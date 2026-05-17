Cazzu rompe el silencio en México, pero admite que no puede hablar de Nodal ni de su hija

Cazzu no puede hablar de Nodal

Restricciones legales la limitan

Agradece iniciativa legislativa

Durante su visita a México para presentarse en el festival Tecate Emblema, Cazzu enfrentó preguntas directas sobre su vida personal.

La cantante argentina fue consultada por su expareja Christian Nodal y por su hija Inti, pero dejó claro que no puede pronunciarse.

En medio del creciente interés mediático, la artista optó por responder con cautela y firmeza.

Sus declaraciones evidencian que existen restricciones legales que limitan cualquier comentario público sobre el tema.

“No tengo permitido hablar”

Ante la insistencia de la prensa, Cazzu explicó que no está autorizada a abordar esos asuntos.