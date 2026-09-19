Carrot Top permanece hospitalizado tras reporte de presunto intento de suicidio

Carrot Top continúa hospitalizado

Cancelan shows en Las Vegas

Familia pide respetar privacidad

Segun informa USATODAY, el comediante Carrot Top, cuyo nombre real es Scott Thompson, permanece hospitalizado en Las Vegas luego de que TMZ reportara que habría intentado suicidarse el viernes 18 de septiembre. El artista de 61 años continúa recibiendo atención médica, mientras su familia ha pedido privacidad.

La representante del comediante, Jami Schlicher, confirmó que Thompson se encuentra recuperándose y recibe la atención y el apoyo necesarios, aunque no confirmó públicamente la causa de la hospitalización señalada por TMZ.

La situación también provocó cambios inmediatos en su agenda profesional: su presentación del viernes en el Luxor Hotel and Casino fue suspendida y TMZ informó este sábado que el espectáculo previsto para el 19 de septiembre también fue cancelado mientras continúa hospitalizado.

El caso ha generado atención especial en Las Vegas, donde Carrot Top se ha convertido en uno de los nombres más reconocibles de la comedia gracias a una residencia de larga duración caracterizada por accesorios, inventos y humor visual.

¿Qué se sabe sobre la hospitalización de Carrot Top?

Carrot Top has been hospitalized, forcing the cancellation of his Las Vegas shows this weekend. The comedian’s representative says he’s recovering and «receiving the care and support he needs,» while asking fans to respect his family’s privacy. The longtime Luxor headliner has… pic.twitter.com/QTgbKR9bZR — Fox News (@FoxNews) September 19, 2026



Segun miamiherald, hasta este sábado 19 de septiembre, no se han divulgado públicamente detalles médicos sobre su condición ni las circunstancias precisas que llevaron a su hospitalización. La información sobre el presunto intento de suicidio procede de fuentes citadas por TMZ.

Además, vehículos policiales fueron vistos afuera de la residencia del comediante en Las Vegas durante la tarde del viernes, según imágenes obtenidas por TMZ; el medio reportó la presencia de tres unidades policiales en el lugar.

La representante de Thompson se ha limitado a informar sobre su recuperación y a solicitar respeto por su privacidad, por lo que cualquier información adicional sobre las causas o circunstancias de la emergencia debe tratarse como no confirmada hasta que exista una declaración oficial.

Mientras tanto, la cancelación de sus presentaciones refleja el impacto inmediato de la emergencia en su residencia de Las Vegas, una etapa profesional que durante años ha convertido al comediante en una figura habitual de la cartelera del Strip.