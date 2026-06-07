Cazzu deslumbra con cuerpazo en Rolling Stone: “La jefa” reaparece con fuerza tras convertirse en mamá

Cazzu deslumbra con cuerpazo

Looks audaces y sensuales

Regreso tras maternidad

Cazzu volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras protagonizar la portada de Rolling Stone Argentina, donde luce una imagen poderosa y sofisticada.

La artista jujeña, de 32 años, aparece con un estilismo en blanco acompañado de su característico delineado negro y labial rojo, reafirmando una estética que ya es sello personal.

“Este mes en Rolling Stone Argentina, Cazzu en Nueva York. La artista jujeña sacude el Madison Square Garden con su último disco, publica un libro, debuta en el cine y va por mucho más”, señaló la revista.

La frase resume una etapa de expansión artística en la que la cantante no solo domina escenarios, sino que también explora nuevas plataformas creativas.

Estilo audaz y versátil

Además de la portada principal, la publicación compartió imágenes adicionales donde Cazzu despliega distintos looks que reflejan su versatilidad estética.

En una de las sesiones luce mezclilla combinada con lencería roja, mientras que en otra apuesta por un minivestido verde que resalta su presencia escénica.

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El uso de plataformas en tono rojo pasión refuerza uno de los colores que más identifica a “La jefa”, consolidando una imagen que fusiona sensualidad y carácter.

Cada atuendo proyecta una narrativa visual distinta, pero coherente con la identidad artística que la cantante ha construido a lo largo de su carrera.