Carlos Vives hizo vibrar Miami Beach con un gran show en el arranque del Mundial 2026

Carlos Vives en Miami.

Concierto playero totalmente gratis.

Celebración del debut mundialista.

Carlos Vives Mundial 2026 . El arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no pudo tener un mejor escenario en la ciudad del sol.

Ante una multitud apasionada y con el mar de fondo, el astro colombiano Carlos Vives ofreció un concierto gratuito inolvidable el pasado 11 de junio en la Calle 10 y Ocean Drive, consolidando a Miami como uno de los epicentros culturales y deportivos más importantes de este torneo.

La histórica jornada comenzó en South Beach con la transmisión en pantallas gigantes del emocionante partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Tras el silbatazo final y con la adrenalina a tope, la arena de la playa se transformó en una gigantesca pista de baile.