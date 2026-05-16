Cazzu habría sido notificada de demanda de Christian Nodal tras días de especulación
Publicado el16/05/2026 a las 11:41
- Cazzu notificada de demanda
- Acción legal iniciada por Nodal
- Versiones sobre evasión legal
La controversia legal entre Cazzu y Christian Nodal suma un nuevo capítulo luego de que trascendiera que la cantante argentina ya habría sido notificada de una demanda en su contra.
El tema comenzó a generar revuelo tras versiones que aseguraban que la artista habría evitado recibir documentos oficiales en días recientes.
De acuerdo con reportes difundidos en un en vivo de YouTube, la notificación se habría concretado el 14 de mayo en El Paso, Texas.
La intérprete se encontraba en esa ciudad como parte de su gira “Latinaje Tour”, con una presentación en el El Paso County Coliseum.
Confirman notificación durante gira en Texas
La periodista Adri Toval aseguró haber recibido confirmación de que la cantante fue oficialmente notificada.
“Última hora. Ya notificaron a Cazzu. Ya me lo confirman. Ya notificaron a Cazzu de la demanda”, declaró durante su transmisión nocturna.
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Hasta el momento, ni Cazzu ni Christian Nodal han emitido comunicados públicos detallando el contenido específico del proceso legal.
La noticia ha provocado una oleada de comentarios en redes sociales, donde seguidores de ambos artistas debaten sobre el conflicto.
Versiones sobre presunto intento de evasión
Un día antes, la misma periodista había señalado que, según una fuente cercana al equipo de Nodal, la cantante estaría intentando evitar ser localizada.
“Podría perder la pensión millonaria que tiene en este momento. Verse obligada a permitir que Christian Nodal vea a su hija y compartir la custodia”, afirmó.
También mencionó que el juicio podría ser mediático y que se pondrían sobre la mesa versiones contrapuestas sobre la dinámica familiar.
“Mi fuente me asegura que este juicio sería sumamente mediático”, agregó, señalando que podrían debatirse señalamientos públicos previos.
Intentos de notificación en distintos países
Según esas versiones, autoridades habrían tratado de ubicar a Cazzu tanto en Argentina como en Estados Unidos.
Se mencionó que intentaron notificarla a través de personas cercanas, entre ellas amistades y miembros de su equipo de trabajo.
“¿Cómo es posible que la mejor amiga, La Joaqui, no sepa la dirección de Cazzu?”, citó la periodista al referirse a su fuente.
También se afirmó que en Estados Unidos se habría proporcionado la dirección de un hotel donde la artista no se encontraba.
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Un conflicto que podría escalar mediáticamente
“La fuente cercana al equipo de Nodal me dice que en Estados Unidos Cazzu estaría haciendo exactamente lo mismo”, sostuvo la comunicadora.
Hasta ahora, estas versiones provienen de declaraciones difundidas en plataformas digitales y no han sido confirmadas por documentos públicos.
El proceso legal, de avanzar, podría atraer fuerte atención mediática por tratarse de dos figuras influyentes en la música regional y urbana.
Mientras tanto, el público permanece atento a cualquier pronunciamiento oficial que esclarezca la situación y defina los próximos pasos en esta disputa legal, según ‘Univisión‘.