Patrick Bruel bajo custodia: investigación por presuntos abusos sacude al mundo cultural francés
Publicado el10/06/2026 a las 11:25
- Cantante Patrick Bruel supuesto abuso
- Múltiples denuncias formales
- Investigación en curso
El cantante y actor francés Patrick Bruel permanece bajo custodia policial tras la apertura de una investigación por presuntos delitos de violación, intento de violación y agresión sexual denunciados por al menos 13 mujeres.
La fiscalía de Nanterre informó que el artista, de 67 años, fue puesto bajo custodia desde el lunes mientras avanzan las diligencias judiciales en su contra.
Según el comunicado oficial, la investigación se inició luego de que tres mujeres presentaran acusaciones por hechos que habrían ocurrido en 1997, 2000 y 2001.
Durante el proceso, otras denunciantes fueron identificadas y entrevistadas, ampliando el alcance del caso con señalamientos adicionales que incluyen agresión sexual, intento de violación y acoso.
Denuncias abarcan varios años y países
Las autoridades señalaron que una investigación abierta en el oeste de Francia por una presunta violación ocurrida en 2012, en la localidad bretona de Dinard, fue transferida a la fiscalía de Nanterre para su integración al expediente principal.
Asimismo, la fiscalía confirmó que autoridades belgas notificaron formalmente nuevas acusaciones relacionadas con hechos que habrían ocurrido en Bruselas en 2010.
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De acuerdo con el comunicado, una mujer presentó denuncias por presunta violación y agresión sexual, lo que llevó a incluir estos señalamientos dentro del marco de cooperación judicial internacional.
El caso ha adquirido dimensión transfronteriza, con elementos que abarcan más de dos décadas y distintos territorios europeos bajo análisis de las autoridades competentes.
El artista niega los hechos y coopera
Bruel niega categóricamente las acusaciones en su contra, según indicaron sus abogados Christophe Ingrain, Céline Lasek y Fanny Colin en un comunicado difundido a la prensa.
La defensa sostuvo que el cantante había manifestado desde semanas atrás que “estaba a disposición de las autoridades judiciales para poder responder finalmente a través de los procedimientos legales correspondientes”.
Las autoridades judiciales deberán decidir en las próximas horas si presentan cargos preliminares o si lo liberan sin cargos al concluir el periodo de custodia.
Mientras tanto, el proceso continúa bajo supervisión de la fiscalía, que analiza los testimonios y la documentación recopilada durante la investigación.
Impacto mediático y legado en entredicho
La situación ha generado fuerte repercusión en Francia y en el mundo francófono, donde Bruel consolidó su carrera en las décadas de 1980 y 1990 con una serie de éxitos musicales que marcaron a varias generaciones.
Además de su trayectoria como cantante, participó en más de 40 producciones de cine y televisión, construyendo una figura pública ampliamente reconocida en la cultura popular francesa.
En semanas recientes, diversos reportajes periodísticos, particularmente del medio de investigación Mediapart, dieron visibilidad a denuncias acumuladas durante años, lo que impulsó la presentación de nuevas quejas.
Ahora, el futuro judicial del artista queda en manos de la fiscalía de Nanterre, mientras el caso reabre el debate en Francia sobre la rendición de cuentas en el ámbito cultural y la respuesta institucional ante denuncias históricas, detalló ‘NBC News‘.