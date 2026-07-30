¿Salió del closet Cazzu? La verdad detrás de sus polémicas declaraciones sobre las mujeres

Declaraciones íntimas causan gran revuelo

Hermana de Cazzu inspiró su música

Anitta reveló rechazo en el pasado

¿Cazzu sale del closet? La cantante argentina Cazzu no deja de ser el centro de atención en el mundo del espectáculo.

Aunque los reflectores suelen apuntar hacia ella por su mediática y pasada ruptura con Christian Nodal y el bienestar de su pequeña hija Inti, un resurgimiento de sus declaraciones íntimas ha encendido las redes sociales.

El debate sobre su orientación volvió a la mesa, dejando a muchos seguidores preguntándose si la trapera finalmente decidió abrir su corazón y revelar que le atraen las mujeres.

El origen de este alboroto mediático se remonta a finales de 2025, durante una sincera entrevista que la intérprete concedió a la periodista Leonor Suárez en el marco de las sesiones Latin GRAMMY Talks.

En ese encuentro, la llamada «Jefa del Trap» abordó un tema que había intrigado a su público por años: la verdadera razón por la cual una parte considerable de su repertorio musical está dedicada explícitamente a las mujeres. Lejos de esquivar la pregunta, la artista ofreció una respuesta que dejó a todos boquiabiertos.

La inspiración familiar que marcó su música: ¿Cazzu sale del closet?

Durante la charla, Cazzu explicó que su conexión musical con el público femenino tiene una raíz profundamente familiar y afectiva.

La argentina confesó que su principal fuente de inspiración fue su propia hermana, Florencia Cazzuchelli. «En mi música siempre estuvo presente cantarle a las chicas porque mi hermana siempre eligió a las chicas, de hecho, está felizmente casada con su esposa», declaró de manera abierta. Con esto, buscaba ponerle voz a los sentimientos de su hermana y visibilizar su realidad.

Sin embargo, lo que verdaderamente desató las especulaciones sobre si estaba saliendo del closet fue la contundente frase que lanzó inmediatamente después.

La cantante teorizó sobre la sexualidad femenina en general, asegurando que, a diferencia de los varones, las mujeres poseen una apertura distinta.

«Siempre digo que todas las mujeres somos bisexuales a diferencia de los hombres que tienen más impedimentos sociales… a todas las chicas nos gusta una chica», aseveró, incluyéndose de cierta forma en la afirmación.