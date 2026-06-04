ICE restablecerá capacitación completa para nuevos agentes

ICE ampliará capacitación desde julio

Persisten críticas al entrenamiento

DHS rechaza recortes formativos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) volverá a ampliar la duración de la capacitación para nuevos agentes de deportación a partir del próximo mes, informó el miércoles el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, durante una audiencia en el Congreso.

Por qué importa: La decisión surge después de cuestionamientos sobre posibles reducciones en los estándares de entrenamiento, mientras la agencia acelera la contratación de miles de nuevos agentes para reforzar las labores de deportación.

Durante una audiencia legislativa, Mullin fue interrogado sobre los cambios realizados al programa de formación de nuevos reclutas.

Capacitación de agentes de ICE volverá a 72 días en julio

During House Homeland Security hearing, Sec. Mullin says on ICE training that DHS had to «rewrite the curriculum,» but starting July 1, training will be «back up to the regular standards.» Our story from May: https://t.co/Mm3D8UKZEq — Myah Ward (@MyahWard) June 3, 2026

La pregunta se centró en reportes que señalaban que la capacitación había sido reducida de 72 a 42 días como parte de los esfuerzos para acelerar el despliegue de personal.

“Primero de julio. Lo volvemos a subir. Tuvimos que reescribir el plan de estudios. Toda la capacitación que comience el 1 de julio volverá a los estándares habituales”, afirmó Mullin.

El funcionario no respondió directamente a las críticas sobre la reducción del programa ni explicó las razones específicas detrás de las modificaciones implementadas.