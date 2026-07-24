¿Pide ayuda de mexicanos o se cuelga de famosos artistas mexicanos? Alejandra Jaramillo enciende las redes

Alejandra Jaramillo comparte fotos con celebridades.

Críticas por presunto oportunismo con mexicanos.

Seguidores proponen entrevistas a grandes estrellas.

Alejandra Jaramillo artistas mexicanos. La presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo ha vuelto a colocarse en el ojo del huracán tras su reciente y polémica salida del programa ¡Siéntese quien pueda! de Univision.

A solo unos días de haberse confirmado su despido, «La Caramelo» encendió las plataformas digitales al compartir un carrusel de fotografías en sus perfiles oficiales donde aparece posando muy sonriente junto a destacadas figuras del espectáculo internacional, incluyendo a celebridades mexicanas de la talla de Thalia, Carín León, Jorge Lozano H y Alejandra Espinoza, además de estrellas de Hollywood como Will Smith.

La publicación estuvo acompañada de un extenso mensaje en el que la comunicadora expresó su profundo agradecimiento hacia todos los artistas que han confiado en su talento, trayectoria y valores.

Asimismo, Jaramillo aprovechó la interacción para lanzar una pregunta directa a su comunidad digital, cuestionándolos sobre a qué personalidad les gustaría que fuera dirigida su próxima entrevista independiente, abriendo la posibilidad de realizar contenidos tanto en español como en inglés.

Un mensaje de gratitud que dividió opiniones en la red

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En su texto, la conductora enfatizó que nunca quiere dar por sentado nada de lo que pasa en su vida y que prefiere observar su entorno con ojos de aprendizaje y amor. «Gracias a todos los artistas que de alguna manera han confiado en mí, en mi talento, en mis valores, para poder expresarme con libertad a través de mis formas de comunicar. Hay algunos de ellos que puedo llamar amigos», señaló en su cuenta oficial, desatando una oleada inmediata de reacciones encontradas entre sus más de tres millones de seguidores.

Mientras que su base de fanáticos ecuatorianos y diversos colegas del medio aplaudieron su resiliencia y su capacidad para generar contenidos propios de forma autónoma, el sector detractor no tardó en hacerse notar.

Varios usuarios, predominantemente de origen mexicano, criticaron duramente la acción de la presentadora, acusándola de incongruente y de intentar «colgarse» de la fama de figuras aztecas para limpiar su imagen o intentar mantenerse relevante en el mercado estadounidense tras la controversia que propició su salida de la cadena hispana.