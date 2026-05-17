Cazzu rompe el silencio en México, pero admite que no puede hablar de Nodal ni de su hija
Publicado el17/05/2026 a las 10:16
- Cazzu no puede hablar de Nodal
- Restricciones legales la limitan
- Agradece iniciativa legislativa
Durante su visita a México para presentarse en el festival Tecate Emblema, Cazzu enfrentó preguntas directas sobre su vida personal.
La cantante argentina fue consultada por su expareja Christian Nodal y por su hija Inti, pero dejó claro que no puede pronunciarse.
En medio del creciente interés mediático, la artista optó por responder con cautela y firmeza.
Sus declaraciones evidencian que existen restricciones legales que limitan cualquier comentario público sobre el tema.
“No tengo permitido hablar”
Ante la insistencia de la prensa, Cazzu explicó que no está autorizada a abordar esos asuntos.
«Yo no tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones. Ahora legalmente no lo puedo hacer, así que no puedo, si me lo preguntan, no lo puedo decir, no lo puedo contestar aunque yo quisiera», afirmó.
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La intérprete subrayó que incluso si quisiera dar su versión, no le es posible hacerlo por motivos jurídicos.
También pidió comprensión, dejando entrever que cualquier declaración podría generarle consecuencias.
Contexto de tensión mediática
El hermetismo de la cantante ocurre en un momento de alta exposición pública.
En distintos espacios de espectáculos se ha reportado el avance de una demanda interpuesta por Christian Nodal en su contra.
Este escenario legal ha alimentado especulaciones y ha incrementado el interés sobre su situación familiar.
Sin embargo, Cazzu ha optado por mantenerse al margen y concentrarse en su carrera musical.
Habla sobre la llamada “ley Cazzu”
Durante el mismo encuentro con la prensa, la artista fue consultada sobre una iniciativa legislativa en Michoacán que lleva su nombre artístico.
La propuesta busca proteger los derechos de las madres en medio de conflictos familiares.
“No es un proyecto mío, es algo que otras personas decidieron presentar y usar mi nombre en representación, lo cual, por supuesto, me halaga”, explicó.
La cantante dejó claro que no impulsó directamente la iniciativa, aunque agradece el gesto simbólico.
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Solidaridad con otras madres
Cazzu expresó que se siente honrada de que su nombre represente problemáticas que afectan a muchas mujeres.
“Me halaga mucho poder representar de alguna forma unas problemáticas tan comunes y tan dolorosas para nosotras las mamás”, señaló.
Asimismo, envió un mensaje de apoyo: “Siempre a todas las mamás que puedan estar pasando por alguna complicación de ese tipo les mando un abrazo”.
Mientras continúa su gira por América Latina con su producción “Latinaje”, la artista mantiene el foco en los escenarios, evitando profundizar en los temas legales que hoy la rodean.