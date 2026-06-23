Carmen Aub habla la verdad de Rutila Casillas y cómo le dice adiós tras más de una década en «El Señor de los Cielos»

Despedida con mucha nostalgia

• Diez temporadas de historia

• Un final con intención

Carmen Aub Rutila Casillas. Después de más de diez años interpretando a Rutila Casillas, Carmen Aub enfrenta uno de los momentos más significativos de su carrera.

La actriz mexicana se prepara para despedirse definitivamente de uno de los personajes más importantes de El Señor de los Cielos, una serie que se convirtió en fenómeno de audiencia y que ahora llegará a su cierre con la décima temporada.

En entrevista exclusiva con MundoNow, Aub habló sobre los sentimientos encontrados que le provoca este final, la evolución de la serie a lo largo de más de una década.

Y la forma en que Rutila terminó convirtiéndose en una parte importante de su propia historia personal.

Una historia que cambió su vida

Para Carmen Aub, hablar de Rutila Casillas es hablar de una etapa completa de su vida. La actriz reconoce que el personaje trascendió la ficción y terminó acompañándola durante momentos importantes de crecimiento personal y profesional.

“Rutila Casillas y El Señor de los Cielos ha sido para mí un camino que forma parte de mi vida, o sea, que sí me marca a mí Carmen también como persona”, aseguró.

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La actriz recordó que cuando recibió la propuesta para integrarse a la producción jamás imaginó que la historia tendría una duración tan extensa. De hecho, explicó que en aquel momento ni siquiera era común hablar de múltiples temporadas como ocurre actualmente en la televisión y las plataformas digitales.

“Yo cuando me ofrecieron esto decía: ‘¿Pero segunda temporada?’ y ahora es lo común que hayan temporadas, pero nunca tantas”.

La magnitud del proyecto es algo que todavía la sorprende. Aub destacó que la producción ha acumulado más de mil horas de contenido y que, aun así, los seguidores continúan pidiendo nuevas historias.

“Ha sido más de 1000 horas de televisión y que el público aún así dice: ‘Queremos más’”.