aparece tercera entre los estados con más casos
California encabeza el análisis inicial con unos 4,300 registros, seguida por Texas con aproximadamente 2,500.
Florida ocupa el tercer lugar con cerca de 1,800, mientras Nueva York aparece después con unos 1,700. Las cifras fueron redondeadas por el Census Bureau para proteger la confidencialidad de los datos.
- En números: California, Texas y Florida concentran alrededor de 8,600 de los casos identificados inicialmente.
El hallazgo llega antes de las elecciones de noviembre
Los resultados aparecen mientras Trump impulsa mayores controles de ciudadanía electoral antes de las elecciones de noviembre.
En marzo, el presidente firmó una orden ejecutiva que ordena crear listas estatales de ciudadanos utilizando registros federales y actualizar esa información antes de las elecciones federales. La administración sostiene que busca impedir que personas no elegibles voten.
- Qué sigue: El Census Bureau todavía debe revisar más de 32 millones de registros, por lo que los 24,000 casos representan un resultado inicial y no la conclusión definitiva del análisis.
El estudio abre así una nueva discusión sobre la participación de no ciudadanos en 2020, pero su alcance sigue siendo limitado: confirma miles de registros que requieren atención, sin demostrar a quién beneficiaron electoralmente ni que hayan alterado el resultado de la elección presidencial.
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FUENTE: Census.Gov