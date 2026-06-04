Video muestra a agentes enmascarados de ICE arrestando a hombre al salir de prisión
Publicado el03/06/2026 a las 15:33
- ICE arresta a hombre
- Agentes enmascarados captados
- Traslado en vehículos sin marcas
Un hombre fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Washington mientras salía de una prisión del condado de Yakima.
La detención quedó registrada en video y muestra parte del operativo realizado en el estacionamiento del recinto correccional.
Por qué importa: El caso ha llamado la atención debido a las imágenes difundidas de la intervención, en las que participan agentes enmascarados y vehículos sin marcas visibles.
Las imágenes muestran al hombre caminando al salir del Departamento Correccional del Condado de Yakima.
Agentes enmascarados de ICE siguen al hombre al salir de prisión
Detrás de él avanzan varios agentes de ICE con el rostro cubierto.
Mientras se acercan, los agentes le informan que existe una orden de arresto en su contra.
El video registra el momento en que los oficiales rodean al hombre en el estacionamiento.
La interacción ocurre pocos segundos después de que abandona las instalaciones de la prisión.
Agentes colocan esposas al detenido
Tras comunicarle la existencia de la orden de arresto, los agentes proceden a detenerlo.
Las imágenes muestran cómo el hombre es esposado por los oficiales.
TE PUEDE INTERESAR: Corte frena deportación de Karla Toledo tras polémico arresto de ICE
Posteriormente, permanece bajo custodia mientras continúa el operativo.
No se observa en el video que el procedimiento se realice dentro del edificio correccional.
La detención ocurre en el exterior, específicamente en el área de estacionamiento del recinto.
Traslado en vehículos sin insignias
Después de ser esposado, el detenido es conducido hacia varios vehículos.
Las unidades utilizadas no presentan marcas ni insignias visibles.
Los agentes suben al hombre a uno de esos vehículos para su traslado.
El video concluye con el detenido bajo custodia de ICE.
Las imágenes difundidas documentan el procedimiento desde el momento en que el hombre sale de la prisión hasta que es trasladado por los agentes.
Lo que sigue: No se dieron a conocer más detalles sobre la orden de arresto mencionada por los agentes ni sobre el destino del detenido tras ser trasladado.