Cazzu rompe el silencio sobre la ley que lleva su nombre en México

Cazzu habla sobre ley con su nombre

Cantante aclara postura pública

Congreso aprueba iniciativa

La cantante argentina Cazzu habló por primera vez sobre la iniciativa legislativa en México que fue bautizada con su nombre y que busca proteger a menores frente a padres ausentes.

La propuesta, conocida como “Ley Cazzu”, surge en medio del debate público por su situación con Christian Nodal, con quien tiene una hija.

Tras su separación, la artista ha mantenido la custodia de la menor y ha señalado públicamente incumplimientos parentales.

El caso mediático detonó que legisladores retomaran la problemática para impulsar cambios en la normativa.

“No es un proyecto mío”

Julietta Cazzuchelli, nombre real de la cantante, aclaró que no participa directamente en la elaboración de la iniciativa.