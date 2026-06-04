ICE restablecerá capacitación completa para nuevos agentes
Publicado el03/06/2026 a las 16:30
- ICE ampliará capacitación desde julio
- Persisten críticas al entrenamiento
- DHS rechaza recortes formativos
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) volverá a ampliar la duración de la capacitación para nuevos agentes de deportación a partir del próximo mes, informó el miércoles el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, durante una audiencia en el Congreso.
Por qué importa: La decisión surge después de cuestionamientos sobre posibles reducciones en los estándares de entrenamiento, mientras la agencia acelera la contratación de miles de nuevos agentes para reforzar las labores de deportación.
Durante una audiencia legislativa, Mullin fue interrogado sobre los cambios realizados al programa de formación de nuevos reclutas.
Capacitación de agentes de ICE volverá a 72 días en julio
During House Homeland Security hearing, Sec. Mullin says on ICE training that DHS had to «rewrite the curriculum,» but starting July 1, training will be «back up to the regular standards.» Our story from May: https://t.co/Mm3D8UKZEq
— Myah Ward (@MyahWard) June 3, 2026
La pregunta se centró en reportes que señalaban que la capacitación había sido reducida de 72 a 42 días como parte de los esfuerzos para acelerar el despliegue de personal.
“Primero de julio. Lo volvemos a subir. Tuvimos que reescribir el plan de estudios. Toda la capacitación que comience el 1 de julio volverá a los estándares habituales”, afirmó Mullin.
El funcionario no respondió directamente a las críticas sobre la reducción del programa ni explicó las razones específicas detrás de las modificaciones implementadas.
Contratación acelerada genera cuestionamientos
Los cambios en la capacitación ocurrieron mientras ICE buscaba contratar y entrenar a 10 mil agentes de deportación adicionales.
La iniciativa fue impulsada después de que el Congreso aprobara una inyección de miles de millones de dólares para la agencia durante el verano pasado.
En ese momento, ICE contaba con aproximadamente 6 mil 500 agentes de deportación.
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La expansión provocó cuestionamientos sobre si la agencia estaba sacrificando estándares de formación para acelerar la incorporación de personal.
Tanto el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como ICE han rechazado de manera reiterada esas acusaciones.
Sin embargo, las críticas continuaron durante los últimos meses.
Ryan Schwank, exabogado del ICE y responsable de la capacitación de nuevos agentes de deportación, aseguró en febrero que el programa de formación era “deficiente”.
Exfuncionario acusa recortes en formación
Durante un foro organizado por legisladores demócratas, Schwank afirmó que el programa había sido reducido de manera significativa.
Según su testimonio, la agencia eliminó componentes esenciales del entrenamiento.
“El DHS le dijo al pueblo que los nuevos cadetes reciben toda la capacitación que necesitan para desempeñar sus funciones, que no se ha recortado ningún material crítico ni estándares”, declaró.
“Esto es una mentira. El ICE acortó el programa y eliminó tantas partes esenciales que lo que queda es una cáscara peligrosa”, agregó.
Las autoridades de ICE y del DHS rechazaron esas acusaciones.
Como respuesta, señalaron que los reclutas continúan recibiendo capacitación en armas de fuego, tácticas de desescalada e instrucción sobre la Constitución.
También sostuvieron que las horas de entrenamiento no fueron reducidas.
Durante una visita a las instalaciones de entrenamiento de ICE en Georgia en agosto, el director interino de la agencia, Todd Lyons, reconoció que se realizaron ajustes para agilizar el proceso de formación.
No obstante, insistió en que los cambios no debilitaron la preparación de los nuevos agentes.
Funcionarios de ICE agregaron que reforzaron las actividades de capacitación a seis días por semana, incorporaron formación antes y después de la llegada de los reclutas a las instalaciones federales y eliminaron un requisito relacionado con el idioma español.