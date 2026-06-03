Tragedia en pleno rodaje: Carmen Villalobos rompe el silencio tras el doble asesinato en producción

Carmen Villalobos sobre tiroteo

Doble asesinato en rodaje

Producción suspendió grabaciones

La industria televisiva colombiana quedó marcada por un hecho violento que interrumpió de forma abrupta las grabaciones de la serie “Sin senos sí hay paraíso”, tras el asesinato de dos integrantes del equipo técnico en Bogotá.

Henry Alberto Benavidez Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18, murieron luego de ser atacados con un arma blanca el 18 de abril de 2026 en el barrio Los Laches, en el centro de la capital colombiana.

El presunto agresor, identificado como Josué Cubillos García, de 23 años, también perdió la vida tras ser perseguido y agredido por personas presentes en el lugar.

El impacto fue inmediato y obligó a suspender temporalmente las grabaciones del proyecto mientras el equipo asimilaba la magnitud de lo ocurrido.

Carmen Villalobos describe un dolor irreversible

En entrevista con Lourdes Stephen para “Al rojo vivo”, Carmen Villalobos expresó la conmoción que atravesó el elenco y el equipo tras la tragedia.

“Fue trágico, devastador, desgarrador, creo que a todos, obviamente, nos tomó por sorpresa”, dijo la actriz, quien reconoció que la noticia dejó una herida profunda entre quienes compartían el día a día en el set.

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Villalobos añadió que la sensación fue especialmente dura porque “siempre piensas que le hubiese podido tocar al que sea: a mí, a Majida, a Gregorio”.

También reconoció que, aunque el trabajo continuó, “el dolorcito queda ahí y el huequito en el corazón queda. De verdad que fue algo muy desgarrador”.