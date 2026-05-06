“Con todo respeto, señor, te tenés que ir”: Cazzu relata el momento paranormal que vivió con su hija Inti
Cazzu relata momento paranormal Inti vio “un señor” Cantante enfrentó su miedo Cazzu sorprendió al compartir una experiencia inquietante que vivió junto a su hija Inti, un episodio que la enfrentó a uno de sus mayores temores. La cantante argentina habló del tema durante su participación en el podcast “Lado B”, de MTV. Ahí relató […]
Publicado el06/05/2026 a las 12:10
- Cazzu relata momento paranormal
- Inti vio “un señor”
- Cantante enfrentó su miedo
Cazzu sorprendió al compartir una experiencia inquietante que vivió junto a su hija Inti, un episodio que la enfrentó a uno de sus mayores temores.
La cantante argentina habló del tema durante su participación en el podcast “Lado B”, de MTV.
Ahí relató cómo una situación inesperada dentro de su casa la obligó a reaccionar con serenidad frente a su pequeña.
La intérprete reconoció que, aunque intenta no creer en lo que no ve, aquella ocasión la dejó profundamente nerviosa.
“Yo no le pido nada a ninguna cosa que no veo”
Durante la conversación, Cazzu explicó su postura ante lo paranormal.
“Yo no le pido nada a ninguna cosa que no veo”, dijo al recordar el episodio.
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Sin embargo, confesó que hubo una vez en la que tuvo que intervenir porque su hija se lo pidió.
“Una sola vez me pasó que tuve que hablar porque, bueno, mi hija, que me pidió que fuera a su cuarto a sacar al señor que estaba”, relató.
El momento que la dejó “muy asustada”
La artista detalló que el hecho ocurrió hace poco, en un día tranquilo en casa.
“Era un domingo, supertranquilo”, recordó sobre la escena previa al susto.
Según narró, Inti la llamó desde su habitación y le dijo: “Hay un señor en el cuarto”.
“Yo me acuerdo y ya me da miedo”, admitió la cantante, quien confesó que en ese instante “estaba muy asustada”.
El enfrentamiento con el supuesto “señor”
Cazzu explicó que acompañó a su hija al cuarto, aunque internamente temía encontrar algo.
“Respiré profundo y le dije: ‘¿Dónde?’”, contó sobre su reacción inicial.
Al llegar, notó que una puerta del clóset estaba abierta, lo que incrementó su tensión.
Entonces, siguiendo la petición de Inti, expresó en voz alta: “Con todo respeto, señor, se tienen que ir porque aquí este es el cuarto de mi hija, entonces, te tenés que ir y, por favor, no vuelvas”.
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Una explicación racional
La cantante recordó que su hija aseguró que el “señor” que veía “es malo”. A pesar del miedo que sintió, Cazzu afirmó que no vio ni percibió nada extraño en la habitación.
Más tarde intentó encontrar una explicación lógica a lo sucedido.
“A ver, abramos posibilidades, ¿no? Los chicos, su imaginación”, comentó, sugiriendo que pudo tratarse de una creación propia de la mente infantil.
Con su testimonio, la artista dejó ver un lado íntimo y vulnerable como madre, enfrentando el miedo mientras protegía la tranquilidad de su hija, detalló ‘Univisión‘.