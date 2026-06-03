Tragedia en pleno rodaje: Carmen Villalobos rompe el silencio tras el doble asesinato en producción
Publicado el03/06/2026 a las 12:06
- Carmen Villalobos sobre tiroteo
- Doble asesinato en rodaje
- Producción suspendió grabaciones
La industria televisiva colombiana quedó marcada por un hecho violento que interrumpió de forma abrupta las grabaciones de la serie “Sin senos sí hay paraíso”, tras el asesinato de dos integrantes del equipo técnico en Bogotá.
Henry Alberto Benavidez Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18, murieron luego de ser atacados con un arma blanca el 18 de abril de 2026 en el barrio Los Laches, en el centro de la capital colombiana.
El presunto agresor, identificado como Josué Cubillos García, de 23 años, también perdió la vida tras ser perseguido y agredido por personas presentes en el lugar.
El impacto fue inmediato y obligó a suspender temporalmente las grabaciones del proyecto mientras el equipo asimilaba la magnitud de lo ocurrido.
Carmen Villalobos describe un dolor irreversible
En entrevista con Lourdes Stephen para “Al rojo vivo”, Carmen Villalobos expresó la conmoción que atravesó el elenco y el equipo tras la tragedia.
“Fue trágico, devastador, desgarrador, creo que a todos, obviamente, nos tomó por sorpresa”, dijo la actriz, quien reconoció que la noticia dejó una herida profunda entre quienes compartían el día a día en el set.
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Villalobos añadió que la sensación fue especialmente dura porque “siempre piensas que le hubiese podido tocar al que sea: a mí, a Majida, a Gregorio”.
También reconoció que, aunque el trabajo continuó, “el dolorcito queda ahí y el huequito en el corazón queda. De verdad que fue algo muy desgarrador”.
El mensaje del elenco tras la pérdida
Tras conocerse los hechos, la producción difundió un mensaje breve pero contundente: “Silencio en el set. En memoria de los compañeros de Sin senos sí hay paraíso que fallecieron hoy”.
Actores como Carolina Gaitán y Gregorio Pernía se sumaron al luto colectivo, acompañando a las familias de las víctimas y mostrando solidaridad en un momento de profundo dolor.
Las grabaciones se detuvieron por algunos días como señal de respeto, mientras la industria reflexionaba sobre la fragilidad de la vida y la violencia que impactó directamente al equipo.
Posteriormente, el rodaje fue retomado, aunque el ambiente quedó inevitablemente marcado por lo sucedido.
Una reflexión que trasciende la pantalla
Más allá del impacto inmediato, Villalobos compartió una reflexión personal sobre cómo este tipo de episodios cambia la perspectiva de quienes lo viven de cerca.
“Te cambia. Soy de las que piensa que hay que abrazar, estar en paz con la gente, hay que tratar de llevar una buena relación con todo el mundo”, afirmó la actriz.
Añadió que la experiencia la llevó a valorar más el presente, pues “tú no sabes cuándo va a ser tu último día”.
Mientras no se ha confirmado oficialmente una nueva temporada de la serie, el recuerdo de los compañeros fallecidos permanece como una marca imborrable para el elenco y la producción.