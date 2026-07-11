Capturan al cuñado de Inés Gómez Mont mientras el caso de su esposo sigue sin resolverse en EEUU

Cuñado de Inés Gómez Mont

Investigación sigue abierta

Caso suma nuevo giro

La investigación que involucra a Inés Gómez Mont y a su esposo, Víctor Álvarez Puga, sumó un nuevo episodio tras la detención de Alejandro Mario Álvarez Puga, hermano del empresario y cuñado de la conductora.

El arresto fue realizado por agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República en el estado de Quintana Roo.

La captura ocurre mientras las autoridades mexicanas mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con presuntas operaciones ocurridas hace una década.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado oficialmente cuál es el delito específico que se le imputa a Alejandro Mario Álvarez Puga.

La detención ocurrió en la zona hotelera de Cancún

De acuerdo con información publicada por El Universal, el arresto quedó registrado en el Registro Nacional de Detenciones.

El documento, emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, señala que la captura ocurrió la noche del 9 de julio.

TE PUEDE INTERESAR: Alicia Machado rompe en llanto y responde a las críticas: “¿Por qué contra mí? ¿Qué les hice?”

Según ese reporte, Alejandro Mario Álvarez Puga fue localizado en la zona hotelera de Cancún antes de quedar bajo custodia federal.

Tras su aprehensión, habría sido trasladado a la Ciudad de México para ser presentado ante un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.