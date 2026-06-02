Carolina Sandoval y David Zepeda sorprenden con beso en vivo y desatan furor
Publicado el02/06/2026 a las 11:52
- Carolina Sandoval y David Zepeda
- Momento viral inesperado
- Reacciones en redes
La tarde en ¡Siéntese quien pueda! tomó un giro inesperado cuando Carolina Sandoval protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral. Asimismo, la conductora recibió al actor David Zepeda, quien acudió para promocionar su nueva telenovela.
En medio de la conversación, Sandoval lanzó una frase que encendió el estudio. “Estoy haciendo casting para Televisa, lo que sí no sé es besar”, dijo con tono juguetón.
Zepeda respondió con una pregunta directa que elevó la tensión del momento. “¿Estás soltera?”, replicó el actor mexicano entre risas.
Lo que siguió fue una escena improvisada que sorprendió a todos. El público presenció un “apasionado beso” que nadie esperaba.
Reacciones en el estudio y redes
Desde las redes oficiales del programa se destacó la química entre ambos. “Carolina Sandoval y David Zepeda protagonizan un apasionado beso en pleno programa”, se publicó en Instagram.
El mensaje añadió que el galán llegó para hablar de su melodrama, pero terminó regalando una escena digna de ficción. Las reacciones en el foro dejaron claro que el momento fue totalmente inesperado.
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Tras el beso, Sandoval mantuvo el tono divertido que la caracteriza. “Pero tú sí hueles rico, yo así sí quiero venir a trabajar; cancelo mis vacaciones, ya no me voy para ningún lado”, comentó entre risas.
En redes sociales, los seguidores no tardaron en opinar. “Hasta yo haría lo mismo”, escribió una usuaria, mientras otra agregó: “Caro siendo Caro. Amo su forma de ser”.
Una escena actuada que dio de qué hablar
Aunque la escena generó titulares, todo formó parte de una actuación para el show. El momento fue preparado como parte del juego escénico que caracteriza al programa.
La espontaneidad de Sandoval volvió a ser protagonista de la tarde. Su estilo directo y carismático convirtió la entrevista en un espectáculo viral.
El beso no fue real, pero la complicidad entre ambos logró cautivar a la audiencia. Además, el clip comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales.
El episodio demostró cómo la televisión en vivo puede ofrecer momentos memorables. Especialmente cuando se combinan humor, picardía y promoción artística.
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El regreso de David Zepeda al prime time
Zepeda aprovechó su visita para hablar de Tan cerca de ti, nace el amor. La historia mezcla drama familiar, romance e intriga en el mundo del motocross.
El actor compartió detalles sobre su personaje y el reto emocional que representa. “Este personaje considero que llega en un gran momento en mi vida personal”, expresó.
También explicó la complejidad del rol que interpreta en la nueva producción. “Cómo ser guía de estos angelitos que se han quedado sin padres”, señaló sobre la trama.
Zepeda destacó que la historia explora segundas oportunidades y vínculos familiares. Su regreso al horario estelar marca una nueva etapa en su trayectoria televisiva.