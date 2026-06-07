Cazzu deslumbra con cuerpazo en Rolling Stone: “La jefa” reaparece con fuerza tras convertirse en mamá
Publicado el07/06/2026 a las 09:53
- Cazzu deslumbra con cuerpazo
- Looks audaces y sensuales
- Regreso tras maternidad
Cazzu volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras protagonizar la portada de Rolling Stone Argentina, donde luce una imagen poderosa y sofisticada.
La artista jujeña, de 32 años, aparece con un estilismo en blanco acompañado de su característico delineado negro y labial rojo, reafirmando una estética que ya es sello personal.
“Este mes en Rolling Stone Argentina, Cazzu en Nueva York. La artista jujeña sacude el Madison Square Garden con su último disco, publica un libro, debuta en el cine y va por mucho más”, señaló la revista.
La frase resume una etapa de expansión artística en la que la cantante no solo domina escenarios, sino que también explora nuevas plataformas creativas.
Estilo audaz y versátil
Además de la portada principal, la publicación compartió imágenes adicionales donde Cazzu despliega distintos looks que reflejan su versatilidad estética.
En una de las sesiones luce mezclilla combinada con lencería roja, mientras que en otra apuesta por un minivestido verde que resalta su presencia escénica.
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El uso de plataformas en tono rojo pasión refuerza uno de los colores que más identifica a “La jefa”, consolidando una imagen que fusiona sensualidad y carácter.
Cada atuendo proyecta una narrativa visual distinta, pero coherente con la identidad artística que la cantante ha construido a lo largo de su carrera.
Redes sociales se rinden ante “La jefa”
Tras la difusión de las fotografías, las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración hacia la intérprete de “Nada” y “Mucha data”.
Entre los comentarios más repetidos destacan frases como: “Se escribe perfección, se pronuncia ‘La jefa’” y “Ella es la referencia de arte y sensualidad fusionadas”.
Otros seguidores escribieron “Ella es la más”, “Triunfando como siempre” y “Nuestra Julieta”, dejando claro el respaldo que mantiene entre su público.
La respuesta digital confirma que la artista conserva una base sólida de admiradores que celebran cada paso de su evolución.
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Regreso tras la maternidad
El momento actual de Cazzu cobra mayor relevancia porque se da después de una pausa en su carrera motivada por el nacimiento de su hija Inti el 14 de septiembre de 2023.
La pequeña es fruto de su relación con el cantante mexicano Christian Nodal, etapa que marcó un cambio importante en su vida personal.
Tras ese periodo, la cantante retomó sus proyectos musicales y creativos con una agenda activa que incluye conciertos, publicaciones y nuevas incursiones artísticas.
Con esta portada, Cazzu reafirma que su regreso no solo mantiene su esencia, sino que potencia su figura como una de las artistas más influyentes del momento.