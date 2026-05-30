¿Cazzu está soltera? Bailarines desmienten romances y aclaran su situación sentimental
Publicado el30/05/2026 a las 09:12
- Bailarines de Cazzu desmienten romance
- Rumores generan polémica
- La cantante sigue soltera
La vida personal de Cazzu vuelve a estar en el centro de la conversación pública. Tras meses de especulaciones sobre posibles romances con integrantes de su equipo de trabajo, dos de los bailarines que participan en su gira decidieron hablar abiertamente y negar cualquier vínculo amoroso con la cantante argentina.
Las declaraciones surgieron durante una entrevista en un programa digital, donde los artistas fueron cuestionados sobre los rumores que han circulado en redes sociales desde el inicio del tour de promoción de Latinaje.
Los comentarios llegan en un momento en que los seguidores de la intérprete continúan atentos a cualquier señal sobre su situación sentimental, especialmente después de su mediática separación de Christian Nodal.
Aunque los rumores han sido constantes durante los últimos meses, ninguno de los involucrados había abordado el tema con tanta claridad hasta ahora.
Los bailarines reaccionan a los rumores
Uno de los integrantes del espectáculo, Gonzalo, reconoció que las versiones sobre un supuesto romance surgieron en gran parte por la química que se percibía durante las presentaciones en vivo.
Según explicó, la cercanía artística fue interpretada por algunos seguidores como una señal de que existía algo más allá del escenario, situación que terminó alimentando numerosas teorías en redes sociales.
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“No la verdad que yo siento que fue algo que sucedió con ‘Latinaje’… el fandom fue hermoso también”, comentó el bailarín al recordar cómo comenzaron las especulaciones.
Además, aseguró que la situación lo tomó por sorpresa porque atravesaba una etapa personal distinta tras haber terminado recientemente una relación sentimental.
Una respuesta contundente contra las especulaciones
Durante la misma conversación intervino Tato, otro de los bailarines del equipo, quien negó de manera categórica que alguno de los integrantes mantuviera una relación amorosa con la artista.
El bailarín aseguró que las versiones fueron creciendo hasta involucrar a prácticamente todos los miembros cercanos al entorno de la cantante.
“Dejen de inventar cosas porque inventaron romance con los cuatro”, afirmó, dejando clara su postura frente a las especulaciones.
Más adelante reforzó el mensaje al señalar que ninguno de los integrantes del grupo había tenido una relación sentimental con la intérprete de “Con Otra”.
Los rumores no solo alcanzaron a los bailarines de Cazzu
Las versiones sobre la vida amorosa de Cazzu no se limitaron a quienes comparten escenario con ella. También alcanzaron a otras personas de su círculo profesional.
Entre los nombres mencionados en distintos momentos apareció Titi, integrante del equipo de seguridad de la cantante, quien fue relacionado sentimentalmente con ella después de ser visto en varias ocasiones junto a Inti, la hija que la artista comparte con Christian Nodal.
Recordando esos rumores, Gonzalo señaló que incluso el personal de seguridad terminó siendo incluido en las especulaciones que circulaban en internet.
“No chicos, no sean tan ridículos… con ninguno de los cuatro, punto final”, respondió Tato para zanjar definitivamente el tema.
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El misterio sobre la vida sentimental de Cazzu continúa
A pesar de las aclaraciones realizadas por los bailarines, la situación sentimental de la cantante sigue siendo una incógnita para el público.
En los últimos meses también fue vinculada con otros integrantes de su equipo artístico, incluyendo al bailarín Ignacio Colombara, quien optó por mantenerse alejado de los medios cuando fue consultado sobre el tema.
De acuerdo con declaraciones reveladas por una periodista de televisión, Colombara prefirió guardar silencio y evitar entrevistas relacionadas con los rumores.
Por ahora, las declaraciones de los bailarines parecen descartar las versiones que los vinculaban sentimentalmente con la artista, aunque la cantante continúa sin pronunciarse públicamente sobre si actualmente está o no en una relación.