Carolina Sandoval y Nick Hernández se reencuentran por un momento especial en la vida de su hija
Publicado el17/05/2026 a las 09:40
- Carolina Sandoval y Nick
- Reencuentro por su hija
- Celebran primera comunión
Carolina Sandoval volvió a coincidir públicamente con Nick Hernández en un evento que marcó un nuevo capítulo en su dinámica familiar.
La ocasión fue la primera comunión de su hija menor, Amalia Victoria, un momento significativo que reunió a ambos padres tras su separación.
La celebración estuvo cargada de simbolismo, no solo por el sacramento religioso, sino por la imagen de unidad que proyectaron.
A pesar de los momentos difíciles que atravesaron como pareja, ambos decidieron priorizar el bienestar de su hija.
“Lo que importa es mi hija”
En declaraciones ofrecidas a People en Español, Sandoval dejó claro cuál fue el enfoque de este encuentro familiar.
“Somos personas civilizadas”, expresó la también empresaria al referirse a la relación actual con su expareja.
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“Lo que importa es mi hija”, añadió, resaltando que el objetivo principal era acompañar a Amalia en una fecha inolvidable.
La panelista subrayó que la jornada transcurrió en un ambiente de respeto y serenidad.
Un día mágico para Amalia
Durante la celebración, la pequeña estuvo rodeada de familiares y amigos cercanos que quisieron compartir el momento.
Entre los asistentes se encontraban su abuela y su hermana mayor, Bárbara Camila, quienes acompañaron el festejo.
“El amor por ella ganó”, afirmó Sandoval, dejando ver que el vínculo parental prevaleció sobre cualquier diferencia pasada.
“Todo fue por ella y fue un día mágico”, agregó sobre la emotiva reunión familiar.
Una nueva etapa tras la separación
Sandoval aseguró que actualmente mantiene una relación más equilibrada con Hernández, centrada en la estabilidad de su hija.
“Estamos en paz”, afirmó, describiendo el momento que atraviesa la familia tras meses de tensión pública.
La separación de la expareja se hizo oficial en noviembre de 2024, cuando Hernández presentó una demanda de divorcio.
La noticia sorprendió a Sandoval mientras se encontraba de vacaciones familiares en República Dominicana.
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Prioridad: bienestar y armonía
Tras la ruptura, varios aspectos privados de su relación se hicieron públicos, generando atención mediática.
Sin embargo, la comunicadora optó por enfocarse en su proceso personal y en el bienestar emocional de su hija.
La primera comunión de Amalia se convirtió así en un símbolo de madurez y cooperación entre sus padres.
Más allá del pasado, ambos demostraron que pueden coincidir por una razón poderosa: acompañar juntos los momentos importantes de su hija.