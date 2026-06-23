Caos en Texas: millones de abejas invaden carretera tras volcadura de tráiler
Publicado el23/06/2026 a las 09:38
- Abejas invaden carretera en Texas
- Tráiler volcó con colmenas
- Zona bajo alerta
Una escena fuera de lo común se vivió en una carretera del condado de Orange, Texas, luego de que un tráiler cargado con miles de colmenas se volcara y liberara a millones de abejas en cuestión de minutos.
El incidente ocurrió el 21 de junio, cuando el conductor perdió el control durante un giro, provocando que la carga se dispersara sobre el asfalto y generara una situación de riesgo inmediato.
Aunque el operador del vehículo resultó sin lesiones, la magnitud del accidente encendió las alertas debido a la rápida propagación de los insectos en los alrededores de la zona.
Las autoridades estimaron que cerca de dos millones de abejas quedaron en libertad, lo que obligó a implementar medidas urgentes para proteger a la población cercana.
Autoridades activan protocolos de emergencia
Tras el accidente, equipos de emergencia pidieron a los residentes cercanos mantenerse dentro de sus viviendas mientras se controlaba la situación en los alrededores de Colony Drive.
El objetivo principal fue evitar incidentes, especialmente entre personas vulnerables a las picaduras, mientras se restringía el acceso a la zona afectada.
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Las autoridades también cerraron varias vialidades para permitir que los equipos especializados trabajaran sin interferencias en la contención de las abejas.
El operativo incluyó monitoreo constante y advertencias a la población para evitar acercarse al área hasta que se garantizara la seguridad.
Apicultores lideran rescate de colmenas
Decenas de apicultores acudieron al lugar tras el accidente para colaborar en la recuperación de las colmenas y reducir la dispersión del enjambre.
Especialistas, tanto profesionales como aficionados, trabajaron en conjunto para trasladar las estructuras sobrevivientes a nuevos vehículos de transporte.
El objetivo fue llevar las colmenas a una granja apícola donde pudieran estabilizarse y continuar su ciclo natural sin mayores afectaciones.
Imágenes compartidas por organizaciones del sector mostraron la magnitud del esfuerzo colectivo desplegado para controlar la situación.
Operativo continúa tras control parcial
Horas después del accidente, las autoridades informaron que una parte importante de la carga había sido retirada, aunque los trabajos continuaban bajo supervisión.
El proceso de limpieza y recuperación se mantuvo activo mientras se evaluaban los daños y se aseguraba la zona para evitar nuevos riesgos.
Las vialidades cercanas permanecieron cerradas de forma preventiva, afectando la circulación mientras se completaban las labores.
El incidente dejó en evidencia la complejidad de manejar este tipo de emergencias y la importancia de la rápida coordinación entre autoridades y especialistas, señaló ‘CBS News‘.