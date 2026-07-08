Carolina Sandoval rompe el silencio tras ser hospitalizada: «Colapsé» durante una transmisión en vivo
Publicado el08/07/2026 a las 12:14
- Carolina Sandoval tras ser hospitalizada
- Colapsó tras transmisión
- Explicó lo ocurrido
Carolina Sandoval aclaró las circunstancias que provocaron el episodio de salud que sufrió durante una transmisión en vivo y que generó preocupación entre miles de seguidores en redes sociales.
El incidente ocurrió mientras realizaba un enlace con una mujer que se encontraba en Venezuela relatando la situación que enfrentaba tras los recientes terremotos registrados en el país.
Las imágenes del momento mostraron a la comunicadora siendo asistida por las personas que la acompañaban antes de ser trasladada a un hospital, lo que dio pie a diversas especulaciones.
Un día después, Sandoval decidió explicar lo sucedido y aseguró que el episodio fue consecuencia de la fuerte carga emocional que experimentó durante la conversación.
«Colapsé» al escuchar el relato de una mujer en Venezuela
«Lo que te puedo decir es que colapsé, colapsé», expresó la presentadora al recordar el momento en que escuchó el testimonio de Arianna durante una transmisión simultánea en Instagram y TikTok.
Según explicó, la joven le contó que necesitaba una máquina especial para recuperar el cuerpo de su madre, que permanecía entre los escombros de un edificio en La Guaira.
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Sandoval relató que la situación la impactó aún más cuando supo que, presuntamente, les exigían dinero para facilitar ese equipo de rescate. «Y le estaban cobrando mil dólares por darle esa máquina y yo me frustré diciendo que cómo es posible que en Venezuela, en lugar de prestarles las máquinas para recolectar los cuerpos o la gente, las estén cobrando».
La conductora explicó que, conmovida por esa historia, pidió apoyo económico a través de sus redes sociales para intentar ayudar a la familia afectada antes de que su estado de salud empeorara.
El ataque de pánico ocurrió frente a miles de personas
Sandoval recordó que poco después comenzó a sentir un fuerte malestar físico mientras continuaba conectada con su audiencia en vivo.
«Me empezó a latir el corazón, apagué ese en vivo, me despedí de ella», relató al describir los primeros síntomas que experimentó durante la transmisión.
La presentadora señaló que muchas personas pensaron que el episodio había sido planeado, algo que rechazó categóricamente al explicar que la transmisión seguía activa cuando comenzó la emergencia.
«La cámara de TikTok estaba encendida. Por favor, yo ya me curé de la ansiedad, me dio un ataque de pánico muy fuerte que terminó siendo una baja de potasio importante al punto que en el hospital, cuando me llevaron a la ambulancia, me dieron un líquido para poder tratar de subir el potasio», afirmó.
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La comunicadora agradeció el apoyo recibido tras el incidente
La venezolana también explicó que cerca de 40 mil personas seguían la transmisión cuando ocurrió el episodio que posteriormente comenzó a circular en distintas plataformas digitales.
«Y pues 40 mil personas estaban conectadas en TikTok en vivo. Por eso es que la gente que agarró el video, que es absolutamente cierto, vio como mi productora era la que me abrazaba y una amiga me hablaba por el teléfono porque ella es terapista, sabe mucho de biofísica y me calma», comentó.
Tras recibir atención médica, Sandoval indicó que pasó varias horas recuperándose y tratando de estabilizarse física y emocionalmente después del fuerte susto vivido durante la transmisión.
«He tratado de dormir y comer», concluyó la presentadora, quien aseguró que continuará enfocada en su recuperación mientras mantiene su preocupación por la situación que enfrentan las familias afectadas por la emergencia en Venezuela.
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