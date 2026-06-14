Carlos Vives hizo vibrar Miami Beach con un gran show en el arranque del Mundial 2026
Publicado el13/06/2026 a las 17:22
- Carlos Vives en Miami.
- Concierto playero totalmente gratis.
- Celebración del debut mundialista.
Carlos Vives Mundial 2026 . El arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no pudo tener un mejor escenario en la ciudad del sol.
Ante una multitud apasionada y con el mar de fondo, el astro colombiano Carlos Vives ofreció un concierto gratuito inolvidable el pasado 11 de junio en la Calle 10 y Ocean Drive, consolidando a Miami como uno de los epicentros culturales y deportivos más importantes de este torneo.
La histórica jornada comenzó en South Beach con la transmisión en pantallas gigantes del emocionante partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.
Tras el silbatazo final y con la adrenalina a tope, la arena de la playa se transformó en una gigantesca pista de baile.
Carlos Vives Mundial 2026: pone el ambiente colombiano en Miami
El encargado de encender la noche fue DJ Cassidy, preparando el terreno para el momento más esperado de la velada.
Carlos Vives apareció en el escenario derrochando la energía que lo caracteriza.
El clímax de su presentación llegó cuando hizo resonar con orgullo «Somos más», el tema oficial de Telemundo para la cobertura de la Copa del Mundo, una canción que celebra la unión y la pasión del pueblo hispano.
El cantautor colombiano fusionó de manera perfecta sus clásicos sonidos de vallenato, pop y rock, logrando que tanto residentes locales como turistas de diversas nacionalidades corearan cada una de sus letras.
Aunque la gran fiesta de inauguración tuvo lugar en South Beach, la acción mundialista apenas comienza.
El FIFA Fan Festival oficial para el resto del torneo se trasladará al icónico Bayfront Park.
Los aficionados pueden consultar el calendario completo de partidos y las próximas actividades gratuitas en los portales oficiales de la FIFA Fan Festival Miami para no perderse nada de esta fiesta global.