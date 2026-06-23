Carmen Aub habla la verdad de Rutila Casillas y cómo le dice adiós tras más de una década en «El Señor de los Cielos»
Publicado el22/06/2026 a las 19:38
- Despedida con mucha nostalgia
• Diez temporadas de historia
• Un final con intención
Carmen Aub Rutila Casillas. Después de más de diez años interpretando a Rutila Casillas, Carmen Aub enfrenta uno de los momentos más significativos de su carrera.
La actriz mexicana se prepara para despedirse definitivamente de uno de los personajes más importantes de El Señor de los Cielos, una serie que se convirtió en fenómeno de audiencia y que ahora llegará a su cierre con la décima temporada.
En entrevista exclusiva con MundoNow, Aub habló sobre los sentimientos encontrados que le provoca este final, la evolución de la serie a lo largo de más de una década.
Y la forma en que Rutila terminó convirtiéndose en una parte importante de su propia historia personal.
Una historia que cambió su vida
Para Carmen Aub, hablar de Rutila Casillas es hablar de una etapa completa de su vida. La actriz reconoce que el personaje trascendió la ficción y terminó acompañándola durante momentos importantes de crecimiento personal y profesional.
“Rutila Casillas y El Señor de los Cielos ha sido para mí un camino que forma parte de mi vida, o sea, que sí me marca a mí Carmen también como persona”, aseguró.
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La actriz recordó que cuando recibió la propuesta para integrarse a la producción jamás imaginó que la historia tendría una duración tan extensa. De hecho, explicó que en aquel momento ni siquiera era común hablar de múltiples temporadas como ocurre actualmente en la televisión y las plataformas digitales.
“Yo cuando me ofrecieron esto decía: ‘¿Pero segunda temporada?’ y ahora es lo común que hayan temporadas, pero nunca tantas”.
La magnitud del proyecto es algo que todavía la sorprende. Aub destacó que la producción ha acumulado más de mil horas de contenido y que, aun así, los seguidores continúan pidiendo nuevas historias.
“Ha sido más de 1000 horas de televisión y que el público aún así dice: ‘Queremos más’”.
El peso emocional de una despedida definitiva
A lo largo de los años, el elenco vivió varios momentos que parecían marcar el final de la historia. Carmen Aub explicó que existieron ocasiones en las que realmente pensaron que la serie no regresaría.
Recordó la incertidumbre que generó la pandemia y también las etapas en las que el futuro de la franquicia parecía incierto.
“Hemos tenido finales falsos cuando de repente una pandemia pasó y creímos que ya no iba a haber más Señor de los Cielos”.
Incluso confesó que en algún momento ella misma se había despedido emocionalmente de Rutila.
“Yo incluso en un momento me despedí de Rutila Casillas y dije, pues ya cerré este ciclo”.
Sin embargo, todo cambió cuando recibió la llamada para participar en la décima temporada.
Un final diferente a todos los demás
La actriz explicó que esta ocasión fue distinta porque desde el principio todos sabían que estaban trabajando en el cierre definitivo de la historia.
“Es un final con intención, es un final donde ya no es un ver después”.
Esa certeza transformó completamente la experiencia en el set. Cada escena adquirió un significado especial para los actores, quienes eran conscientes de que estaban viviendo sus últimos momentos juntos dentro del universo de los Casillas.
Uno de los ejemplos más emotivos ocurrió durante sus grabaciones con Rafael Amaya.
“Le decía: ‘Rafa, estas son de nuestras últimas escenas como padre e hija’. Qué fuerte”.
Para Aub, el vínculo construido entre los personajes durante tantos años también terminó generando una conexión especial con la audiencia.
“Nos han visto crecer, nos han visto sufrir y creo que por eso nos quieren”.
Una mezcla de emociones
La actriz reconoce que el final de El Señor de los Cielos le provoca una combinación difícil de describir.
Por un lado existe nostalgia por cerrar una etapa tan importante. Por otro, emoción por descubrir qué sigue después de este proyecto. También aparece la incertidumbre que acompaña cualquier cambio importante.
“Es una nostalgia, pero es una emoción de qué va a seguir, pero es un miedo también a la incertidumbre”.
Aun así, considera que existe satisfacción por haber llegado hasta este punto y poder cerrar la historia de la manera correcta.
“Cuando al menos lo haces con intención ya es un tiempo bien aprovechado”.
Lo que viene
La décima temporada de El Señor de los Cielos se estrenará el próximo 7 de julio por Telemundo y marcará el desenlace definitivo de una de las producciones más exitosas de la televisión hispana.
Para Carmen Aub, será también la oportunidad de despedirse de una compañera que la acompañó durante más de una década: Rutila Casillas.