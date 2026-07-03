Celebraciones del 4 de Julio sufren cancelaciones por ola de calor extremo en EE.UU

Desfiles fueron cancelados.

Calor extremo afecta celebraciones.

Autoridades emiten recomendaciones.

El intenso calor que azota gran parte del este de Estados Unidos ya comenzó a alterar las celebraciones del 4 de Julio y los eventos por el 250 aniversario del país.

Uno de los cambios más importantes ocurrió en Filadelfia, donde fue cancelado el esperado desfile «Salute to Independence Semiquincentennial Parade» debido a las condiciones climáticas extremas previstas para este viernes.

Los organizadores informaron que la decisión fue tomada por motivos de seguridad ante las altas temperaturas y la elevada humedad que incrementarán significativamente la sensación térmica.

El desfile era considerado uno de los más grandes del país durante este fin de semana festivo y esperaba reunir participantes provenientes de todos los estados.

El calor extremo obliga a cancelar el desfile más esperado de Filadelfia

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Inicialmente, los organizadores habían optado por reducir el recorrido del desfile para disminuir el tiempo de exposición de asistentes y participantes.

Sin embargo, el pronóstico continuó empeorando durante las últimas horas y finalmente se decidió cancelar por completo la actividad.

Para este viernes se espera que Filadelfia vuelva a superar los 38 grados Celsius.

Además, la combinación entre altas temperaturas y humedad podría elevar el índice de calor hasta aproximadamente 44 grados Celsius, haciendo que el ambiente resulte mucho más peligroso para quienes permanezcan al aire libre.

La cancelación ocurre mientras gran parte del noreste estadounidense enfrenta una nueva jornada de calor récord.

Se batieron récords de calor desde Washington hasta Boston en EE.UU. y habrá más novedades este viernes

Las autoridades meteorológicas mantienen vigentes las alertas debido a que las temperaturas continuarán elevadas durante el fin de semana festivo.