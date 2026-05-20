Cazzu rehace su vida sentimental y ya integraría a su nuevo amor en la rutina con Inti

¿Cazzu tiene novio?

Convivencia con Inti

Viajes y rumores A dos años de su separación de Christian Nodal, Cazzu estaría dándose una nueva oportunidad en el amor, según reportes recientes. La información comenzó a circular luego de que la periodista Mandy Fridmann revelara detalles en televisión sobre la vida personal de la cantante argentina. De acuerdo con lo comentado, la intérprete ya no estaría soltera y compartiría su día a día con un nuevo acompañante. Lo que más llamó la atención es que esta persona ya conviviría con su hija Inti. Reportan nuevo romance cercano a su entorno

“Cazzu tiene novio”, afirmó Mandy Fridmann durante su participación en el programa ‘¡Tal cual! Sin Filtro’. La comunicadora agregó que él “va con ella para todos lados”, dando a entender que la relación no sería discreta dentro de su círculo cercano. TE PUEDE INTERESAR: ¿Adiós a “Christian Nodal”? El cantante desata polémica tras denunciar que su nombre “no es suyo” Según la periodista, el nombre del presunto novio sería “Ignacio Federico” y lo describió como un “bailarín”. Todo apunta a que se trataría de Ignacio Colombara, integrante del equipo de danza que acompaña a la artista en sus presentaciones. 39*/

De la amistad al vínculo sentimental Fridmann aseguró que la relación sería reciente, pero que ambos se conocen desde hace tiempo. “Sí, así que [ella] está disfrutando de su nuevo amor, fue muy reciente. Muy enamorada, bueno, no te diría muy enamorada, está probando y está muy feliz, se siente muy acompañada”, expresó. También destacó que el vínculo habría evolucionado desde la amistad. “Lo conoce hace mucho tiempo. No, no fue primero su novio. Fueron amigos y de la amistad se pasó… la mejor manera porque cuando sos amigos, le conoces todas las aristas”, agregó. Inti ya conviviría con él Uno de los puntos que más generó conversación es la supuesta cercanía del bailarín con la pequeña Inti.

“Inti lo quiere mucho, él quiere mucho a Inti y pues todos conviven”, señaló Fridmann. Incluso adelantó que los tres podrían viajar próximamente de vacaciones a Walt Disney World en Orlando. Por su parte, la periodista Flor Rubio aseguró que el presunto novio acompañó a Cazzu e Inti en un reciente viaje a Ciudad de México. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LUBOX tv (@lubox.tv) Viajes juntos y protección ante la prensa “Cazzu llegó al aeropuerto de nuestra ciudad, Ignacio Colombara muy cerca de ella y también muy cerca de la pequeña Inti”, comentó Rubio en un video difundido en redes. Según relató, el bailarín caminaba “de un lado a otro” mientras protegía a la cantante ante la presencia de reporteros.