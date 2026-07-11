Capturan al cuñado de Inés Gómez Mont mientras el caso de su esposo sigue sin resolverse en EEUU
Publicado el11/07/2026 a las 13:23
- Cuñado de Inés Gómez Mont
- Investigación sigue abierta
- Caso suma nuevo giro
La investigación que involucra a Inés Gómez Mont y a su esposo, Víctor Álvarez Puga, sumó un nuevo episodio tras la detención de Alejandro Mario Álvarez Puga, hermano del empresario y cuñado de la conductora.
El arresto fue realizado por agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República en el estado de Quintana Roo.
La captura ocurre mientras las autoridades mexicanas mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con presuntas operaciones ocurridas hace una década.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado oficialmente cuál es el delito específico que se le imputa a Alejandro Mario Álvarez Puga.
La detención ocurrió en la zona hotelera de Cancún
De acuerdo con información publicada por El Universal, el arresto quedó registrado en el Registro Nacional de Detenciones.
El documento, emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, señala que la captura ocurrió la noche del 9 de julio.
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Según ese reporte, Alejandro Mario Álvarez Puga fue localizado en la zona hotelera de Cancún antes de quedar bajo custodia federal.
Tras su aprehensión, habría sido trasladado a la Ciudad de México para ser presentado ante un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
Su nombre aparece en la misma investigación
El diario El País informó que Alejandro Mario Álvarez Puga figura dentro de la misma investigación que involucra a Inés Gómez Mont y a Víctor Álvarez Puga.
Las indagatorias están relacionadas con un presunto desvío de recursos públicos ocurrido hace aproximadamente diez años.
La Fiscalía General de la República acusa a la pareja de participar presuntamente en un esquema relacionado con recursos de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la investigación, el monto bajo análisis asciende a 3 mil millones de pesos, equivalentes a cerca de 171 millones de dólares.
Las autoridades mantienen reserva sobre los cargos
Pese a la captura, las autoridades federales no han precisado públicamente cuál habría sido la conducta delictiva atribuida específicamente al abogado.
Tampoco se han dado a conocer detalles sobre las medidas cautelares que podrían solicitarse durante las próximas audiencias judiciales.
Por ahora, la investigación continúa bajo la conducción de las autoridades federales competentes.
El caso vuelve a colocar bajo los reflectores a una familia que permanece vinculada a uno de los procesos judiciales de mayor impacto mediático en México.
Víctor Álvarez Puga permanece bajo atención judicial
Mientras tanto, la situación legal del esposo de Inés Gómez Mont continúa desarrollándose en Estados Unidos.
En octubre de 2025, Víctor Álvarez Puga fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), presuntamente debido a su situación migratoria.
En aquel momento, el periodista Luis Chaparro informó que una fuente dentro de la dependencia le compartió detalles sobre el operativo.
Según esa versión, «Los agentes, una vez detenido Víctor Manuel, entraron a la residencia para llevarse también a Inés Gómez Mont; sin embargo, se le otorgó una consideración por los hijos».
El empresario fue ingresado a un centro migratorio
Tras su arresto, el empresario habría sido trasladado al Centro de Procesamientos y Servicios Krome North, ubicado en Miami, Florida.
Meses después surgieron versiones sobre un posible cambio en su situación migratoria, luego de que su nombre dejara de aparecer en el registro público de personas detenidas por ICE.
Ese movimiento generó especulaciones sobre una eventual liberación o un traslado a otra autoridad estadounidense.
Sin embargo, ninguna autoridad confirmó oficialmente cuál fue el motivo de la modificación en ese registro.
México sigue esperando una definición del caso
A finales de mayo, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que Estados Unidos no había autorizado la deportación de Víctor Álvarez Puga.
Esa declaración mantuvo abierta la incertidumbre sobre el proceso legal que enfrenta el empresario fuera de México.
Ahora, con la captura de su hermano en territorio mexicano, el caso vuelve a cobrar relevancia mientras continúan las investigaciones federales.
Las autoridades de ambos países mantienen abiertos procedimientos distintos, por lo que el futuro jurídico de los involucrados sigue pendiente de nuevas resoluciones oficiales, según ‘Univisión‘.