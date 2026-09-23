Alejandro Mendoza deja Telemundo 47 tras cuatro años en noticiero (FOTOS)

Alejandro Mendoza cierra etapa en Telemundo

Se mudará al otro lado del Atlántico

Colegas y seguidores le desean éxito.

Alejandro Mendoza deja Telemundo. Alejandro Mendoza anunció su salida de Telemundo 47 en Nueva York después de cuatro años como uno de los rostros de sus noticieros. El periodista, quien llegó a WNJU en 2022, confirmó que deja Estados Unidos para iniciar una nueva etapa personal y profesional al otro lado del Atlántico.

“Hoy me toca cerrar un capítulo en mi historia con Telemundo 47”, expresó durante su despedida al aire. Según People en Español, Mendoza hizo las maletas y tiene previsto revelar próximamente más detalles sobre su nuevo destino, aunque sus declaraciones apuntan hacia Europa.

Más de 2,000 noticieros y un logro histórico

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Mendoza aprovechó su último mensaje para recordar lo ocurrido desde su llegada a Nueva York. “Han pasado más de dos mil noticieros, miren hasta dónde nos trajo la vida”, dijo frente a las cámaras al hacer un balance de su paso por la estación.

El presentador también destacó uno de los logros que más marcaron esta etapa: “Logramos grandes metas como llevar nuestro noticiero de las 6 hasta el número uno sin importar el idioma por primera vez en los 60 años de historia de Telemundo 47”.

En Instagram, Mendoza agradeció a la audiencia y a las personas que hicieron posible su llegada a la cadena. “A ustedes que me han acompañado en este viaje, a Telemundo… ¡Eternamente agradecido! Nos seguiremos viendo”, escribió.