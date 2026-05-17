Carolina Sandoval y Nick Hernández se reencuentran por un momento especial en la vida de su hija

Carolina Sandoval y Nick

Reencuentro por su hija

Celebran primera comunión

Carolina Sandoval volvió a coincidir públicamente con Nick Hernández en un evento que marcó un nuevo capítulo en su dinámica familiar.

La ocasión fue la primera comunión de su hija menor, Amalia Victoria, un momento significativo que reunió a ambos padres tras su separación.

La celebración estuvo cargada de simbolismo, no solo por el sacramento religioso, sino por la imagen de unidad que proyectaron.

A pesar de los momentos difíciles que atravesaron como pareja, ambos decidieron priorizar el bienestar de su hija.

“Lo que importa es mi hija”

En declaraciones ofrecidas a People en Español, Sandoval dejó claro cuál fue el enfoque de este encuentro familiar.