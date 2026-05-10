Cazzu y AB Quintanilla

Homenaje a Selena en Texas

Fans piden colaboración

La gira “Latinaje en Vivo” vivió uno de sus momentos más memorables cuando Cazzu sorprendió al público con una aparición inesperada sobre el escenario.

La cantante argentina compartió micrófono con A.B. Quintanilla en un homenaje dedicado a Selena, figura emblemática del Tex-Mex.

El encuentro ocurrió la noche del 8 de mayo en San Antonio, Texas, ciudad profundamente ligada al legado musical de la intérprete fallecida.

La colaboración tomó por sorpresa a los asistentes, que reaccionaron con aplausos y vítores apenas reconocieron al músico.

Un clásico que encendió al público

Durante la presentación, ambos artistas interpretaron “Si una vez”, uno de los temas más representativos del repertorio de Selena.