Celebraciones del 4 de Julio sufren cancelaciones por ola de calor extremo en EE.UU
Publicado el03/07/2026 a las 07:50
- Desfiles fueron cancelados.
- Calor extremo afecta celebraciones.
- Autoridades emiten recomendaciones.
El intenso calor que azota gran parte del este de Estados Unidos ya comenzó a alterar las celebraciones del 4 de Julio y los eventos por el 250 aniversario del país.
Uno de los cambios más importantes ocurrió en Filadelfia, donde fue cancelado el esperado desfile «Salute to Independence Semiquincentennial Parade» debido a las condiciones climáticas extremas previstas para este viernes.
Los organizadores informaron que la decisión fue tomada por motivos de seguridad ante las altas temperaturas y la elevada humedad que incrementarán significativamente la sensación térmica.
El desfile era considerado uno de los más grandes del país durante este fin de semana festivo y esperaba reunir participantes provenientes de todos los estados.
El calor extremo obliga a cancelar el desfile más esperado de Filadelfia
Ver este video en su propia página →
Inicialmente, los organizadores habían optado por reducir el recorrido del desfile para disminuir el tiempo de exposición de asistentes y participantes.
Sin embargo, el pronóstico continuó empeorando durante las últimas horas y finalmente se decidió cancelar por completo la actividad.
Para este viernes se espera que Filadelfia vuelva a superar los 38 grados Celsius.
Además, la combinación entre altas temperaturas y humedad podría elevar el índice de calor hasta aproximadamente 44 grados Celsius, haciendo que el ambiente resulte mucho más peligroso para quienes permanezcan al aire libre.
La cancelación ocurre mientras gran parte del noreste estadounidense enfrenta una nueva jornada de calor récord.
Se batieron récords de calor desde Washington hasta Boston en EE.UU. y habrá más novedades este viernes
Las autoridades meteorológicas mantienen vigentes las alertas debido a que las temperaturas continuarán elevadas durante el fin de semana festivo.
La ola de calor modifica los eventos del 250 aniversario de Estados Unidos
De acuerdo con la agencia AP, millones de personas enfrentarán condiciones peligrosas durante las celebraciones del Día de la Independencia.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que la ola de calor continuará afectando gran parte del centro y este del país hasta el viernes y permanecerá sobre la costa este durante el fin de semana.
En varias zonas del noreste se esperan temperaturas cercanas a los 32 grados Celsius, mientras que ciudades como Filadelfia y Boston podrían superar nuevamente los 38 grados.
La humedad hará que la sensación térmica sea considerablemente mayor.
«Vayas donde vayas en el sur de Nueva Inglaterra, hoy, mañana y el sábado estarás lidiando con un calor peligroso», advirtió el meteorólogo Bryce Williams, del NWS, citado por AP.
Las autoridades locales comenzaron a modificar horarios y cancelar actividades para reducir los riesgos entre los asistentes.
Varios desfiles y actividades cambian por las altas temperaturas
En Boston, el ingreso al tradicional Boston Pops Fireworks Spectacular fue retrasado hasta las 4 de la tarde para evitar que miles de personas permanezcan bajo el sol durante las horas más calurosas.
En Filadelfia también fueron modificadas otras actividades programadas en Independence Mall.
Las autoridades retrasaron un picnic, un concierto y cancelaron una fiesta comunitaria.
En Lower Windsor Township, Pensilvania, una celebración por el 250 aniversario fue reprogramada para el próximo 8 de julio.
Mientras tanto, en Norristown fue cancelado el desfile previsto para el sábado.
No obstante, los organizadores confirmaron que los fuegos artificiales y otras actividades recreativas continuarán desarrollándose conforme al calendario previsto.
«El desfile es una de las tradiciones más queridas de nuestra comunidad, y compartimos la decepción por su cancelación», declaró la administradora municipal interina Jayne Musonye, citada por AP.
Autoridades despliegan medidas para proteger a millones de personas
Las modificaciones también alcanzaron al Parque Militar Nacional de Gettysburg.
Allí, varios eventos fueron trasladados al interior de edificios para reducir la exposición directa al calor.
Por su parte, Amtrak suspendió algunas rutas ferroviarias debido a las altas temperaturas, incluida parte del servicio Acela entre Boston y Washington.
La empresa también advirtió que otros trenes podrían operar a menor velocidad para proteger la infraestructura ferroviaria, lo que provocaría retrasos hasta el sábado.
Diversas ciudades habilitaron centros de enfriamiento para atender a los residentes
En Boston, varios museos con aire acondicionado ofrecen entrada gratuita para ayudar a la población a refugiarse del calor.
En Providence, Rhode Island, las piscinas públicas y parques acuáticos ampliaron sus horarios de funcionamiento.
Mientras tanto, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió a los habitantes ajustar sus aparatos de aire acondicionado a 26 grados Celsius para reducir la presión sobre la red eléctrica.
Los operadores de los sistemas eléctricos de Nueva York, Nueva Inglaterra y la región del Atlántico Medio aseguraron que, aunque la demanda alcanzará niveles excepcionalmente altos, cuentan con suficiente capacidad para abastecer el consumo.
PJM Interconnection, empresa que administra la red eléctrica para unos 65 millones de personas desde Nueva Jersey hasta Illinois, informó que la demanda prevista marcará un récord histórico para la temporada de verano, aunque aseguró disponer de reservas suficientes para mantener la estabilidad del sistema.
Las autoridades continúan recomendando evitar actividades prolongadas bajo el sol, mantenerse bien hidratados y permanecer en espacios con aire acondicionado siempre que sea posible durante las celebraciones del 4 de Julio.
Te Puede Interesar: Caos en cortes de inmigración de Los Ángeles aumenta las deportaciones por inasistencia
FUENTE: Telemundo / El Diario