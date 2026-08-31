¿Tuvo algo qué ver Trump? Suspenden la cuenta de TikTok de Carlos Eduardo Espina con más de 14 millones de seguidores
Publicado el31/08/2026 a las 10:29
- TikTok suspendió la cuenta de Espina
- Tenía más de 14 millones seguidores
- El creador ya presentó una apelación.
Carlos Eduardo Espina denuncia suspensión. Carlos Eduardo Espina, uno de los creadores de contenido en español con mayor alcance entre la comunidad latina en Estados Unidos, enfrenta un inesperado revés. TikTok suspendió su cuenta oficial, que acumulaba más de 14 millones de seguidores, por supuestas violaciones a las normas de la plataforma.
El creador fue quien planteó públicamente la posibilidad de que sus publicaciones sobre Donald Trump, inmigración y republicanos estén relacionadas con la decisión. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación de TikTok de que esos temas políticos hayan provocado la suspensión.
“Si tú ves las supuestas normas de la comunidad, todas tienen que ver con Donald Trump, con inmigración, con los republicanos”, afirmó Espina.
Carlos Eduardo Espina, habla de posible “censura”
La suspensión ocurrió el domingo 30 de agosto. De acuerdo con DSN, Espina compartió una captura del aviso recibido en TikTok en la que aparecía el mensaje “Account banned”, además de una sección sobre advertencias e infracciones.
“Me bloquearon mi cuenta oficial, me quieren censurar”, escribió el creador al comunicar lo sucedido. Posteriormente cuestionó nuevamente las razones detrás de la medida: “¿Censura? Bueno, pareciera. Ni modo, ya apelé a ver si me regresan la cuenta o no”.
Espina confirmó que presentó una apelación para tratar de recuperar su perfil. Mientras espera una resolución, abrió otra cuenta en TikTok que ya acumulaba aproximadamente 500 mil seguidores.
TikTok no confirma relación con Trump
La acusación de una posible censura política proviene del propio Espina. DSN señala que TikTok no había informado públicamente cuál publicación específica ocasionó la suspensión ni confirmado que estuviera relacionada con críticas a Trump, políticas migratorias o al Partido Republicano.
Por esa razón, no puede afirmarse que el presidente o sus políticas estén detrás del bloqueo. La información disponible únicamente permite establecer que Espina relacionó las infracciones señaladas por TikTok con algunos de los temas políticos y migratorios que aborda habitualmente.
El caso adquiere especial relevancia debido a la enorme audiencia que había construido. Según DSN, registros recientes situaban a su cuenta @carlos_eduardo_espina en aproximadamente 14.6 millones de seguidores.
Carlos Eduardo Espina, De aspirante a abogado a figura de TikTok
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Antes de convertirse en una personalidad de las redes sociales, Espina estudió Ciencias Políticas y Derecho con la intención de desarrollarse profesionalmente como abogado de inmigración, según la información publicada por Qué Pasa Media.
Su trayectoria digital comenzó compartiendo orientación para personas interesadas en aprobar el examen de ciudadanía estadounidense. Posteriormente amplió sus contenidos hacia asuntos migratorios, procedimientos legales y política, utilizando un lenguaje dirigido principalmente a la comunidad hispana.
DSN también señala que ABC News reportó en abril que Espina tenía cerca de 20 millones de seguidores al sumar sus diferentes plataformas. The Associated Press, de acuerdo con la misma fuente, lo ha descrito como un influencer progresista con una importante audiencia.
¿Recuperará Carlos Eduardo Espina su cuenta?
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Por ahora, la respuesta está en manos de TikTok. Espina ya presentó formalmente su apelación y espera saber si la plataforma revierte la suspensión y le devuelve el acceso al perfil que convirtió en una de las cuentas latinas de mayor alcance.
Lo que todavía permanece sin respuesta es la razón específica del bloqueo. Mientras TikTok no detalle qué contenido o infracciones provocaron la medida, tampoco puede confirmarse la teoría planteada por Espina de que sus publicaciones sobre Trump, inmigración y republicanos influyeron en la suspensión.