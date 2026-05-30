¿Cazzu está soltera? Bailarines desmienten romances y aclaran su situación sentimental

Bailarines de Cazzu desmienten romance

Rumores generan polémica

La cantante sigue soltera

La vida personal de Cazzu vuelve a estar en el centro de la conversación pública. Tras meses de especulaciones sobre posibles romances con integrantes de su equipo de trabajo, dos de los bailarines que participan en su gira decidieron hablar abiertamente y negar cualquier vínculo amoroso con la cantante argentina.

Las declaraciones surgieron durante una entrevista en un programa digital, donde los artistas fueron cuestionados sobre los rumores que han circulado en redes sociales desde el inicio del tour de promoción de Latinaje.

Los comentarios llegan en un momento en que los seguidores de la intérprete continúan atentos a cualquier señal sobre su situación sentimental, especialmente después de su mediática separación de Christian Nodal.

Aunque los rumores han sido constantes durante los últimos meses, ninguno de los involucrados había abordado el tema con tanta claridad hasta ahora.

Los bailarines reaccionan a los rumores

Uno de los integrantes del espectáculo, Gonzalo, reconoció que las versiones sobre un supuesto romance surgieron en gran parte por la química que se percibía durante las presentaciones en vivo.

Según explicó, la cercanía artística fue interpretada por algunos seguidores como una señal de que existía algo más allá del escenario, situación que terminó alimentando numerosas teorías en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Clovis Nienow? El conductor que vivió momento viral con Shakira

“No la verdad que yo siento que fue algo que sucedió con ‘Latinaje’… el fandom fue hermoso también”, comentó el bailarín al recordar cómo comenzaron las especulaciones.

Además, aseguró que la situación lo tomó por sorpresa porque atravesaba una etapa personal distinta tras haber terminado recientemente una relación sentimental.