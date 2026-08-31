¿Tuvo algo qué ver Trump? Suspenden la cuenta de TikTok de Carlos Eduardo Espina con más de 14 millones de seguidores

TikTok suspendió la cuenta de Espina

Tenía más de 14 millones seguidores

El creador ya presentó una apelación.

Carlos Eduardo Espina denuncia suspensión. Carlos Eduardo Espina, uno de los creadores de contenido en español con mayor alcance entre la comunidad latina en Estados Unidos, enfrenta un inesperado revés. TikTok suspendió su cuenta oficial, que acumulaba más de 14 millones de seguidores, por supuestas violaciones a las normas de la plataforma.

El creador fue quien planteó públicamente la posibilidad de que sus publicaciones sobre Donald Trump, inmigración y republicanos estén relacionadas con la decisión. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación de TikTok de que esos temas políticos hayan provocado la suspensión.

“Si tú ves las supuestas normas de la comunidad, todas tienen que ver con Donald Trump, con inmigración, con los republicanos”, afirmó Espina.

Carlos Eduardo Espina, habla de posible “censura”

La suspensión ocurrió el domingo 30 de agosto. De acuerdo con DSN, Espina compartió una captura del aviso recibido en TikTok en la que aparecía el mensaje “Account banned”, además de una sección sobre advertencias e infracciones.

“Me bloquearon mi cuenta oficial, me quieren censurar”, escribió el creador al comunicar lo sucedido. Posteriormente cuestionó nuevamente las razones detrás de la medida: “¿Censura? Bueno, pareciera. Ni modo, ya apelé a ver si me regresan la cuenta o no”.

Espina confirmó que presentó una apelación para tratar de recuperar su perfil. Mientras espera una resolución, abrió otra cuenta en TikTok que ya acumulaba aproximadamente 500 mil seguidores.