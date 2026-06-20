Canelo vuelve a ganar gracias a México y suma una fortuna en el Mundial 2026
Publicado el19/06/2026 a las 18:45
La confianza de Saúl «Canelo» Álvarez en la Selección Mexicana sigue dando resultados. El campeón mexicano volvió a acertar un pronóstico relacionado con el Tri y aumentó sus ganancias durante el Mundial 2026.
La victoria de México por 1-0 sobre Corea del Sur no solo acercó al equipo de Javier Aguirre a la siguiente ronda, sino que también representó una importante ganancia económica para el pugilista jalisciense.
Canelo volvió a apostar por México
🇲🇽 Hoy se gana 🇲🇽 @Kalshi
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— Canelo Alvarez (@Canelo) June 18, 2026
Horas antes del partido, Canelo compartió en redes sociales una captura de una inversión realizada a través de la plataforma Kalshi, donde destinó 100 mil dólares a favor de una victoria mexicana.
La apuesta reflejaba una probabilidad cercana al 48% para el triunfo del Tri y ofrecía una recompensa superior a los 208 mil dólares en caso de acertar.
Junto a la imagen, el boxeador publicó un mensaje de apoyo para la selección acompañado de banderas mexicanas.
Segundo acierto consecutivo
Listo para mañana con @Kalshi
Puro 🇲🇽🇲🇽🇲🇽https://t.co/venlHpgMj1 pic.twitter.com/sPoFldrgKP
— Canelo Alvarez (@Canelo) June 10, 2026
No es la primera vez que Canelo celebra gracias al equipo nacional durante este Mundial.
En el debut ante Sudáfrica también apostó 100 mil dólares por la victoria mexicana y obtuvo una ganancia cercana a los 40 mil dólares.
Con el triunfo frente a Corea del Sur, las ganancias acumuladas del campeón mexicano ya superarían los 140 mil dólares durante la fase de grupos.
México asegura su boleto
El gol de Luis Romo permitió a la Selección Mexicana asegurar matemáticamente su clasificación a la ronda de dieciseisavos de final.
El equipo dirigido por Javier Aguirre mantiene además el liderato del Grupo A y llegará con tranquilidad a su último compromiso de la primera fase.
Mientras el Tri sigue avanzando en la cancha, Saúl Álvarez continúa celebrando fuera de ella con una racha perfecta de pronósticos que, hasta ahora, le ha dejado una importante recompensa económica
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