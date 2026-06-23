Caos en Texas: millones de abejas invaden carretera tras volcadura de tráiler

Abejas invaden carretera en Texas

Tráiler volcó con colmenas

Zona bajo alerta

Una escena fuera de lo común se vivió en una carretera del condado de Orange, Texas, luego de que un tráiler cargado con miles de colmenas se volcara y liberara a millones de abejas en cuestión de minutos.

El incidente ocurrió el 21 de junio, cuando el conductor perdió el control durante un giro, provocando que la carga se dispersara sobre el asfalto y generara una situación de riesgo inmediato.

Aunque el operador del vehículo resultó sin lesiones, la magnitud del accidente encendió las alertas debido a la rápida propagación de los insectos en los alrededores de la zona.

Las autoridades estimaron que cerca de dos millones de abejas quedaron en libertad, lo que obligó a implementar medidas urgentes para proteger a la población cercana.

Autoridades activan protocolos de emergencia

Tras el accidente, equipos de emergencia pidieron a los residentes cercanos mantenerse dentro de sus viviendas mientras se controlaba la situación en los alrededores de Colony Drive.

El objetivo principal fue evitar incidentes, especialmente entre personas vulnerables a las picaduras, mientras se restringía el acceso a la zona afectada.

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Las autoridades también cerraron varias vialidades para permitir que los equipos especializados trabajaran sin interferencias en la contención de las abejas.

El operativo incluyó monitoreo constante y advertencias a la población para evitar acercarse al área hasta que se garantizara la seguridad.