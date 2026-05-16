Cazzu habría sido notificada de demanda de Christian Nodal tras días de especulación

Cazzu notificada de demanda

Acción legal iniciada por Nodal

Versiones sobre evasión legal

La controversia legal entre Cazzu y Christian Nodal suma un nuevo capítulo luego de que trascendiera que la cantante argentina ya habría sido notificada de una demanda en su contra.

El tema comenzó a generar revuelo tras versiones que aseguraban que la artista habría evitado recibir documentos oficiales en días recientes.

De acuerdo con reportes difundidos en un en vivo de YouTube, la notificación se habría concretado el 14 de mayo en El Paso, Texas.

La intérprete se encontraba en esa ciudad como parte de su gira “Latinaje Tour”, con una presentación en el El Paso County Coliseum.

Confirman notificación durante gira en Texas

La periodista Adri Toval aseguró haber recibido confirmación de que la cantante fue oficialmente notificada.