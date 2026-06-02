Carolina Sandoval y David Zepeda sorprenden con beso en vivo y desatan furor

Carolina Sandoval y David Zepeda

Momento viral inesperado

Reacciones en redes

La tarde en ¡Siéntese quien pueda! tomó un giro inesperado cuando Carolina Sandoval protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral. Asimismo, la conductora recibió al actor David Zepeda, quien acudió para promocionar su nueva telenovela.

En medio de la conversación, Sandoval lanzó una frase que encendió el estudio. “Estoy haciendo casting para Televisa, lo que sí no sé es besar”, dijo con tono juguetón.

Zepeda respondió con una pregunta directa que elevó la tensión del momento. “¿Estás soltera?”, replicó el actor mexicano entre risas.

Lo que siguió fue una escena improvisada que sorprendió a todos. El público presenció un “apasionado beso” que nadie esperaba.

Reacciones en el estudio y redes

Desde las redes oficiales del programa se destacó la química entre ambos. “Carolina Sandoval y David Zepeda protagonizan un apasionado beso en pleno programa”, se publicó en Instagram.

El mensaje añadió que el galán llegó para hablar de su melodrama, pero terminó regalando una escena digna de ficción. Las reacciones en el foro dejaron claro que el momento fue totalmente inesperado.

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Tras el beso, Sandoval mantuvo el tono divertido que la caracteriza. “Pero tú sí hueles rico, yo así sí quiero venir a trabajar; cancelo mis vacaciones, ya no me voy para ningún lado”, comentó entre risas.

En redes sociales, los seguidores no tardaron en opinar. “Hasta yo haría lo mismo”, escribió una usuaria, mientras otra agregó: “Caro siendo Caro. Amo su forma de ser”.