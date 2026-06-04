Video muestra a agentes enmascarados de ICE arrestando a hombre al salir de prisión

ICE arresta a hombre

Agentes enmascarados captados

Traslado en vehículos sin marcas

Un hombre fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Washington mientras salía de una prisión del condado de Yakima.

La detención quedó registrada en video y muestra parte del operativo realizado en el estacionamiento del recinto correccional.

Por qué importa: El caso ha llamado la atención debido a las imágenes difundidas de la intervención, en las que participan agentes enmascarados y vehículos sin marcas visibles.

Las imágenes muestran al hombre caminando al salir del Departamento Correccional del Condado de Yakima.

Agentes enmascarados de ICE siguen al hombre al salir de prisión

Detrás de él avanzan varios agentes de ICE con el rostro cubierto.

Mientras se acercan, los agentes le informan que existe una orden de arresto en su contra.

El video registra el momento en que los oficiales rodean al hombre en el estacionamiento.

La interacción ocurre pocos segundos después de que abandona las instalaciones de la prisión.