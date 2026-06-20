Canelo vuelve a ganar gracias a México y suma una fortuna en el Mundial 2026

La confianza de Saúl «Canelo» Álvarez en la Selección Mexicana sigue dando resultados. El campeón mexicano volvió a acertar un pronóstico relacionado con el Tri y aumentó sus ganancias durante el Mundial 2026.

La victoria de México por 1-0 sobre Corea del Sur no solo acercó al equipo de Javier Aguirre a la siguiente ronda, sino que también representó una importante ganancia económica para el pugilista jalisciense.

Canelo volvió a apostar por México

Horas antes del partido, Canelo compartió en redes sociales una captura de una inversión realizada a través de la plataforma Kalshi, donde destinó 100 mil dólares a favor de una victoria mexicana.

La apuesta reflejaba una probabilidad cercana al 48% para el triunfo del Tri y ofrecía una recompensa superior a los 208 mil dólares en caso de acertar.

Junto a la imagen, el boxeador publicó un mensaje de apoyo para la selección acompañado de banderas mexicanas.

Segundo acierto consecutivo