Cazzu une su voz a A.B. Quintanilla en San Antonio y emociona con tributo a Selena
Cazzu y AB Quintanilla Homenaje a Selena en Texas Fans piden colaboración La gira “Latinaje en Vivo” vivió uno de sus momentos más memorables cuando Cazzu sorprendió al público con una aparición inesperada sobre el escenario. La cantante argentina compartió micrófono con A.B. Quintanilla en un homenaje dedicado a Selena, figura emblemática del Tex-Mex. El […]
Publicado el10/05/2026 a las 10:33
- Cazzu y AB Quintanilla
- Homenaje a Selena en Texas
- Fans piden colaboración
La gira “Latinaje en Vivo” vivió uno de sus momentos más memorables cuando Cazzu sorprendió al público con una aparición inesperada sobre el escenario.
La cantante argentina compartió micrófono con A.B. Quintanilla en un homenaje dedicado a Selena, figura emblemática del Tex-Mex.
El encuentro ocurrió la noche del 8 de mayo en San Antonio, Texas, ciudad profundamente ligada al legado musical de la intérprete fallecida.
La colaboración tomó por sorpresa a los asistentes, que reaccionaron con aplausos y vítores apenas reconocieron al músico.
Un clásico que encendió al público
Durante la presentación, ambos artistas interpretaron “Si una vez”, uno de los temas más representativos del repertorio de Selena.
La elección de la canción reforzó el carácter simbólico del momento y conectó de inmediato con la audiencia.
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Sobre el escenario, Cazzu y A.B. intercambiaron gestos de respeto y admiración, marcando un instante cargado de significado.
El ambiente se transformó en una celebración colectiva que rindió tributo a la llamada Reina del Tex-Mex.
Admiración declarada por Selena
Cazzu ha expresado en diversas ocasiones su admiración por la música de Selena y su influencia en nuevas generaciones.
En entrevistas previas ha mencionado que uno de los primeros temas que grabó en su juventud fue “Como La Flor”.
Ese vínculo personal hizo que la colaboración en San Antonio adquiriera un matiz aún más emotivo.
La artista se mostró visiblemente conmovida durante la interpretación, reforzando la conexión con el público.
@vanesaori0
✨ CAZZU CON AB QUINTANILLA ✨ #cazzu #abquintanilla
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Señales de una relación musical cercana
Semanas antes del concierto, A.B. Quintanilla había compartido en redes sociales videos donde Cazzu interpretaba canciones de su hermana.
Esas publicaciones fueron interpretadas como un gesto de reconocimiento hacia la cantante argentina.
La reciente actuación conjunta ha llevado a seguidores a preguntarse si podría gestarse un proyecto musical más amplio.
Hasta ahora no hay anuncio oficial, pero la química en el escenario alimentó las expectativas.
@lorenachaires30
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Texas como escenario simbólico
El homenaje tuvo lugar en Texas, estado clave en la historia artística de Selena y su familia.
La elección de San Antonio reforzó el simbolismo del tributo y el impacto emocional de la noche.
La gira “Latinaje en Vivo” continúa su recorrido, pero este momento ya quedó marcado como uno de los más comentados.
Mientras tanto, la posibilidad de una futura colaboración mantiene atentos a los seguidores de ambos artistas.
@cazzuglobal
Cazzu en su show de San Antonio, Texas 🇺🇸 #cazzu #cazzuoficial
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