Alejandro Mendoza deja Telemundo 47 tras cuatro años en noticiero (FOTOS)
Publicado el23/09/2026 a las 13:52
- Alejandro Mendoza cierra etapa en Telemundo
- Se mudará al otro lado del Atlántico
- Colegas y seguidores le desean éxito.
Alejandro Mendoza deja Telemundo. Alejandro Mendoza anunció su salida de Telemundo 47 en Nueva York después de cuatro años como uno de los rostros de sus noticieros. El periodista, quien llegó a WNJU en 2022, confirmó que deja Estados Unidos para iniciar una nueva etapa personal y profesional al otro lado del Atlántico.
“Hoy me toca cerrar un capítulo en mi historia con Telemundo 47”, expresó durante su despedida al aire. Según People en Español, Mendoza hizo las maletas y tiene previsto revelar próximamente más detalles sobre su nuevo destino, aunque sus declaraciones apuntan hacia Europa.
Más de 2,000 noticieros y un logro histórico
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Mendoza aprovechó su último mensaje para recordar lo ocurrido desde su llegada a Nueva York. “Han pasado más de dos mil noticieros, miren hasta dónde nos trajo la vida”, dijo frente a las cámaras al hacer un balance de su paso por la estación.
El presentador también destacó uno de los logros que más marcaron esta etapa: “Logramos grandes metas como llevar nuestro noticiero de las 6 hasta el número uno sin importar el idioma por primera vez en los 60 años de historia de Telemundo 47”.
En Instagram, Mendoza agradeció a la audiencia y a las personas que hicieron posible su llegada a la cadena. “A ustedes que me han acompañado en este viaje, a Telemundo… ¡Eternamente agradecido! Nos seguiremos viendo”, escribió.
¿España será el próximo destino de Alejandro Mendoza?
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Aunque el periodista no ha confirmado públicamente la ciudad o el país donde vivirá, sí reveló que su nueva aventura estará al otro lado del océano. Cabe destacar que las pistas ofrecidas por el presentador hacen pensar que España podría convertirse en su nuevo hogar.
“Hoy dejo la capital del mundo porque este muchachito que va a cumplir 50 años en unos días sigue soñando”, expresó. “Me voy a vivir al otro lado del Atlántico para seguirme preparando como exigen los tiempos actuales. Toca abrir un nuevo capítulo”.
Su despedida estuvo marcada por la emoción y las lágrimas, especialmente al momento de decir adiós a su compañera de mesa, Darling Burdiez. Mendoza también agradeció a sus jefes, tanto actuales como anteriores, por las oportunidades recibidas.
Alejandro Mendoza deja Telemundo: Su público reacciona a la despedida
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Los mensajes de apoyo no tardaron en aparecer en Instagram. “Mucho éxito en lo que venga, caballero”, escribió un seguidor, mientras otro comentó: “Disfruta de este lado del Atlántico. Todo mi apoyo y cariño, compañero”.
Otros lamentaron su partida: “Te echaremos mucho de menos. Bendiciones”, escribió una persona. “Que sigan llegando más éxitos”, agregó otra. El propio Mendoza agradeció también a People en Español y a la periodista Teresa Aranguez por el artículo dedicado a su despedida.
Alejandro Mendoza deja Telemundo: Una carrera de más de dos décadas en televisión
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La trayectoria de Mendoza comenzó en Televisa Monterrey, donde trabajó entre 2000 y 2002. Posteriormente fue corresponsal de Primer Impacto y pasó por Univision San Francisco y Univision Los Ángeles antes de incorporarse a Telemundo Houston en 2018.
De acuerdo con su biografía profesional proporcionada por Telemundo, su trabajo ha sido reconocido con cinco premios Emmy locales, dos premios GLAAD, un Telly y un Edward R. Murrow Award por la serie sobre maltrato infantil Mis padres, mis verdugos.
Ahora, después de más de dos décadas frente a las cámaras y cuatro años en Nueva York, Mendoza cambia nuevamente de rumbo. Como él mismo resumió al despedirse: “Toca abrir un nuevo capítulo”.