Cazzu rompe el silencio sobre la ley que lleva su nombre en México
Publicado el22/05/2026 a las 12:15
- Cazzu habla sobre ley con su nombre
- Cantante aclara postura pública
- Congreso aprueba iniciativa
La cantante argentina Cazzu habló por primera vez sobre la iniciativa legislativa en México que fue bautizada con su nombre y que busca proteger a menores frente a padres ausentes.
La propuesta, conocida como “Ley Cazzu”, surge en medio del debate público por su situación con Christian Nodal, con quien tiene una hija.
Tras su separación, la artista ha mantenido la custodia de la menor y ha señalado públicamente incumplimientos parentales.
El caso mediático detonó que legisladores retomaran la problemática para impulsar cambios en la normativa.
“No es un proyecto mío”
Julietta Cazzuchelli, nombre real de la cantante, aclaró que no participa directamente en la elaboración de la iniciativa.
“Al respecto de esa situación, creo que es lindo decir para la gente que no lo tiene muy claro, que no es un proyecto mío”, expresó ante medios.
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Añadió que se trata de una propuesta impulsada por otras personas que decidieron utilizar su nombre como símbolo.
“Es algo de otras personas, un proyecto de ley que otras personas decidieron presentar y usar mi nombre en representación”, puntualizó.
Se dice halagada y solidaria
Aunque dejó claro que no forma parte del proceso legislativo, Cazzu afirmó sentirse honrada por el reconocimiento implícito.
“Por supuesto, me halaga y me gustaría ayudar a las mujeres”, comentó la artista argentina.
La cantante aseguró que la problemática que aborda la iniciativa es frecuente y dolorosa para muchas madres.
“Me alegra mucho poder representar de alguna forma unas problemáticas tan comunes y tan dolorosas para nosotras las mamás”, agregó.
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Una iniciativa con alcance legal
La propuesta fue impulsada desde el Congreso del Estado de Michoacán con el objetivo de modificar el Código Penal en favor de los menores.
Entre los puntos clave, se plantea facilitar que el progenitor con custodia pueda trasladarse con el hijo cuando el otro no cumple reiteradamente con sus obligaciones.
La diputada promotora explicó que el tema de movilidad infantil es de competencia federal y busca generar un acuerdo para avanzar en ese sentido.
“No quisiera que se quede en el pleito banal entre artistas, pero este caso sacó a la luz la situación”, señaló, destacando que muchas madres enfrentan este tipo de obstáculos.
Avances y contexto reciente
La iniciativa surgió a finales de 2025 y recientemente fue aprobada en el congreso estatal de Michoacán.
El proyecto pretende reforzar mecanismos para prevenir violencia vicaria o económica contra madres y menores.
El debate ha trascendido el ámbito artístico para convertirse en un tema legislativo con impacto social.
Mientras tanto, Cazzu mantiene su postura de apoyo simbólico, dejando claro que su papel no es político, pero sí empático con quienes atraviesan situaciones similares.