Patrick Bruel bajo custodia: investigación por presuntos abusos sacude al mundo cultural francés

Cantante Patrick Bruel supuesto abuso

Múltiples denuncias formales

Investigación en curso

El cantante y actor francés Patrick Bruel permanece bajo custodia policial tras la apertura de una investigación por presuntos delitos de violación, intento de violación y agresión sexual denunciados por al menos 13 mujeres.

La fiscalía de Nanterre informó que el artista, de 67 años, fue puesto bajo custodia desde el lunes mientras avanzan las diligencias judiciales en su contra.

Según el comunicado oficial, la investigación se inició luego de que tres mujeres presentaran acusaciones por hechos que habrían ocurrido en 1997, 2000 y 2001.

Durante el proceso, otras denunciantes fueron identificadas y entrevistadas, ampliando el alcance del caso con señalamientos adicionales que incluyen agresión sexual, intento de violación y acoso.

Denuncias abarcan varios años y países

Las autoridades señalaron que una investigación abierta en el oeste de Francia por una presunta violación ocurrida en 2012, en la localidad bretona de Dinard, fue transferida a la fiscalía de Nanterre para su integración al expediente principal.

Asimismo, la fiscalía confirmó que autoridades belgas notificaron formalmente nuevas acusaciones relacionadas con hechos que habrían ocurrido en Bruselas en 2010.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta sanitaria en Nueva York: retiran cuajadas sabor crema agria por posible Salmonella

De acuerdo con el comunicado, una mujer presentó denuncias por presunta violación y agresión sexual, lo que llevó a incluir estos señalamientos dentro del marco de cooperación judicial internacional.

El caso ha adquirido dimensión transfronteriza, con elementos que abarcan más de dos décadas y distintos territorios europeos bajo análisis de las autoridades competentes.