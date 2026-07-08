Carolina Sandoval rompe el silencio tras ser hospitalizada: «Colapsé» durante una transmisión en vivo

Carolina Sandoval tras ser hospitalizada

Colapsó tras transmisión

Explicó lo ocurrido

Carolina Sandoval aclaró las circunstancias que provocaron el episodio de salud que sufrió durante una transmisión en vivo y que generó preocupación entre miles de seguidores en redes sociales.

El incidente ocurrió mientras realizaba un enlace con una mujer que se encontraba en Venezuela relatando la situación que enfrentaba tras los recientes terremotos registrados en el país.

Las imágenes del momento mostraron a la comunicadora siendo asistida por las personas que la acompañaban antes de ser trasladada a un hospital, lo que dio pie a diversas especulaciones.

Un día después, Sandoval decidió explicar lo sucedido y aseguró que el episodio fue consecuencia de la fuerte carga emocional que experimentó durante la conversación.

«Colapsé» al escuchar el relato de una mujer en Venezuela

«Lo que te puedo decir es que colapsé, colapsé», expresó la presentadora al recordar el momento en que escuchó el testimonio de Arianna durante una transmisión simultánea en Instagram y TikTok.

Según explicó, la joven le contó que necesitaba una máquina especial para recuperar el cuerpo de su madre, que permanecía entre los escombros de un edificio en La Guaira.

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Sandoval relató que la situación la impactó aún más cuando supo que, presuntamente, les exigían dinero para facilitar ese equipo de rescate. «Y le estaban cobrando mil dólares por darle esa máquina y yo me frustré diciendo que cómo es posible que en Venezuela, en lugar de prestarles las máquinas para recolectar los cuerpos o la gente, las estén cobrando».

La conductora explicó que, conmovida por esa historia, pidió apoyo económico a través de sus redes sociales para intentar ayudar a la familia afectada antes de que su estado de salud empeorara.