Cazzu relata momento paranormal

Inti vio “un señor”

Cantante enfrentó su miedo

Cazzu sorprendió al compartir una experiencia inquietante que vivió junto a su hija Inti, un episodio que la enfrentó a uno de sus mayores temores.

La cantante argentina habló del tema durante su participación en el podcast “Lado B”, de MTV.

Ahí relató cómo una situación inesperada dentro de su casa la obligó a reaccionar con serenidad frente a su pequeña.

La intérprete reconoció que, aunque intenta no creer en lo que no ve, aquella ocasión la dejó profundamente nerviosa.

“Yo no le pido nada a ninguna cosa que no veo”

Durante la conversación, Cazzu explicó su postura ante lo paranormal.